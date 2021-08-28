代溝關注組｜21歲游嘉欣自爆係老處女 肥媽質疑：未拍過拖唔代表仲係

無綫節目《代溝關注組》日前首播，一班後生仔向長輩級藝人解釋現代「潮語」，21歲游嘉欣解釋「A0」一詞時，忽然話自己從沒拍過拖，仲竟然自爆是老處女，不過被「長輩群組」肥媽質疑。

文：東方新地 ｜圖：游嘉欣 IG、TVB截圖