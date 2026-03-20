他們澳洲駕期｜黎耀祥揭兄弟情真相！曹永廉遭寸爆「冇腦」兼「冇老」 場面爆笑

黎耀祥、曹永廉、蕭正楠三兄弟的澳洲之旅轉眼來到尾聲，旅途上吵鬧不斷的三人，在最後關頭除了繼續「互相傷害」，更大玩「真心話」環節！黎耀祥與蕭正楠旅途中忽然大讚曹永廉「不老」，阿廉卻乘機搞Gag，反被寸爆「冇腦」，場面極度爆笑！究竟這段超過十年的兄弟情背後，藏著甚麼秘密？