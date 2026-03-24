他們澳洲駕期｜戴祖儀爆拍劇被後輩激到喊！丁子朗驚爆戀上大9年姐姐！

戴祖儀（Joey）在最新一集《他們的澳洲駕期》中，與吳若希、丁子朗野餐期間大傾八卦，竟驚爆曾因拍劇被某位後輩激到當場爆喊！另一邊廂，丁子朗亦不甘示弱，自爆年輕時的戀愛史，更直認曾譜出一段相差9年的姊弟戀，到底兩位藝人還爆了甚麼驚人內幕？