今際之國的闖關者2丨細數今季7大美女演員 弓箭女、長腿女警人氣急升！

《今際之國的闖關者》（又名：今際之國的有栖）第2季全輯8集聖誕前於Netflix上線，作為年度壓軸大作，當然有一定的觀看性，而除女主角土屋太鳳外，還有仲里依紗、水崎綾女、朝比奈彩、三吉彩花等一眾人氣美女演員參加演出，本季更加新加入的了曾拍攝《全裸監督2》的恒松祐里，雖然戲份不算多，但已足夠搶走女主角土屋太鳳的風頭，即睇睇。