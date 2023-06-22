朝比奈彩

今際之國｜劇中第一辣妹水雞周日襲港 朝比奈彩最愛「刺激血液循環」

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日本女星朝比奈彩憑全球熱播Netflix日劇《今際之國的有栖》中飾演「水雞光」全球爆紅，其IG粉絲數更由最初不足10萬躍升至近日的164萬，受歡迎程度有目共睹！而香港的粉絲亦有福了！事關朝比奈彩將於6月25日襲港並於翌日（6月26日）出席米線品牌新品發佈會，相信屆時一定會逼爆現場！

朝比奈彩 水雞在第一季已經相當搶眼！
水雞在第一季已經相當搶眼！（圖片來源：《今際之國的有栖》劇照）
朝比奈彩 第一季起飛腳最經典。
第一季起飛腳最經典。（圖片來源：《今際之國的有栖》截圖）
今際之國的闖關者 水雞 第7集中，朝比奈彩赤手空拳對手持日本武士刀的反派「佐村隆寅」一幕，跟足原著。
完美還原漫畫中的角色。（圖片來源：《今際之國的有栖》截圖、漫畫截圖）

水雞朝比奈彩自認辣妹

現年29歲的朝比奈彩在第一季飾演的「水雞光」多場以三點式上陣的打戲，令觀眾拍案叫絕，更「神還原」漫畫尾聲部份以赤手空拳對抗反派「佐村隆寅」一幕，一打成名！雖然在第二季她全程穿上了牛仔褲致養眼指數大跌，但其實亦只是忠於原著的造型。今次首度來港工作的朝比奈彩獲邀發布會表示興奮：「上年譚仔三哥首次進駐日本時曾經掀起排隊熱潮，令平常沒有留意香港美食的我，亦感到好奇。」另一方面，擁有「九頭身」黃金比例的朝比奈彩，自認是「辣妹」，對辛辣食物情有獨鍾。她說：「特別喜愛麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，同時加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒，冬天時品嚐更能夠驅寒，適量進食好處良多。」

朝比奈彩 不過上身依然是比堅尼。
不過上身依然是比堅尼。（圖片來源：《今際之國的有栖》劇照）
朝比奈彩 時裝一樣咁靚！
時裝一樣咁靚！（圖片來源：[email protected]_aya）
朝比奈彩形象健康。
朝比奈彩形象健康。（圖片來源：[email protected]_aya）

朝比奈彩身高171cm 模特兒出道

朝比奈彩在20歲時才以模特兒身份出道，擁身高171cm的她，有完美的九頭身比例，再加上白皙的肌膚，以及精緻清秀的外表，絕對是模特兒的材料，但朝比奈彩要在21歲時才憑實力奪得第3屆「DHC灰姑娘大獎」；直至2016年時，朝比奈彩推出處女寫真集《彩だらけ》，內容相當大膽，有不少香肩玉背的相片，當年該本寫真集大賣的同時，也讓她開始廣為人知。

但其實朝比奈彩在讀書年代時是一名田徑高手，跑步跳遠瓣瓣掂，更曾在100米短跑錄得過12.8秒的優異成績，又難怪在劇中多場動作戲均親身上陣，而且遊刃有餘！

朝比奈彩原來是跑步高手！
朝比奈彩原來是跑步高手！（圖片來源：[email protected]_aya）
今際之國的闖關者 水雞 朝比奈彩推出處女寫真集《彩だらけ》
朝比奈彩推出處女寫真集《彩だらけ》（圖片來源：寫真圖片）
今際之國的闖關者 水雞 《今際之國的有栖》（又名：今際之國的闖關者）朝比奈彩被封「九頭身運動型美女」入行6年憑變性人上位
完美演繹健康性感。（圖片來源：寫真圖片）
今際之國的闖關者 水雞 朝比奈彩寫真集
第一本寫真集「彩だらけ」的朝比奈彩，不但有不少泳裝照，甚至連性感內衣照都有。（圖片來源：寫真圖片）
今際之國的闖關者 水雞 朝比奈彩寫真集
「性感內衣照是我自己提議要拍，動作的部分也都由我所構想。」（圖片來源：寫真圖片）
今際之國的闖關者 水雞 朝比奈彩寫真集
超有氣質。（圖片來源：寫真圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：《今際之國的有栖》劇照、《今際之國的有栖》截圖、[email protected]_aya

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