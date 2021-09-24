代溝關注組｜江嘉敏再爆有女同事借10萬拒還兼扮傻 提示係呢樣

繼早前先後自揭屢被前度出軌，當中更涉及女藝人，以及曾撞破男藝人偷食事件後，被封為「TVB大喇叭」的江嘉敏在日前一集《代溝關注組》中，又再自爆曾被公司女同事以諸多藉口借錢拒還，加加埋埋條數竟然超過10萬，江嘉敏更畀晒提示，話個女同事係有個細佬讀緊書！

文：東方新地｜圖：江嘉敏IG、《代溝關注組》截圖