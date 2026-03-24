他們澳洲駕期｜吳若希重溫16年前舊片突爆喊！憶述24歲家變辛酸史：要獨力撐起頭家！
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吳若希（Jinny）近日與戴祖儀（Joey）、丁子朗（丁丁）到澳洲拍攝旅遊節目，期間重溫16年前的唱歌片段竟突然感觸爆喊！畫面中Jinny看著當年青澀的自己，坦言當時非常順從，沒想到隨後竟自揭24歲時的家庭巨變，究竟當年發生了甚麼事，讓她一夜長大？
重溫16年前舊片 吳若希感觸落淚
節目中，吳若希、戴祖儀與丁子朗入住整個山頭僅得六間的獨立木屋，並齊齊BBQ傾心事。製作組特意準備了吳若希16年前的唱歌片段，讓她重溫初出道的青澀模樣。看著畫面中稚嫩的自己，Jinny感觸良多，坦言當年的自己非常「驚青」，對別人的要求總是千依百順，不敢有任何反抗，與現時敢言的形象大相逕庭。隨著回憶湧上心頭，她的情緒亦開始波動，眼眶泛紅，似乎勾起了不少往事。
吳若希首談24歲辛酸史「被逼獨當一面」
吳若希隨後忍不住憶述24歲時所面臨的艱難時刻，首度在鏡頭前剖白心聲。她語帶哽咽地表示，當年經歷了人生巨變，直言：「嗰段時間我阿媽入咗醫院，加埋好多嘢發生，我唔 expect 24 歲就已經要經歷，將一個懵懂嘅自己逼住變成一個要獨當一面嘅人，我需要去 hold 起成頭家。」這段突如其來的告白，讓在場的戴祖儀和丁子朗都大感錯愕，場面心酸。
戴祖儀分享Hater哲學 網民大讚夠堅強
眼見好友情緒激動，戴祖儀亦分享了自己面對Hater（討厭者）的心態，豁達表示不介意被討厭，更向吳若希送上金句：「因為鍾意你嘅人一定多過討厭你嘅人」、「因為睇一個人嘅缺點永遠容易過睇一個人嘅優點」。節目播出後，不少網民都對吳若希的經歷表示心痛，並大讚她與戴祖儀同樣堅強。有網民留言力撐：「Jinny真係唔容易，由細睇到佢大，睇住佢愈來愈強大。」、「女人真係好偉大，24歲就要撐起頭家，好心痛。」、「戴祖儀講得好好，唔需要理啲Hater！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期