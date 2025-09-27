《今際之國》第三季4大女角色近況曝光！水雞光最靚弓箭手去咗邊？
《今際之國的有栖》第三季現已於 Netflix 全球獨家上線！故事講到有栖良平與宇佐木柚葉在現實生活重逢，即使彼此對過去毫無記憶，卻還是再度被對方吸引，最終攜手步入婚姻。經歷過驚心動魄的生死試煉後，有栖回到現實，選擇重返大學校園讀書，同時在心理諮商中心實習，他的性格變得更為成熟與穩重。至於柚葉，雖然總是表現得開朗陽光，但內心依舊無法擺脫失去父親的傷痛陰影，時常會看到「今際之國」幻象揮之不去⋯⋯
朝比奈彩（水雞光）人氣飆升！已成兩孩之母
繼《今際之國》大熱後，31歲朝比奈彩飾演跨性別角色「水雞光」人氣迅速提升，社交平台粉絲突破百萬，時常出席國際品牌活動，不僅巡迴亞洲各地，更因其「運動女神」形象深入人心。她亦在2021年與三代目J SOUL BROTHERS的山下健二郎結婚，於2024年3月誕下一子，今年年初宣布再次造人成功，再誕第二胎，已成兩孩之母亦曾獲邀來港吸金！另外，她在《今際3》片尾亦有客串登場！
土屋太鳳（宇佐木柚葉）私生活意外成焦點
30歲女主角土屋太鳳本是《今際之國的闖關者》高人氣女星，但近期因私人社交帳號意外曝光，女兒「舔瓶」片段在超市觸發日本網民熱議，許多人批評她未及時制止。事件延燒後，她發表聲明強調會更加重視家人安全與隱私保障，部分網民同情藝人家庭難保私隱，亦有不少人持批評態度，形成兩極化。
恒松祐里（塀谷朱音）最靚弓箭手忙住拍劇
《今際2》最靚弓箭手「塀谷朱音」27歲恒松祐里最近不只接演正劇作品，更挑戰尺度突破的激情角色。私下女神性格很低調，社交媒體多與寵物互動，工作之餘仍展現溫暖一面，最近代表新作包括2025年在Disney+上線的日劇《噬亡村2》，她在劇中飾演年輕版的後藤銀角色，引發熱烈討論。同「水雞」一樣，「弓箭手」在《今際3》片尾有客串登場！
三吉彩花（安）多元發展國際舞台再突破
《今際》「長腿擔當」29歲三吉彩花在第三季戲份很少，令觀眾失望！她近年在國際影劇圈嶄露頭角，發布個人攝影專欄，展現藝術創作熱情，更在亞洲影視與時尚文化圈大受矚目。她在最新訪問中坦言正邁向三十而立，希望以多面向身分啟發女性觀眾。
三吉彩花近年演藝發展同樣出色，拍攝電影《老師的善意謊言》（2024）及新片《本心》，同時以《地球的步伐》榮獲第29屆釜山國際影展新星獎。
