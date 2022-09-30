李佳芯

仨心友行3｜李佳芯自爆與陳炳銓七年情玩完真正原因 原來同疫情有關

最新娛聞
東方新地

廣告

李佳芯在黎諾懿監製及主持的《仨心友行 3》，聯同麥美恩、劉穎鏇大講女人經，當中李佳芯罕談與陳炳銓兩年前分手的真相，原來二人分手的導火線與疫情有關，雖然不能同偕到老，不過李佳芯話再見亦是朋友，至今仍保持友好關係。

李佳芯 三女挑戰吹「葉笛」，最後只有 Mayanne 吹得出聲；諾懿聽到 Mayanne 自封「吹簫專 家」後爆笑！
三女挑戰吹「葉笛」，最後只有 Mayanne 吹得出聲；諾懿聽到 Mayanne 自封「吹簫專家」後爆笑！（圖片來源：無綫提供）
李佳芯 化身導演的李佳芯、在攝影師黎諾懿幫助下拍攝了一條主題為「姊妹情」的短片，席間Mayanne 搞搞震話自己其實「皮笑肉不笑」。
化身導演的李佳芯、在攝影師黎諾懿幫助下拍攝了一條主題為「姊妹情」的短片，席間Mayanne 搞搞震話自己其實「皮笑肉不笑」。（圖片來源：無綫提供）

李佳芯為好友拍片記錄友誼

《仨心友行 3》播出最後兩集，有李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）首次挑戰吹「葉笛」，唯一一個成功「吹出聲」的 Mayanne 自誇「吹簫專家」。近日為慈善短片《伴》處女編、監、導的李佳芯則在節目再執導演筒，幫Mayanne及 Tiffany 拍片記錄友誼，之後正式展開話題「感情」。

李佳芯 李佳芯自言性格直率兼愛恨分明，令人誤會難以追求，又坦言其實自己唔太識嗲男友。
李佳芯自言性格直率兼愛恨分明，令人誤會難以追求，又坦言其實自己唔太識嗲男友。（圖片來源：無綫提供）
李佳芯 李佳芯直言遇到男神會採取主動。
李佳芯直言遇到男神會採取主動。（圖片來源：無綫提供）

李佳芯從來唔覺多人追

Mayanne 與 Tiffany 均自認因性格太熱情，經常引來異性誤會；「女神」李佳芯則自言直率、講嘢冇尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動，故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘，亦從不覺自己多人追，李佳芯說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我，我都會成日黐住佢，一唔鍾意嗰啲就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚畀誤會人。」

李佳芯 這一集邀得袁偉豪與三女繼續大談感情事。
這一集邀得袁偉豪與三女繼續大談感情事。（圖片來源：無綫提供）
李佳芯 李佳芯鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。
李佳芯鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。（圖片來源：無綫提供）

李佳芯罕有提前度陳炳銓

李佳芯又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得』，佢可能已經好開心。」之後一集黎諾懿邀得袁偉豪與三女繼續大談感情事，李佳芯鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。李佳芯坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係相處時間變長令問題浮面及必須正視。李佳芯續指與前男友陳炳銓自 2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今更仍保持聯絡：「我好感恩用咗第二種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情……」

李佳芯 「鬼妹仔」性格的 Tiffany 自認太熱情，有時發短訊又會加“Love you”，令異性容易誤會。
「鬼妹仔」性格的 Tiffany 自認太熱情，有時發短訊又會加“Love you”，令異性容易誤會。（圖片來源：無綫提供）
李佳芯 Mayanne 話自己其實好少可瞓瞓吓喊，睇嚟佢應該都好唔捨得之前段 Long D 戀。最後一集 Mayanne 又流眼淚，究竟講咩講到咁感觸呢？
Mayanne 話自己其實好少可瞓瞓吓喊，睇嚟佢應該都好唔捨得之前段 Long D 戀。最後一集 Mayanne 又流眼淚，究竟講咩講到咁感觸呢？（圖片來源：無綫提供）

麥美恩真情流露講到喊

目前單身的 Tiffany 直認有「選擇困難」，因此希望將來另一半能為其規劃好一切；Mayanne 則自問性格忽冷忽熱難捉摸，是屬於難駕馭的女友類型，之前曾在節目中自揭Long D之戀「告吹」的 Mayanne，則再補充指戀情告吹與「耐性」有關，她直指甩拖後終日以淚洗面、情緒極浮動︰「夜晚瞓瞓吓會自己流眼淚，成塊面濕晒。」之後Mayanne 又再真情流露講到喊。在節目的最後一集，三位「女神」回復搞笑本性，披上七彩絲巾於田園中擺「大媽甫」合照，還揈晒絲巾邊跑邊嗌「初戀」，最後連諾懿也忍不住「落場」同大家一齊癲，場面爆笑！

李佳芯 三女披上大紅大紫絲巾，化身「大媽」在田園中留倩影。
三女披上大紅大紫絲巾，化身「大媽」在田園中留倩影。（圖片來源：無綫提供）
李佳芯 李佳芯豁出去揈晒絲巾邊跑邊嗌「初戀」。
李佳芯豁出去揈晒絲巾邊跑邊嗌「初戀」。（圖片來源：無綫提供）
李佳芯 黎諾懿被拖埋落水同大家一齊癲。
黎諾懿被拖埋落水同大家一齊癲。（圖片來源：無綫提供）

李佳芯兩年前自爆回復單身

2020年初突然傳出李佳芯已經分手的消息，更有指Ali搬離跟男友同居的西貢獨立屋，獨自搬到紅磡服務式住宅居住。Ali曾解釋是因為方便拍劇才暫時搬離西貢寓所，陳炳銓亦強調二人一直有見面，不過Ali出席無綫節目《狗狗診療所》宣傳活動時，就以「朋友」關係來形容陳炳銓，更指自己「呢刻單身」。

李佳芯 近日李佳芯在IG出po都好像心事重重，原來她一直受感情問題困擾。
近日李佳芯在IG出po都好像心事重重，原來她一直受感情問題困擾。（圖片來源：[email protected]李佳芯）
李佳芯 以前放狗行山都與男友陳炳銓同行，但2020年初已不見李佳芯拍拖外出。
以前放狗行山都與男友陳炳銓同行，但2020年初已不見李佳芯拍拖外出。（圖片來源：[email protected]李佳芯）

堅稱與陳炳銓只是朋友

李佳芯在活動上再次被問跟陳炳銓的「分訊」時，她回應自己向來都不愛公開講感情事，想低調，又指一直以來跟陳炳銓都是朋友關係。此外，李佳芯又強調無需要跟陳炳銓撇清任何關係，因為大家都是朋友，仍有聯絡，不過最近工作太忙要閉關一下。被問到現時是否單身，Ali就表示「呢刻單身」，因為現場只有她自己一人。

李佳芯 李佳芯已搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅。
李佳芯已搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅。（圖片來源：[email protected]李佳芯）
有報導指李佳芯連日來均是獨自駕車或在助手陪同下出入，不像已往由男友管接管送，更從未發現陳炳銓身影，Ali已漸漸回復單身生活。
有報導指李佳芯連日來均是獨自駕車或在助手陪同下出入，不像已往由男友管接管送，更從未發現陳炳銓身影，Ali已漸漸回復單身生活。（圖片來源：新傳媒資料庫）
李佳芯 陳炳銓7年情玩完 Ali自爆「呢刻單身」正式搬離愛巢
李佳芯和陳炳銓的拍拖活動，便是放狗，早年二人還孖住到寓所附近放狗，關係非常好。（圖片來源：新傳媒資料庫）
李佳芯 Ali以往經常與男友「孖公仔」放狗、行山。
Ali以往經常與男友「孖公仔」放狗、行山。（圖片來源：新傳媒資料庫）

陳炳銓自我安慰

至於獨守愛巢的陳炳銓在分手邊緣原來一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。陳炳銓當時似乎心情低落，在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相，並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」字裏行間表現得非常無奈又帶點自我安慰，可惜Ali對帖文毫無反應。

李佳芯陳炳銓7年情玩完？ Ali寧住「疫區」拒搬回愛巢
有報導指獨守愛巢的陳炳銓曾努力箍煲，但都未能挽回女方的心。（圖片來源：[email protected]陳炳銓）

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected]李佳芯，[email protected]陳炳銓、新傳媒資料庫資料或影片來源：TVBUSA

讀者留言

熱門文章

 