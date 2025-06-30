湯令山用背脊唱情歌｜「令山轉」動作爆紅！網紅爭相模仿 有人做到跣親！

令山轉 Gareth.T｜歌手湯令山（Gareth.T）早前推出新歌《用背脊唱情歌》，歌曲一出隨即引來唔少網民關注。今日（30日）湯令山更在社交平台宣布將會現身朗豪坊商場宣傳新歌，一眾網民除咗直言十分期待之外，更紛紛留言問湯令山會唔會重現招牌動作「令山轉」……