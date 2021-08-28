代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係
無綫節目《代溝關注組》日前首播，一班後生仔向長輩級藝人解釋現代「潮語」，21歲游嘉欣解釋「A0」一詞時，忽然話自己從沒拍過拖，仲竟然自爆是老處女，不過被「長輩群組」肥媽質疑。
文：東方新地 ｜圖：游嘉欣 IG、TVB截圖
游嘉欣自爆「A0」身份
無綫全新清談節目《代溝關注組》日前首播，首集嘉賓請來李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐）、徐文浩、蔡嘉欣、吳卓衡、游嘉欣及林正峰等人，並分為「長輩群組」及「後輩群組」兩組。節目中有一班後生仔向「長輩群組」解釋現代「潮語」環節，到「後生仔」游嘉欣解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」
肥媽質疑：你係假處女！
由於肥媽節目中曾提及在她的年代20多歲未嫁人已算是「老處女」，今年21歲的游嘉欣竟然再自爆是老處女：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」點知肥媽繼續狙擊：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」隨即引起全場起哄，肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇到游嘉欣呼冤尷尬大叫：「我係真㗎！」相當搞笑。