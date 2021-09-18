代溝關注組｜江嘉敏爆前度出軌對象女藝人 再爆曾撞破男藝人偷食
文：東方新地｜圖：《代溝關注組》截圖
江嘉敏成渣男磁石
江嘉敏原來是渣男磁石，屢遭出軌，她指對上兩段情都被出軌，第一次是在18歲初戀，當場斷正男友偷食其好朋友﹗江嘉敏透露對上一段戀情，男友瘋狂偷食，外遇對象包括女藝人、模特兒及KOL等，更有她認識的女藝人﹗
江嘉敏：即係張床污糟嘅﹗
江嘉敏指說：「後尾分手嗰一刻，我先知原來佢哋係有過嘢囉，即係屋企張床係污糟嘅。」江嘉敏表示當時前度經常趁她開工時約會該女藝人，江嘉敏話：「 我開工打畀男朋友，背後聽到嗰位女藝人把聲，男朋友話咁啱嗰女藝人喺附近咪約埋食飯，我都覺得冇問題嘅﹗」直至有一次回家，該女藝人座駕停泊在江嘉敏屋門口，前度的答案竟然是女藝人想租住附近村屋，所以去江嘉敏屋企參觀，江嘉敏憶述時嬲爆爆話：「究竟佢想睇間屋，定係想做埋間屋女主人呀？」
接受男友出軌：偷食行遠啲﹗
江嘉敏話曾致電男友媽媽，將男友出軌一事告知，殊不知對方反問：「係咪你滿足唔到佢呀？」江嘉敏話火上加油，不過她就話男友出軌，她會選擇忍：「希望有一日會浪子回頭﹗」她又指同現任男友講偷食行遠啲，要用腦想個好藉口去呃佢﹗
目睹男同事偷食人妻
江嘉敏除了自爆外，又爆曾遇到男藝員偷食，：「有一日喺尖沙咀行街啦，一開𨋢見到我哋公司男同事，側邊有個女人翹住佢挨住咗佢，我本來諗住嗌佢，個男同事耷低頭，但係個女人係人哋老婆嚟嘅，好在冇嗌佢﹗後尾呢單上咗新聞﹗」
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被何廣沛 郭子豪封為「TVB三大喇叭 」
其中一集《Mean Talk》請來何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰做嘉賓，當中問到最唔想合作藝人，何廣沛即指有三個女仔，因為：「佢哋講嘢分貝很高，好大聲、好多嘢講、好嘈嘅，呢三個女仔我都合作過嘅，三個都唔想合作，因為真係好煩，拍劇已經辛苦啦係咪？仲要嗶哩巴啦，嘈喧巴閉！」郭子豪和應並以「TVB三大喇叭」來形容，又指她們說話速度快如「Whatsapp 1.5x」﹗當時已有人猜其中一個是江嘉敏，因為何廣沛不只一次公開指江嘉敏好似喇叭咁嘈﹗
郭子豪爆是非當人情重提船P事件
當主持江美儀要他們爆藝人是非當人情的經歷時，郭子豪重提去年發生的船P羅生門，唔使開名全世界都知女主角是馮盈盈與江嘉敏，郭子豪大爆當中一人講大話及有人在船P中扮醉，何廣沛亦加把嘴話知道內情，仲幫兩位女主角改了花名。江美儀問是否兩位女主角都是一線，郭子豪答「係」，反被江美儀笑：「乜原來佢哋依家係一線？」
可靠消息指當中一人講大話
郭子豪表示自己掌握船P真相，直指其中一名女主角講大話，是她存心放料給傳媒。
何廣沛忍唔住加入討論
正當眾人議論紛紛時，何廣沛忍唔住，表示其實自己亦知情，仲話同兩女主角都合作過有交情，他大爆：「其實事後其中一方打畀另一方想了解件事，不過對方唔接電話囉！」郭子豪就再爆其中一女主角在船上扮飲醉。
同兩個女主角都有交情
其實何廣沛同郭子豪同兩位女主角都曾合作，何廣沛更與二人相熟，被江美儀多番追問下，他愈講愈多，表示與經理人都曾經講起這件事，更為兩女主角改了花名，一個叫「唔聽」，一個叫「扮聽」，何廣沛笑指二人其實不相伯仲。
Mean Talk重提兩大一線花旦船P內幕
馮盈盈江嘉敏為船P反目
馮盈盈同江嘉敏同年簽無綫，拍劇、做主持齊被力捧，講潛力馮盈盈確係高一線，眼見好姊妹上位走勢凌厲逐漸拋離，江嘉敏早已不是味兒，有人不時在馮盈盈背後放暗箭。二人本來拍住上有仔齊齊媾，卻因為一個富豪船P而令關係徹底破裂，江嘉敏要向電競公司高層男友Anthony解畫，為自保不惜犧牲姊妹情。兩女互片終被公司照肺，不過在公開活動就扮冇事攬實合照，兩個一樣咁好戲。
一齊放電收兵
前年與拍拖四年的十優醫生男友Martin分手，馮盈盈回復單身攞正牌媾仔，與大隻主播鄭衍峰過從甚密，被本刊記者影到揸車接仔返香閨，又斷正一齊返無綫，不過一日唔認愛都仲有變數，早前馮盈盈被踢爆同賭王兒子何猷亨一同到達深灣遊艇會上船參加富豪船 P，她事後澄清是新相識，又指江嘉敏是中間人，不過江嘉敏即反駁冇做媒，自爆船P前眾人早已在飯局內認識，再明寸一句：「佢使乜人介紹呀？」好姊妹各執一詞，火藥味漸濃，江嘉敏更唔肯罷休。
物以類聚成好姊妹
馮盈盈與江嘉敏合作劇集《果欄中的江湖大嫂》而成為好友，知情者透露：「盈盈同 Kaman同期出身，兩個都係心直口快嘅人，一行埋就嘈喧巴閉，嗰時拍《果欄中的江湖大嫂》Kaman被指主動姣黐黃嘉樂，其實就同盈盈喺片場鬥姣，成日傾男仔經點樣冧仔，拍住上一齊收兵囉！有傳 Kaman都唔係省油的燈，雖然有個電競公司高層男友，不過佢未滿足，依家當係騎牛搵馬，佢去得富豪飯局同船P，都想搵個富二代冧吓，點知冇人吼，反而盈盈就好受歡迎，Kaman極度唔順超，船P見光後，Kaman畀男友問長問短，佢更加要先發制人，將所有罪名推畀盈盈。唔止呀！佢最叻就係冧監製同幕後，眼見盈盈好多劇開極速上位，佢睇唔過眼不斷抹黑，平時開工會喺背後放暗箭講對方壞話。」
照肺後扮和好
在圈中是非當人情好普遍，身為世界女，多個朋友好過多個敵人，江嘉敏曾得寸進尺在IG留言「知人口面不知心」，直斥有人講大話後，馮盈盈才將擘面行動升級，公開回應時把江嘉敏由「姊妹」降呢成為「朋友」。過往friend過打band經常約high tea影姊妹相的馮盈盈與江嘉敏，船P後再沒私下見面，之後馮盈盈26歲生日，另一好姊妹劉佩玥買蛋糕為壽星女製造驚喜，江嘉敏冇影，對於會唔會一齊慶祝，馮盈盈說：「佢（江嘉敏）有祝我生日快樂，但都係要就時間，大家仍然係同事、朋友。」盈盈摸清江嘉敏底細，寧可保持距離。
兩大新晉花旦參與富豪船P，公然隔空開火擘面，終於觸動高層神經，據知情者說：「件事搞大咗其實對盈盈同Kaman都冇好處，盈盈識得封口想淡化件事，係Kaman唔識死仲繼續辣火頭，最終搞到畀公司照肺叫佢好收聲扮冇事。」之後馮盈盈與江嘉敏擘面後首度同場，二人交足戲攬實合照，皮笑肉不笑，今日就話爭上位爭收兵，再過多幾年爭視后應該會仲精彩。