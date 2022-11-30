仔仔一堂｜王賢誌講另一半 搞男男綜藝唔係自肥︰真心相愛唔需要分性別
《仔仔一堂》王賢誌 被指搞節目為「選妃」
節目《仔仔一堂》現時逢星期一至五晚上10點半在J2播出，節目以「絕不歧視愛情」為中心思想，找來十個不論係外型、學歷還是事業上都有不俗條件的仔仔參加。透過這十位仔仔，觀眾可以從中更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，從而達到忠於自己 – 「勇敢去愛」。不過節目播出後，卻引來不少網民非議，直指本身是同志的王賢誌，今次搞這個節目，是為了「選妃」，不過王贀誌強調自己並非為「自肥」，而是希望帶出正面訊息。
王賢誌表示這個節目的題材未必人人能接，但也希望大家可以認真去睇：「由呢10個參加者帶出嘅故事，就係香港好多同性戀者面對緊嘅嘢。」曾是東華三院主席的他，又介紹了東華三院中，一個專為幫助性小眾而設的服務，名為「同．一線」，為性小眾提供情緒輔導、專業轉介、小組活動和24小時熱線和跟進服務。
王賢誌是鄭嘉穎表弟
王賢誌爺爺是王氏港建的主席兼創辦人，父親王忠桐是王氏港建的現任主席，家族資產逾30億，他也是鄭嘉穎表弟，以及向海嵐表姨甥。王賢誌自1994年加入TVB，主要擔任節目主持工作，以及做大騷司儀，偶而亦有參與劇集演出，直到2007年他離巢無綫，開始淡出娛樂圈，專注公司及東華三院事務，現時他是王氏港建執行董事。
今年1月王賢誌母親離世，他在社交網上發文悼念亡母，卻被網民攻擊其同志身份，及質疑其父母沒有管教好子女，當時王賢誌表示：「人的一生不在乎有多長壽而在乎活得有多精彩及有何意義，仔女是否孝順亦不在乎是否有結婚生仔令父母開心，似乎誰的理解能力比較清楚，誰的思想比較正常一點，顯而易見，祝安好！」其回應獲網民大讚EQ高。
王賢誌結婚 感激屋企人支持
其實現年52歲的王賢誌入行以來不時被拍得與同性出雙入對，故性取向一直成疑，直到2013年他才在港台同志節目《自己人》中，正式「出櫃」公開自己的同志身份。到2016年，王賢誌宣布與任職咖啡師的男友Kevin（周思聰）在加拿大溫哥華註冊結婚，兩人婚前已拍拖7年，兩人都是對方的初戀。王賢誌曾接受鄭紹康訪問，大談如何向家人剖白以及結婚原因：
鄭：幾時知自己喜歡同性？
王：其實由細到大都應該好清楚，唔好講性取向，鍾意食啲乜嘢、着咩顏色嘅衫，冇人比自己更清楚，呢樣嘢好細個已經好肯定，只不過係幾時可以同人講、同人分享，我哋個年代唔似依家新一代咁幸運、咁open，喺我二十幾歲最青春、人哋拍得最多拖嘅階段，我其實就冇，我成日同人講Kevin係我第一個，呢個係事實。
鄭：幾時向家人出櫃？
王：應該係十幾年前，當時因為自己有其他生活上唔開心嘅嘢，講真大家喺同一個屋簷下生活咗咁耐，邊個趷起條尾都知咩事，我嗰次唔係好理性，將自己唔開心嘅嘢一次過講晒，對佢哋嚟講又唔係超級surprise，大家都估到，爭在未confirm，同埋我講完之後都冇分別，冇拍拖、冇識到任何人，繼續好努力做緊電視台，所以有個好大嘅緩衝期。
鄭：最初屋企人有冇反對？
王：唔係反對，佢哋可能會同我研究，係咪真係唔得呀？當然唔係一講就接受，但又未去到大家想像電視劇情節好激烈、喊苦喊忽呼天搶地，我好感激我屋企人，無論工作任何嘢，如果冇佢哋支持根本做唔到。
王賢誌以為自己會孤獨終老
鄭：感情路上有冇遇過因為你係藝人或者有錢而接近你嘅人？
王：冇喎！我成日以為自己會係孤獨終老，喺我身上冇乜桃花，又或者我太自我、太鍾意自己，尤其初初做藝人，好顧自己形象、着咩衫，好投入做電視台工作，嗰時我真係日日有嘢做，做音樂節目、K-100，有嘢做已經好開心，冇諗其他，甚至逢係大時大節一定要做嘢，覺得都好吖，橫豎我冇拖拍，唔使諗節目。
大剖白！王賢誌與Kevin相識經過
鄭：同Kevin點識？
王：我成日都講好刻意經營，好想遇到理想對象，往往諗得太多，有時誤打誤撞反而遇到。我開始好active想識人係07至09年，我成日夜蒲，亦都係離開TVB，眼界擴闊得好快嘅一個階段，嗰個階段遇到啲人覺得OK、有興趣，點知人哋對我冇興趣，嗰時覺得冇咁多顧慮，點解都識唔到人呢？直至09年一個party場合，朋友介紹識咗Kevin，識嗰晚大家非常之有好感，全晚旁若無人傾偈傾成晚，第二日我同屋企人去旅行，同佢冇聯絡，都諗住又係另一段霧水情緣，點知返嚟大家都好想搵對方，同一時間收到訊息約出嚟，佢本身係澳門人、住澳門，跟住嗰一、兩個禮拜好頻密嚟香港見，好快就開始。
鄭：鍾意Kevin啲咩？
王：識得嘅第一晚一定因為外形，我識佢嗰時佢係長頭髮、戴粗框眼鏡不修邊幅，我好記得嗰晚我全晚同佢傾偈，已經好多人喺度藐，覺得我點會有興趣，我唔知點解覺得佢有種魔力，覺得呢個人就係，佢亦因為我有好多改變，譬如我同佢講覺得佢頭髮好長，佢好快為我特登剪短頭髮，唔好話我改變佢形象，但我覺得係互相影響對方。初頭外形當然吸引，但之後係佢嘅性格，我同佢性格好唔同，我鍾意fashion扮靚，佢麻麻哋，聽歌睇戲口味都唔同，佢煮嘢食好叻，我係唔識煮嘢食，佢好鍾意種植，有段時間鍾意皮具，自己整背囊，鍾意咖啡又會上堂學，每次有興趣嘅嘢會好投入，投入到可以教人，我係幾欣賞，大家可以互補長短。
感激爹哋出席婚勝過任何解釋
鄭：幾時同點解決定結婚？
王：今年我哋同屋企人一齊去旅行，會經加拿大，我諗既然一齊去加拿大，不如結婚咯，我一講，佢覺得OK，好唔romantic、冇求婚、冇戒指、冇跪地、冇花，係覺得啱timing就做，過兩日就同屋企人講，屋企人支持，我哋先同某啲朋友講，開始book地方。結婚呢個念頭以前有諗過，最熱戀嘅時候一定有諗，但唔會去做，因為太快，屋企人未認識得對方咁深，經過七年我覺得係幾啱嘅timing。
鄭：大家見到你爹哋出席婚禮好感動，佢係咩心態？
王：佢咩心態你要直接問佢，我都好感激我屋企人，我爹哋媽咪、我兩個妹，仲有Kevin屋企人，佢哋中間當然有啲猶豫位未必好明白，都有問「你哋都一齊生活咁耐點解要結婚？」我咪解釋，一男一女點解要結婚，有時未必為生仔女，係為咗承諾、肯定、責任，我講完佢哋覺得都係嘅，中間冇好大嘅衝突，但話完全冇咩？又唔係，我諗最好嘅解釋係有七年嘅時間做後盾，佢哋識得Kevin七年，有七年嘅時間令大家認識得好深，勝過我任何嘅解釋。
婚後生活如常 老公Kevin人氣急升自覺有使命
鄭：作為同性結婚而又公開嘅香港藝人第一人，你覺得外間對你結婚反應點？
王：我哋冇改變到生活方式，譬如今朝我哋一樣落樓下食早餐同去超級市場買嘢，我覺得多人望咗，望完就細細聲講嘢。我覺得今次傳媒報道幾positive，始終係一件開心事，某程度上我哋都咁光明正大，其實亦都冇咩衰嘢俾大家寫，傳媒都好幫忙，識我嘅朋友個個都好開心、好支持，但亦都肯定出面有人會覺得我太誇張、太極端，呢一刻我唔會去諗太多人嘅諗法，因為冇辦法satisfied所有人嘅意見。
鄭：呢件事Kevin都紅咗，佢習慣咗傳媒嘅注意力未？
王：如果我遇到一個人，係香港土生土長大，我未必可以同佢行咁遠，第一，佢知我係邊個，第二，佢嘅思想、眼界又唔同Kevin咁，我認識Kevin嘅時候，佢完全唔知我係邊個，佢喺L.A.睇電視都唔會睇到我啲節目，所以我哋開頭嘅交往係舒服，佢又好open，朋友都知佢性取向，喺朋友面前唔需要掩飾，大家相處更舒服，今次公開之前都有同佢商量，佢都好支持，某程度我哋有個使命，唔係要鼓勵或者教育大家，我覺得既然真心相愛，其實唔需要分大家係咩性別，timing適合結婚，大家都應該送上祝福。
長子王賢誌坦言 冇傳宗接代壓力
鄭：想要小朋友？
王：其實我年紀唔細（受訪時45歲），呢樣嘢真係要好小心考慮，唔係為咗呢刻想有而有，因為係一件好長遠嘅事，如果我六、七十歲佢先至啱啱讀完書，我驚個距離太遠。
鄭：你係獨子，冇傳宗接代壓力？
王：冇呢個壓力，我唔會因為呢個壓力而做呢樣嘢，而我屋企人亦都冇呢方面嘅壓力俾我。
鄭：結婚爸爸有冇送層樓俾你？
王：冇喎！所以我話唔有錢囉！
鄭：你介唔介意人話經濟上要照顧Kevin？
王：冇人話過，同埋佢都有自己工作能力，有好多唔同嘅興趣，某程度如果我做佢做嘅嘢，我冇佢咁叻㖭！
鄭：佢依家嘅工作係咖啡師？
王：佢嚟緊會有新嘅工作安排。
鄭：會唔會安排佢幫你手做生意？
王：咁又唔會，佢冇興趣呢方面。我哋性格好唔同，先可以互補長短，如果大家做埋同一樣嘢，會更加多機會有衝突。而且由朝到晚一齊，會冇咁多嘢share。
鄭：七年感情生活裏面，有冇咩高低起跌？
王：我諗每pair情侶都有好多經歷，過咗熱戀期，開始冇以前咁大忍讓或者?牲，過咗就要面對現實，同埋七年之癢都有啲道理，啱啱上一、兩年，我哋有啲磨擦，生活上嘅嘢無啦啦可以化到好大，當然未去到好危險嘅地步，如果好早結婚反而未必捱到，但因為經過咁多up and down再做呢件事，反而令大家更有信心。
鄭：咁多年有冇其他引誘？
王：我都話自己唔係好多桃花，咁難得先有一個，不過我未拍拖之前，真係冇乜人對我有興趣，我又唔係咁容易遇到啱，啱啱拍拖一、兩年，突然多咗好多人對我有興趣，最大引誘嗰一、 兩年，但最熱戀亦都係一、兩年，所以任何人都唔會俾我睇得上眼。
鄭：咁多年嚟出街有冇拖手或者親熱？
王：喺外國有，香港冇，始終係人都認得我，同埋又唔需要咁刻意咁做，喺屋企都可以，使咩喺街拖手俾人睇。依家都唔會因為結咗婚係人都知而做，最緊要自己舒服。
娛圈生涯漫長
鄭：講番你喺娛樂圈嘅日子，事業有冇高低潮？
王：唔算高、低潮，一路都平穩向上，但時間好長、好慢，我喺TVB十三年，開頭真係由茄哩啡開始做，之後做半夜音樂節目主持，到做黃金時間K-100、旅遊特輯主持、大騷、拍劇，過程係好漫長，到我已經三十幾歲，我唔知到四、五十歲先至去到咩位，值唔值得再等落去呢？同埋電視台嘅變化太大，好多嘢自己控制唔到，所以選擇離開。諗番轉頭，如果當日我冇放棄，我未必得到感情，電視台話我聽幾時返工、明日要拍乜、下個月飛去邊，因為我連自己嘅時間都控制唔到，到離開咗TVB，我可以控制番自己時間，鍾意做乜就做乜，同其他電視台合作都係佢哋就我，唔使我就佢哋，我有好多空間同時間發展我其他嘅嘢，做生意、東華（東華三院第二副主席），可以好認真去拍拖，有得有失，相輔相成。
鄭：有錢人做娛樂圈，會唔會好多冷言冷語？
王：依家唔係，以前係，我要澄清我唔係好有錢，我住九龍，唔係住香港，我冇私人保鑣、私人飛機，出入有時自己揸車，有錢極有限啦，我屋企環境唔係差，九十年代入TVB有司機送返工，當時只不過係做茄哩啡係誇張嘅，當然會惹嚟好多閒言閒語，啲人覺得我係咪入嚟玩，嗰時唔知我性取向，會覺得係咪嚟媾女、想出名，亦都好慶幸我自己好鍾意做娛樂圈，經過好多年，我嘅表現，無論觀眾與幕後，有個認同。
鄭：仲嚮往幕前演出？
王：有機會我會做，但依家我會識揀有啲咩係啱我做或者應該做。
鄭：結婚有通知表哥鄭嘉穎、表姨向海嵐？
王：有同佢哋講咗聲，表哥可能好忙，忙緊拍劇、拍拖，表姨我最近同佢食過飯，但我結婚嗰日佢要開戲嚟唔到。
影片：王贀誌剖白同性婚姻
鄭紹康專訪後記：一世好朋友
在溫哥華讀書的時代已經認識王賢誌，轉眼已經20多年，想不到第一次跟他做訪問，正是他剛剛和Kevin結婚後第一個專訪。我和Vinci並不是每晚煲電話粥的那類好知己，然而大家的思想頻道確有類似的地方，畢業後也在這娛樂和社交圈內發展，有些時候我們會一起研究一下應該如何處理人際關係、事情和新聞，亦有些時候會來個意外驚喜，甚至殺大家一個措手不及。想深一層，人生的確需要這樣角色的人在身邊，互相提點加些良性競爭，這樣才真真正正是知己知彼，百戰百勝的一世好朋友，再次恭喜Vinci和Kevin！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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