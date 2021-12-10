黃翠如憶「曾代言」品牌有感而發 數TVB藝人廣告代言更替 ViuTV接足八成

近日蕭正楠和黃翠如夫妻二人齊齊北上，雖然人在內地，但亦不時分享IG分享生活近況，與網友和粉絲無持聯絡。日早翠如就繼續同老公拍拖出巡，更分享了一張蕭正楠在超級巿場中發現自己「代言過」品牌產品的相片，突然感觸。