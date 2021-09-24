代溝關注組｜江嘉敏再爆有女同事借10萬拒還兼扮傻 提示係呢樣
文：東方新地｜圖：江嘉敏IG、《代溝關注組》截圖
《代溝關注組》江嘉敏爆有女同事借錢唔還兼扮傻
日前一集《代溝關注組》以「醒目理財」為主題，由兩代嘉賓大數理財之道，原來大家都曾經借錢畀身邊嘅人！其中肥媽竟然借過70萬畀朋友，蔡嘉欣就借咗10萬畀親細佬買車，引來其他人爭住認家姐！而江嘉敏就貫徹「TVB大喇叭」之名，大爆有個朋友每次食飯都話唔記得帶銀包、銀行卡又壞等等，總之多多藉口，加加埋埋已借接近10萬元。
食飯一定要食米芝蓮
江嘉敏直指該名朋友每次都只係向佢借5千蚊左右，借咗好幾次，她說：「我覺得呢個朋友其實都幾聰明，因為每次出街食飯，佢都不會帶任何現金，又會話電話壞咗、撳唔到、上唔到網、碌唔到卡，我唔係記仇，雖然我係，哈哈哈！佢仲要唔係食平嘢，一定要食米芝蓮，甜品啦、油錢啦、停車費、增值卡啦，都係我埋單，加加埋埋可能10萬都有。」
公司見到詐傻扮懵
之後江嘉敏又爆該名朋友原來是公司同事，話對方就算喺公司見到佢都詐傻扮懵！江嘉敏仲話自己仲借過錢畀對方交細佬學費，她說：「我試過喺公司見到佢，厚住面皮問吓佢：『食飯嗰啲就當我請你食啦，你細佬讀書讀成點？啲學費……』佢之後即刻話：『啊，埋位喇？』我心諗電話你唔聽message你唔覆，我都真人問到你都咁？」
引用「子華神」金句
節目播出後，江嘉敏再在社交網發文追債，仲引用埋「子華神」黃子華的金句，表示：「希望欠我哋錢嘅朋友，睇完呢集《代溝關注組》會自動還錢比我哋啦！ #我哋借出去嘅錢可以買一層樓 #朋友借錢用嚟周轉 #周轉係分為自轉同公轉 #借錢係自轉還錢係公轉 #在座咁多位竟然冇人聽過子華神嘅梗」
網友：你食人水又食得少咩
江嘉敏的發文引來不少網友紛紛留言，有網友贊同說：「借錢就契爺 還錢就大爺」、「借錢嘅人面皮厚過雙人床」、「借錢真係難追得返」、「自動還？會唔會諗多咗」，但亦有網友指「江嘉敏有錢人邊志在呢少少」、「只有你問人借，你點會借畀人」、「你都唔係省油的燈啦，你食人水又食得少咩 」等等。
重溫江嘉敏爆前度出軌對象女藝人 再爆曾撞破男藝人偷食
早前一集《代溝關注組》請來江嘉敏、蔡嘉欣、游嘉欣等做嘉賓，以「出軌」做主題，江嘉敏先自揭屢被出軌經歷，當中更涉及女藝人，愈爆愈hyper的江嘉敏，再爆曾撞破男藝人偷食事件經過！節目中江嘉敏講到自己原來是渣男磁石，屢遭出軌，她指對上兩段情都被出軌，第一次是在18歲初戀，當場斷正男友偷食其好朋友！江嘉敏透露對上一段戀情，男友瘋狂偷食，外遇對象包括女藝人、模特兒及KOL等，更有她認識的女藝人！
江嘉敏：即係張床污糟嘅﹗
江嘉敏指說：「後尾分手嗰一刻，我先知原來佢哋係有過嘢囉，即係屋企張床係污糟嘅。」江嘉敏表示當時前度經常趁她開工時約會該女藝人，江嘉敏話：「 我開工打畀男朋友，背後聽到嗰位女藝人把聲，男朋友話咁啱嗰女藝人喺附近咪約埋食飯，我都覺得冇問題嘅﹗」直至有一次回家，該女藝人座駕停泊在江嘉敏屋門口，前度的答案竟然是女藝人想租住附近村屋，所以去江嘉敏屋企參觀，江嘉敏憶述時嬲爆爆話：「究竟佢想睇間屋，定係想做埋間屋女主人呀？」
接受男友出軌：偷食行遠啲！
江嘉敏話曾致電男友媽媽，將男友出軌一事告知，殊不知對方反問：「係咪你滿足唔到佢呀？」江嘉敏話火上加油，不過她就話男友出軌，她會選擇忍：「希望有一日會浪子回頭！」她又指同現任男友講偷食行遠啲，要用腦想個好藉口去呃佢！
目睹男同事偷食人妻
江嘉敏除了自爆外，又爆曾遇到男藝員偷食：「有一日喺尖沙咀行街啦，一開𨋢見到我哋公司男同事，側邊有個女人翹住佢挨住咗佢，我本來諗住嗌佢，個男同事耷低頭，但係個女人係人哋老婆嚟嘅，好在冇嗌佢！後尾呢單上咗新聞！」