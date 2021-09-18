代溝關注組｜江嘉敏爆前度出軌對象女藝人 再爆曾撞破男藝人偷食

日前一集《代溝關注組》請來江嘉敏、蔡嘉欣、游嘉欣等做嘉賓，以「出軌」做主題，江嘉敏先自揭屢被出軌經歷，當中更涉及女藝人，愈爆愈hyper的江嘉敏，再爆曾撞破男藝人偷食事件經過﹗「TVB大喇叭」果然名不虛傳﹗

文：東方新地｜圖：《代溝關注組》截圖