《今際之國》第三季4大女角色近況曝光！水雞光最靚弓箭手去咗邊？

《今際之國的有栖》第三季現已於 Netflix 全球獨家上線！故事講到有栖良平與宇佐木柚葉在現實生活重逢，即使彼此對過去毫無記憶，卻還是再度被對方吸引，最終攜手步入婚姻。經歷過驚心動魄的生死試煉後，有栖回到現實，選擇重返大學校園讀書，同時在心理諮商中心實習，他的性格變得更為成熟與穩重。至於柚葉，雖然總是表現得開朗陽光，但內心依舊無法擺脫失去父親的傷痛陰影，時常會看到「今際之國」幻象揮之不去⋯⋯