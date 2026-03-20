他們澳洲駕期｜黎耀祥蕭正楠鬥晒寵妻！祥哥豪言送酒莊 蕭正楠承諾2年不遠行？

旅遊節目《他們的澳洲駕期》澳洲冬日之旅來到尾聲，黎耀祥、蕭正楠、曹永廉三兄弟在旅程中繼續互相傷害，但馳名「愛妻號」的黎耀祥及蕭正楠竟突然大玩深情，先後向老婆隔空示愛，祥哥更豪言要送上酒莊，場面超浪漫！究竟這兩位24孝好男人在旅途中，還爆出甚麼寵妻宣言？