湯令山用背脊唱情歌｜「令山轉」動作爆紅！網紅爭相模仿 有人做到跣親！
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令山轉 Gareth.T｜歌手湯令山（Gareth.T）早前推出新歌《用背脊唱情歌》，歌曲一出隨即引來唔少網民關注。今日（30日）湯令山更在社交平台宣布將會現身朗豪坊商場宣傳新歌，一眾網民除咗直言十分期待之外，更紛紛留言問湯令山會唔會重現招牌動作「令山轉」……
「令山轉」是甚麼？「360度轉」掀模仿熱潮
「令山轉」其實是湯令山在《用背脊唱情歌》2:59秒時所做嘅轉身動作，MV中湯令山邊唱邊轉圈，最後更以單腳跪地姿勢唱到ending。而該動作更火速成為MV中重播次數最多嘅部分，兼在網上掀起網紅模仿熱潮，包括YouTube頻道JFFT成員、就連「華納高層」都有拍片模仿，不過最後唔小心跣親！
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「令山轉」引網民連環爆金句勁搞笑
「令山轉」除咗引來唔少人模仿外，在社交平台上嘅討論度同樣十分高企！更有唔少網民就「令山轉」狂爆金句：「山不轉路轉，路不轉令山轉……」、「眼淚若嫌多 用腳去朗豪坊」、「令山轉英文係咪Gareth Turn?」、「轉山射個三分波」、「用膝頭唱情歌」等。
「令山轉」獲封港版「員瑛轉」
韓國女團IVE成員張員瑛，去年在演唱會上的一個即興轉身動作亦掀起模仿熱潮，該轉圈的片段除咗有高達43億觀看次數外，網民更將動作封為「員瑛轉」！而今次的「令山轉」同樣吸引唔少人模仿，因此更被網民爆笑封為港版「員瑛轉」！
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《用背脊唱情歌》2:59秒睇「令山轉」：
圖片來源：IG@gareth_tong、Threads@gareth_tong、《用背脊唱情歌》、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期