他們澳洲駕期｜戴祖儀爆拍劇被後輩激到喊！丁子朗驚爆戀上大9年姐姐！
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戴祖儀（Joey）在最新一集《他們的澳洲駕期》中，與吳若希、丁子朗野餐期間大傾八卦，竟驚爆曾因拍劇被某位後輩激到當場爆喊！另一邊廂，丁子朗亦不甘示弱，自爆年輕時的戀愛史，更直認曾譜出一段相差9年的姊弟戀，到底兩位藝人還爆了甚麼驚人內幕？
戴祖儀爆喊憶述辛酸史 苦等後輩3個鐘
節目中，三人在袋鼠角（Kangaroo Point）一邊野餐一邊打麻雀，氣氛輕鬆，話題亦愈來愈大膽。戴祖儀突然有感而發，大爆一次慘痛的拍劇經歷，指曾被一位後輩的惡劣工作態度激怒。她激動地說：「試過拍劇要等一個後輩，等咗兩三個鐘佢先到，點知得一句對白都 NG 咗三十幾四十次！」Joey坦言當時情緒終於失控，忍不住崩潰爆喊，更即時打電話給好友吳若希訴苦，可見當時情況相當嚴重。
丁子朗接力自爆姊弟戀 曾戀上大9年姐姐
話題一轉，三人在布里斯本的Story Bridge下欣賞夜景兼歎靚酒，氣氛浪漫。戴祖儀自爆已下載澳洲的交友App，更自信滿滿地說：「我好受 Dee Dee（弟弟）歡迎㗎，我而家就識一個 Dee Dee 畀你睇！」沒想到此舉竟引出丁子朗大方公開理想型，他自爆年青時偏愛「姐姐」，更曾譜出一段相差9年的姊弟戀，並對某個時刻印象極深：「一世都記得嗰個 moment，當年我 23 歲生日…」話音未落，Joey即時突破盲點追問：「嗰時你入咗行㗎啦喎！」令這段舊情的主角身份更添神秘感。
網民競猜後輩身份 力撐戴祖儀夠敬業
節目播出後，兩大爆料隨即引起網民熱烈討論，紛紛競猜戴祖儀口中的「後輩」及丁子朗的「姐姐」前度是誰。不少網民狠批該後輩欠缺專業精神，留言表示：「等兩三個鐘真係好過份！邊個後輩咁唔專業？」、「NG三十幾四十次？導演都肯收貨？」、「Joey真係慘，辛苦晒，好彩有Jinny聽佢呻。」同時，網民對丁子朗的姊弟戀史亦大感好奇：「估唔到丁丁鍾意姐姐type！」、「相差9年！想知個女仔係邊個！」、「23歲生日，即係幾年前？大家快啲計下！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期