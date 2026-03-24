他們澳洲駕期｜吳若希重溫16年前舊片突爆喊！憶述24歲家變辛酸史：要獨力撐起頭家！

吳若希（Jinny）近日與戴祖儀（Joey）、丁子朗（丁丁）到澳洲拍攝旅遊節目，期間重溫16年前的唱歌片段竟突然感觸爆喊！畫面中Jinny看著當年青澀的自己，坦言當時非常順從，沒想到隨後竟自揭24歲時的家庭巨變，究竟當年發生了甚麼事，讓她一夜長大？