他們澳洲駕期｜黎耀祥揭兄弟情真相！曹永廉遭寸爆「冇腦」兼「冇老」 場面爆笑
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黎耀祥、曹永廉、蕭正楠三兄弟的澳洲之旅轉眼來到尾聲，旅途上吵鬧不斷的三人，在最後關頭除了繼續「互相傷害」，更大玩「真心話」環節！黎耀祥與蕭正楠旅途中忽然大讚曹永廉「不老」，阿廉卻乘機搞Gag，反被寸爆「冇腦」，場面極度爆笑！究竟這段超過十年的兄弟情背後，藏著甚麼秘密？
曹永廉遭蕭正楠祥哥夾擊 寸爆「冇腦又冇老」
在旅途期間，黎耀祥與蕭正楠忽然「佛心」大發，賣口乖大讚曹永廉保養得宜，完全「不老」。曹永廉聞言即發揮搞笑本色，反問兩人讚的是「冇老」還是「冇腦」，更幽自己一默。蕭正楠隨即抓緊機會搶答：「兩樣都冇，你點 Keep 到兩樣嘢都冇？」三人一來一往的對話完美展示他們「互相傷害」的相處模式，火花十足，為節目帶來不少笑料，想知阿廉如何回應就要留意節目播出！
黎耀祥真心話剖白 揭逾十年兄弟情秘密
被林夏薇形容為「精力充沛」的三兄弟，在旅程最後一集收起平時的佻皮，大玩「真心話」剖白心聲。在「送給我最愛的 Bro」環節中，黎耀祥坦言蕭正楠和曹永廉是他圈中難得會私下約食飯的朋友：「呢兩個兄弟我識咗十幾年，其實我喺呢行真係私底下會約食飯嘅人唔多嘅，佢哋係其中一班」。祥哥更一語道破兩人能成為好友的關鍵：「佢兩個都係小朋友，佢兩個點會咁玩得埋哩，就係佢兩個其實都好小朋友。」一番感性告白，盡顯三人由互寸互窒到真情流露的深厚情誼。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期