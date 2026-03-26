他們澳洲駕期｜吳若希玩過山車嚇到花容失色！全程唱歌定驚畫面勁搞笑

吳若希（Jinny）在澳洲徹底崩潰！在3月26日晚播出的《他們的澳洲駕期》中，三位主持上山下海挑戰極限，Jinny在挑戰手動過山車時嚇至花容失色，更要一度唱歌定驚，場面極度搞笑。究竟是甚麼刺激玩意，讓平時淡定的她嚇到尖叫連連？