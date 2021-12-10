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黃翠如憶「曾代言」品牌有感而發 數TVB藝人廣告代言更替 ViuTV接足八成

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撰文：東方新地

近日蕭正楠和黃翠如夫妻二人齊齊北上，雖然人在內地，但亦不時分享IG分享生活近況，與網友和粉絲無持聯絡。日早翠如就繼續同老公拍拖出巡，更分享了一張蕭正楠在超級巿場中發現自己「代言過」品牌產品的相片，突然感觸。

文：東方新地｜圖：廣告圖片、黃翠如IG

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呢張相應該有兩年或以上歷史。（圖片來源：[email protected]

黃翠如對不再代言的品牌有感而發

黃翠如近日與老公蕭正楠於內地生活，感覺比她早前在社交網站中「放負」的情況截然不同，整個人豁然開朗，早前更分享了一張蕭正楠妹妹分享的相片，特別感觸，並寫道：「他妹妹send了一張之前偷拍她哥哥的照片來，當時他在為我代言的沐浴露，一個一個排整齊，他妺妹取笑了他很久。每次跟他去超市，他都喜歡走去那一排巡視，很傻氣，但總令我感動。我知道我是很幸福的，也很足夠。」

黃翠如以前是「淋浴巨星」之列。（圖片來源：廣告圖片）
黃翠如以前是「淋浴巨星」之列。（圖片來源：廣告圖片）

2021年由倪晨曦接任

由2014年開始，黃翠如擔任淋浴露品牌「滴露」的代言人直至2019年。之後「滴露」亦有搵林嘉欣以及MIRROR成員Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）AK（江熚生）、阿[email protected]以及他們經理人花姐拍廣告。到2021年年尾，滴露找來倪晨曦擔任代言人。

近年的品牌代表人物不斷更替。（圖片來源：「滴露」Facebook）
近年的品牌代表人物不斷更替。（圖片來源：「滴露」Facebook）

重溫黃翠如最後一個淋浴露廣告片段：

不少TVB藝人近年失代言人身份，MIRROR、ViuTV不斷接棒

其實近年香港不少品牌都更換了代言人或廣告專員，當中TVB藝人的工作流失尤其明顯，而且無獨有偶，由MIRROR和ViuTV相關的藝人接任的情況亦為數不少，例如「星夢一哥」周柏豪除了將「Fight HPV 教育宣傳大使」拱手相讓予姜濤之外，Marvel信用卡亦由[email protected]接替。

即睇埋近年其它的代言/廣告更替：

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「滴露」由倪晨曦取代黃翠如。（圖片來源：廣告圖片）
（圖片來源：）
鄭嘉穎於2019年擔任foodpanda代言人，其後foodpanda亦有找個別MIRROR成員參與個別廣告，黃子華於2021年接任新代言人之位。（圖片來源：廣告圖片）
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姜濤於2021年取代周柏豪擔任HPV代言人，而女代言人蔡卓妍阿Sa繼續留任。（圖片來源：廣告圖片）
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周柏豪曾經是宏利代言人，2021人由[email protected]及吳君如接任。（圖片來源：廣告圖片）
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永明金融，曾經有洪永城、馬國明、鄭伊健以及謝安琪擔任代言或拍攝廣告，2021年尾由MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）取代。（圖片來源：廣告圖片）
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原本周柏豪代言的Marvel信用卡於2021年由[email protected]接替。（圖片來源：廣告圖片）
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第五代鄺潔楹「邦民女」的位置，被第六代：Angel、Carrie、Eunice同Kate取代，而四位則是由節目《邦民人氣選：女神練習生》中選出。（圖片來源：廣告圖片）
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2017年麥包曾為八達通拍廣告，2021年由[email protected]及林二汶接替。（圖片來源：廣告圖片）
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藍妹代言人，2019是張秀文、2020是沈殷怡，到2021年則改為林明禎。（圖片來源：廣告圖片）
Milky Foot 廣告有視帝黎耀祥拍過，曾得過「 最佳男配角」的古明華，最近則由ERROR四子頂上。（圖片來源：廣告圖片）
Milky Foot 廣告有視帝黎耀祥拍過，曾得過「 最佳男配角」的古明華，最近則由ERROR四子頂上。（圖片來源：廣告圖片）

陳自瑤成為TVB廣告一姐

雖然周柏豪、黃翠如等前一代的廣告商寵兒暫時落馬，但其實TVB亦有新一代「廣告女皇」，包括高海寧、陳自瑤、張曦雯、李佳芯，胡定欣，包辦品牌例如有「維特健靈」、「American Express Explorer™️ Credit Card」、「Reenex膠原自生」以及「謝沇錤」等，當中陳自瑤更以數量取勝成為TVB的廣告一姐。

陳自瑤由2019年開始一直擔任「謝沇錤」至今。（圖片來源：廣告圖片）
陳自瑤由2019年開始一直擔任「謝沇錤」至今。（圖片來源：廣告圖片）

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