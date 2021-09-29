代溝關注組｜李龍基被肥媽爆揸法拉利登台 7物業全歸30歲內地嫩妻名下

《代溝關注組》日前邀得李龍基、肥媽及魯振順做嘉賓，肥媽在節目中大爆李龍基當年揸法拉利登台及「唱兩日賺一層樓」的威水史，十分富貴。不過69歲的李龍基近年為怕先走一步，已將名下7個物業全歸30歲現任太太Chris Wong名下，絕對是愛妻號。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、新傳媒圖庫 、楊柳青IG、Chris WongIG