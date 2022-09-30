仨心友行3｜李佳芯自爆與陳炳銓七年情玩完真正原因 原來同疫情有關
李佳芯為好友拍片記錄友誼
《仨心友行 3》播出最後兩集，有李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）首次挑戰吹「葉笛」，唯一一個成功「吹出聲」的 Mayanne 自誇「吹簫專家」。近日為慈善短片《伴》處女編、監、導的李佳芯則在節目再執導演筒，幫Mayanne及 Tiffany 拍片記錄友誼，之後正式展開話題「感情」。
李佳芯從來唔覺多人追
Mayanne 與 Tiffany 均自認因性格太熱情，經常引來異性誤會；「女神」李佳芯則自言直率、講嘢冇尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動，故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘，亦從不覺自己多人追，李佳芯說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我，我都會成日黐住佢，一唔鍾意嗰啲就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚畀誤會人。」
李佳芯罕有提前度陳炳銓
李佳芯又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得』，佢可能已經好開心。」之後一集黎諾懿邀得袁偉豪與三女繼續大談感情事，李佳芯鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。李佳芯坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係相處時間變長令問題浮面及必須正視。李佳芯續指與前男友陳炳銓自 2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今更仍保持聯絡：「我好感恩用咗第二種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情……」
麥美恩真情流露講到喊
目前單身的 Tiffany 直認有「選擇困難」，因此希望將來另一半能為其規劃好一切；Mayanne 則自問性格忽冷忽熱難捉摸，是屬於難駕馭的女友類型，之前曾在節目中自揭Long D之戀「告吹」的 Mayanne，則再補充指戀情告吹與「耐性」有關，她直指甩拖後終日以淚洗面、情緒極浮動︰「夜晚瞓瞓吓會自己流眼淚，成塊面濕晒。」之後Mayanne 又再真情流露講到喊。在節目的最後一集，三位「女神」回復搞笑本性，披上七彩絲巾於田園中擺「大媽甫」合照，還揈晒絲巾邊跑邊嗌「初戀」，最後連諾懿也忍不住「落場」同大家一齊癲，場面爆笑！
李佳芯兩年前自爆回復單身
2020年初突然傳出李佳芯已經分手的消息，更有指Ali搬離跟男友同居的西貢獨立屋，獨自搬到紅磡服務式住宅居住。Ali曾解釋是因為方便拍劇才暫時搬離西貢寓所，陳炳銓亦強調二人一直有見面，不過Ali出席無綫節目《狗狗診療所》宣傳活動時，就以「朋友」關係來形容陳炳銓，更指自己「呢刻單身」。
堅稱與陳炳銓只是朋友
李佳芯在活動上再次被問跟陳炳銓的「分訊」時，她回應自己向來都不愛公開講感情事，想低調，又指一直以來跟陳炳銓都是朋友關係。此外，李佳芯又強調無需要跟陳炳銓撇清任何關係，因為大家都是朋友，仍有聯絡，不過最近工作太忙要閉關一下。被問到現時是否單身，Ali就表示「呢刻單身」，因為現場只有她自己一人。
陳炳銓自我安慰
至於獨守愛巢的陳炳銓在分手邊緣原來一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。陳炳銓當時似乎心情低落，在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相，並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」字裏行間表現得非常無奈又帶點自我安慰，可惜Ali對帖文毫無反應。
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