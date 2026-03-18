他們澳洲駕期｜曹永廉滑雪瘋狂仆倒！慘遭蕭正楠恥笑：為咗戲劇效果

在昨晚（17日）播出的《他們的澳洲駕期》中，黎耀祥、曹永廉與蕭正楠三兄弟挑戰滑雪，場面爆笑連場！當中，人生首次滑雪的曹永廉（阿廉）慘成「仆倒王」，不斷跌倒的狼狽模樣，引來蕭正楠無情恥笑，兄弟間的損友式互動，讓觀眾捧腹大笑，究竟阿廉有多論盡？