仨心友行3｜李佳芯自爆與陳炳銓七年情玩完真正原因 原來同疫情有關

李佳芯在黎諾懿監製及主持的《仨心友行 3》，聯同麥美恩、劉穎鏇大講女人經，當中李佳芯罕談與陳炳銓兩年前分手的真相，原來二人分手的導火線與疫情有關，雖然不能同偕到老，不過李佳芯話再見亦是朋友，至今仍保持友好關係。