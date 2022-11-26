仔仔一堂 | 十位男同志配對騷探內心世界 肌肉型男仔仔一堂成史上最破格
十位型男位位外剛內柔
而早前無綫就公開十位仔仔的資料和宣傳短片，十位仔仔都各有特色，除了有超過十萬IG Followers 的 KOL 界別的代表之外，還有港大研究院講師、小提琴手、型男主廚、花藝設計師。無綫又為這十位仔仔分別取不同的花名，「嫰版王浩信」的Louis除了擅長水上運動，還熱愛寫書法，文武兼備；「柔情版香取慎吾」Howard周身刀張張利；「Young版尊龍」水汪汪的大眼精而且是「愈熟絡愈冷漠」。
「型男混合體」Andrew（言承旭+李日朗）
Andrew 因為外型像言承旭和李日朗而被稱為「型男混合體」，他除了讀書擁博士生身份外，還是香港大學研究院講師。除了讀書厲害，他更是運動健將。他自言自己當初出櫃時媽媽很驚訝：「我同媽咪Come Out時佢好Surprise，佢本身因為我21歲都未拍拖已經好緊張，Aunties 同 Uncles都打畀佢問個仔點解未拍拖。」。他又自爆自己已經有六段失敗的感情經歷。
「花美男」Carson
眼大大的 Carson 職業曾經參加過世界性男士選美比賽、同樣又是運動健將，更是一個Freelance 模特兒。不過他的職業原來是花藝設計師，是一個外剛內柔的人。他坦言自己坦白出櫃時只獲媽媽的一聲「哦」：「因為我同屋企人一齊住，我估佢哋不嬲都估到，所以我同媽咪講完之後佢『哦』咗聲，咁就完咗架喇。」
「可愛兜風耳」HoHo
HoHo是一個舞台劇演員，他自言是一個愛撒嬌的暖男。對於出櫃的經歷，他獲媽媽的支持：「我媽咪講過好窩心嘅說話係:『你做咩都唔緊要，最緊要你開心』。」
「陽光男孩」Juzco
Juzco 是一個擁十萬follower的KOL，他自言自己是一個為人隨和而且健談的人。他雖然是一個陽光男孩，但其實一個「嫲寶」：「我最大力量係嫲嫲，我好開心有呢個嫲嫲，去支持住我成長。」
「嫰版王浩信」Louis
酷似王浩信的Louis的職業是科技金融合規及風險管理主任，而他同樣是動靜皆宜，除了愛寫書法之外，還會玩水上運動。對於出櫃經歷，他自言自己其實沒有特別和家人交代：「父母親（知道）係呢幾年嘅事，特別係我爸爸，如果唔係因為呢個節目，某程度上都冇特別同阿爸強調呢件事，縱使佢都知道其實我係鍾意男仔。」
「Young版尊龍」Ray
被封為「Young版尊龍」的阿Ray是一個美容業務經理，他自言自己從小便開始護膚，性格是「愈熟絡愈冷漠」。對於出櫃經歷他自言是很感動：「有一晚我飲醉咗，當時我媽晾緊衫，我好hyper同我媽講啦，佢話：『我知道咗好耐』。第二日我爹哋再問我，嗰時我清醒嘅，我就話咗係。嗰時好感動，因為佢哋講咗句：『你都大個喇，我愛你，whatever你鍾意男仔定女仔。』」
「純愛莫少聰」Nelbon
Nelbon是一個位調酒師，飲酒變外向、偏愛純情男、自稱多重人格。他表示：「中學時同某個男仔比較friend，佢同其他女仔玩時個心會乸住乸住。」
「害羞台男」Kevin（居港十多年）
來自台灣的Kevin居港已經有十多年，從事游泳教練，自言性格慢熱、怕醜、單純毫不做作而且是看《真情》長大。他希望有一天香港可以好像台灣一樣可以同性結婚合法化。
「型男主廚」Kenny
私房菜廚師 Kenny 自言自己是一個內外不一、慢熱型、喜愛小動物和喜歡健身。他表示：「你唔需要講好多嘢，一個小小嘅動作，已經可以Support到一個人。」
「柔情版香取慎吾」Howard
Howard除了是一個小提琴樂手之外，還是一位模特兒。他表示自己性格開朗好奇和愛探索新事物。他表示希望透過這個節目：「希望可以幫助多啲人了解，我哋呢個群組係點樣生活」。
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