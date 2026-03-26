他們澳洲駕期｜吳若希玩過山車嚇到花容失色！全程唱歌定驚畫面勁搞笑
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吳若希（Jinny）在澳洲徹底崩潰！在3月26日晚播出的《他們的澳洲駕期》中，三位主持上山下海挑戰極限，Jinny在挑戰手動過山車時嚇至花容失色，更要一度唱歌定驚，場面極度搞笑。究竟是甚麼刺激玩意，讓平時淡定的她嚇到尖叫連連？
丁子朗獨享澳洲第一道晨曦 三人水晶城堡迎最安靜時刻
旅程中既有刺激，也有寧靜。丁子朗（丁丁）獨自前往全澳洲最東點的拜倫角州立保護區，迎接澳洲的第一道晨曦，畫面唯美寫意。其後，三位主持一同前往水晶城堡（Crystal Castle）淨化心靈，參觀來自世界各地的巨型水晶，並在冥想時享受了「全輯最安靜 Moment」，為接下來的刺激挑戰儲備能量。
吳若希挑戰手動過山車嚇破膽 全程尖叫唱歌定驚
靜態過後，三人轉戰大香蕉遊樂園（Big Banana Fun Park）挑戰手動過山車，氣氛瞬間逆轉！吳若希在體驗過程中被嚇得魂飛魄散，全程花容失色，緊閉雙眼尖叫不斷。為了穩定驚魂未定的情緒，她竟然在過山車上大聲唱歌定驚，與平時在舞台上自信演唱的模樣形成極大反差，場面令人哭笑不得。
轉戰沙丘玩四驅車 吳若希猶有餘悸場面爆笑
過山車的驚嚇似乎還未平復，三人緊接著又到沃里米沙丘（Worimi Sand Dunes）體驗四驅車。雖然沙丘馳騁極具速度感，但剛經歷完過山車驚魂的吳若希明顯仍有餘悸，全程表現緊張，與身旁興奮的戴祖儀和丁子朗形成強烈對比，她的搞笑反應為這趟刺激之旅增添了不少笑料。
網民爆笑：Jinny個樣太真實
吳若希的驚嚇反應成為網民的焦點，引發熱烈討論。不少觀眾留言表示：「笑死，Jinny個樣太真實！」、「好想玩嗰個手動過山車，睇落好刺激！」、「吳若希唱歌定驚，係咪唱自己啲飲歌？」、「呢個組合好有火花，又嘈又好笑。」、「睇到佢驚，但又好想笑，好矛盾！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期