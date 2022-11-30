仔仔一堂｜王賢誌講另一半 搞男男綜藝唔係自肥︰真心相愛唔需要分性別

「王氏港建」富商王忠桐的長子王賢誌（Vinci），2016年跟同性密友Kevin結束7年愛情長跑，在溫哥華註冊結婚，成為首對公開承認同性婚姻的香港名人，近日他在J2台推出LGBTQ真人騷《仔仔一堂》，搵來十個不論係外型、學歷還是事業上都有不俗條件的仔仔參加，卻被網民取笑他是為了「自肥」！