他們澳洲駕期｜曹永廉滑雪瘋狂仆倒！慘遭蕭正楠恥笑：為咗戲劇效果
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在昨晚（17日）播出的《他們的澳洲駕期》中，黎耀祥、曹永廉與蕭正楠三兄弟挑戰滑雪，場面爆笑連場！當中，人生首次滑雪的曹永廉（阿廉）慘成「仆倒王」，不斷跌倒的狼狽模樣，引來蕭正楠無情恥笑，兄弟間的損友式互動，讓觀眾捧腹大笑，究竟阿廉有多論盡？
曹永廉新手滑雪頻頻跌倒勁狼狽
昨晚一集，三兄弟挑戰滑雪，黎耀祥與曹永廉均是人生第一次。相比祥仔，阿廉的表現可謂「災難級」，一上場就立即失去平衡跌倒，場面非常狼狽。好兄弟蕭正楠見狀非但沒有安慰，反而開啟「恥笑模式」，大聲嘲諷他：「為咗戲劇效果，你真係咩都制！」被拍下「黑圖」的阿廉只能苦苦哀求：「唔好影，好核突。」他笨拙又可愛的反應，瞬間成為全場的焦點與笑點。
黎耀祥盡顯天份極速上手
與曹永廉的論盡形成強烈對比，同樣是滑雪初哥的黎耀祥卻盡顯驚人運動天份！祥仔很快便掌握到竅門，在大斜坡上也能應付自如，滑得有板有眼，讓一旁的兄弟們大為驚訝。一個是極速上手的滑雪奇才，另一個則是瘋狂跌倒的搞笑擔當，兩位新手截然不同的表現，產生了極強的戲劇效果，令整個滑雪環節充滿娛樂性。
蕭正楠再整蠱曹永廉玩滑雪兜
滑雪過後，三子轉戰更好玩的滑雪兜。可憐的曹永廉再次成為被整蠱的對象，在準備出發時，被蕭正楠從後偷偷推了一把，結果再度失去平衡跌倒，滑稽場面讓兄弟們笑作一團。雖然阿廉全程被整蠱，但他毫無怨言，反而樂在其中，這種打打鬧鬧的相處方式，正正體現了他們之間深厚的兄弟情，旅途充滿歡樂！
網民笑爆：阿廉是歡樂泉源！
節目播出後，曹永廉的「仆倒」場面成功洗版，網民紛紛留言表示被他笑死！大量觀眾湧入討論區，大讚：「阿廉真係承包咗所有笑點！」、「對唔住阿廉，見到你係咁跌，真係忍唔住笑到有腹肌！」、「蕭正楠把口真係好衰格，但呢啲就係真兄弟！」、「祥仔原來咁勁，反差好大，估佢唔到！」曹永廉的搞笑表現，無疑成為了該集的最大亮點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期