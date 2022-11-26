仔仔一堂 | 十位男同志配對騷探內心世界 肌肉型男仔仔一堂成史上最破格

無綫推出由王賢誌（Vinci）主持的LGBTQ＋全新J2綜藝真人騷《仔仔一堂》，在下星期一至五晚上十點半一連二十集在J2播映。節目以「絕不歧視愛情」為中心思想，找來十個不論係外型、學歷還是事業上都有不俗條件的仔仔參加。透過這十位仔仔，觀眾可以從中更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，從而達到忠於自己 – 「勇敢去愛」。