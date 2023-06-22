今際之國｜劇中第一辣妹水雞周日襲港 朝比奈彩最愛「刺激血液循環」

日本女星朝比奈彩憑全球熱播Netflix日劇《今際之國的有栖》中飾演「水雞光」全球爆紅，其IG粉絲數更由最初不足10萬躍升至近日的164萬，受歡迎程度有目共睹！而香港的粉絲亦有福了！事關朝比奈彩將於6月25日襲港並於翌日（6月26日）出席米線品牌新品發佈會，相信屆時一定會逼爆現場！