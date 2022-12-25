今際之國的闖關者2 弓箭女

今際之國的闖關者2丨細數今季7大美女演員 弓箭女、長腿女警人氣急升！

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《今際之國的闖關者》（又名：今際之國的有栖）第2季全輯8集聖誕前於Netflix上線，作為年度壓軸大作，當然有一定的觀看性，而除女主角土屋太鳳外，還有仲里依紗、水崎綾女、朝比奈彩、三吉彩花等一眾人氣美女演員參加演出，本季更加新加入的了曾拍攝《全裸監督2》的恒松祐里，雖然戲份不算多，但已足夠搶走女主角土屋太鳳的風頭，即睇睇。

《今際之國的有栖2》（又名：今際之國的闖關者2）9大美女演員IG起底！

今際之國的闖關者2 弓箭女 今季超強戰鬥力的女角，在第7集聯手打黑桃K大佬！
今季超強戰鬥力的女角，在第7集聯手打黑桃K大佬！（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

1. 土屋太鳳飾演「宇佐木柚葉」（27歲｜IG：taotsuchiya_official）

女主角土屋太鳳就飾演「宇佐木柚葉」，因自少就同爸爸攀山，運動神經十分好，因一次的遊戲而遇上，隨後就聯同有栖一同展開生死挑戰，今輯更會浸溫泉與男主角肉帛相見！

今際之國的闖關者2 弓箭女 今際之國的闖關者2 運動神經一流的土屋太鳳在Netflix原創影集《今際之國的闖關者》飾演登山家宇佐木
運動神經一流的土屋太鳳在Netflix原創影集《今際之國的闖關者》飾演登山家宇佐木（圖片來源：《今際之國的闖關者》截圖）

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2. 朝比奈彩飾演水雞光（29歲｜IG：asahina_aya）

現年27歲的日本索模朝比奈彩，在《今際之國的有栖》（又名：今際之國的闖關者）中，是飾演一名跨性別人士，由原本的男兒身，變性成極好打的索女，幾乎是只穿着比堅尼演出；朝比奈彩在第一季第7集赤手空拳對手持日本武士刀的反派「佐村隆寅」一幕，打鬥鏡頭幾乎是全是親身上陣，第2季戰鬥力略遜，而且全程穿上了牛仔褲，據了解係忠於原著。

今際之國的闖關者2 弓箭女
（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

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3. 三吉彩花飾演長腿女警「安」（26歲｜IG：miyoshi.aa）

三吉彩花曾參與周杰倫《說好不哭》MV拍攝，及曾是已故藝人三浦春馬的女朋友；在劇中的角色無論是外型抑或是性格都十分冷酷的女人，並在原本的世界中做警察鑑證科，在第一季「今際之國」就是「海濱」內的幹部，經常着露臍裝襯熱褲晒白滑美肌，第二輯繼續追查今際之國的真相，主力露長腿行山郊遊。

今際之國的闖關者2 弓箭女
（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

4. 弓箭女朱音/恒松祐里飾演（24歲｜IG：yuri_tune）

「弓箭女」是《今際之國》第2季最可靠的戰鬥力！由24歳、身高1米59的恒松祐里，7歲開始便不斷試鏡，從童星一路走來，近年更憑《全裸監督2》一脫成名，超大膽的突破演出廣受好評，今輯的角色本身是個直覺很敏銳的女高中生，對自己的人生沒任何感覺，是個有超強生存能力的女戰士。

今際之國的闖關者2 弓箭女 弓箭女朱音/恒松祐里飾演
弓箭女朱音/恒松祐里飾演（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

5.黑桃皇后Lisa/山本千尋飾演（26歲｜IG：chihirooyamamotoo）

黑桃Q皇后，是一個善於利用他人來當自己棋子的狠心美女。這個角色是由今年26歲身高155公分的山本千尋出演，與土屋嬌小身型相近，兩人在第二季中進行了 「跑酷」大決鬥，動作場面令人印象深刻 ！

今際之國的闖關者2 弓箭女 黑桃皇后Lisa/山本千尋飾演
黑桃皇后Lisa/山本千尋飾演（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

6. 大魔王加納未來/仲里依紗飾演（33歲｜IG：miyoshi.aa）

第一季就出現的「加納未來」神秘優雅，是男女主角在《今際之國的闖關者2》揭曉遊戲真相的關鍵大魔王。由33歲、身高162公分女星仲里依紗出演，擁有4分1瑞典血統的仲里依紗，年輕時大走性 感路線，近年就主要拍廣告為主，形象健康，戲外她相當時尚，她的丈夫是演員中尾明慶，兩人常常放閃。

今際之國的闖關者2 弓箭女 「加納未來」神秘優雅，第2季第8集最後關卡的主人。
「加納未來」神秘優雅，第2季第8集最後關卡的主人。（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

7.「被控制的女人」志賀琴子/佐藤穗奈美飾演（41歲｜IG：honami__s）

第2季第三集登場的「琴子」與剛發生關係的西裝男在遊戲中組隊，但這樣的關係能夠長久維持雙方信任嗎?這個看起來像是OL的女角是由33歲的女星佐藤穗奈美出演，她也是Netflix女同志電影《彼女》 的女主角！飾演水原希子的戀人。

今際之國的闖關者2 弓箭女 「被控制的女人」志賀琴子/佐藤穗奈美飾演
「被控制的女人」志賀琴子/佐藤穗奈美飾演（圖片來源：今際之國的闖關者[email protected]

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圖片來源：Netflix《今際之國的有栖》截圖、朝比奈彩IG、仲里依紗IG、水崎綾女IG、三吉彩花IG

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