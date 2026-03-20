他們澳洲駕期｜黎耀祥蕭正楠鬥晒寵妻！祥哥豪言送酒莊 蕭正楠承諾2年不遠行？
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旅遊節目《他們的澳洲駕期》澳洲冬日之旅來到尾聲，黎耀祥、蕭正楠、曹永廉三兄弟在旅程中繼續互相傷害，但馳名「愛妻號」的黎耀祥及蕭正楠竟突然大玩深情，先後向老婆隔空示愛，祥哥更豪言要送上酒莊，場面超浪漫！究竟這兩位24孝好男人在旅途中，還爆出甚麼寵妻宣言？
祥哥阿蕭親製雞尾酒 隔空冧爆老婆
在最後兩集的節目中，製作組特意為三兄弟安排調酒課程，黎耀祥及蕭正楠二話不說，決定將親手調製的雞尾酒送給摯愛的家人。祥哥將作品命名為「Julia」（其妻暱稱），更當場發表愛的宣言，戲言自己太浪漫：「我希望將來我唔單止送一支酒俾佢，係送個酒莊俾佢，太浪漫啦，我都覺得自己。」而剛為人父的蕭正楠亦將雞尾酒獻給「Haha Fish」（其兒子及太太黃翠如暱稱），並坦言極度掛念妻兒，更感性承諾：「今次都係我離開得翠兒同阿仔最耐嘅時間，我相信呢一兩年內我都未必去到咁長嘅 Trip」，盡顯24孝爹哋兼老公本色。
黎耀祥自爆驚喜絕緣體 全因老婆24小時陪開工
三兄弟在自駕遊前往藍湖期間，大談關於「驚喜」的話題，黎耀祥與蕭正楠竟異口同聲表示自己不會製造驚喜。自認是金牛座不浪漫的祥哥，更自嘲很難為太太炮製驚喜，因為：「我老婆 24 小時在我旁邊」。身旁的曹永廉聽到後即時驚訝反問：「你拍嘢咁耐佢從來冇離開過你呀？如果佢離開一次，咁就驚喜喇！」神來之筆的吐槽讓三兄弟當場爆笑，也意外揭露了祥哥與太太形影不離的甜蜜夫妻相處模式。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期