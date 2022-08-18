17歲星二代任晴佳正式出道 超誇張9頭身比例獲網民激讚
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星二代任晴佳（Ella）今年生日就18歲，任晴佳遺傳咗任達華、名模琦琦優良基因，身高達180cm，16歲便登上各大時裝雜誌封面，被大眾視為「最有潛質星二代」。任晴佳媽媽琦琦近日宣布Ella正式出道，更形容佢係「新生代模特」。
任晴佳超誇張9頭身比例 腿長達1xx cm
任晴佳精緻五官遺傳爸爸任達華、名模媽媽琦琦超強基因，年僅17歲身高已達1.8米，長腿足足有110cm，有超誇張9頭身比例！16歲嗰陣接時裝雜誌拍攝工作，面對鏡頭絕無怯場，眼神、表情同姿勢都差唔多達到專業模特兒水平，媽媽琦琦今次肯開綠燈，任晴佳絕對有機會青出於藍，女承母業成為專業超模。
任晴佳坐船出海騷長腿
任晴佳17歲時已經半隻腳踩入模特兒圈，深受廣告商歡迎，日前她上載一輯出海照，身穿白色貼身超短連身裙的她，伸直逆天長腿，在遊艇的甲板上一臉悠閒，舉手投足都散發超模風範。
任晴佳愛做模特兒
身為愛女號的任達華，當然唔希望任晴佳咁快識男仔拍拖啦！不過女大女世界，阿爸又成日忙於拍戲，真係唔可能24小時全天候睇實囡囡，日前為任晴佳情竇初開解畫，完全睇得出任達華又幾咁緊張女兒，他多番強調任晴佳非常喜歡讀書，但從近年任晴佳在社交網所po的照片來看，其實她極為嚮往做模特兒。
著迷你裙青春逼人
任達華表示囡囡會與他分享少女心事，對於任晴佳不時在社交網上載性感的照片，任達華話對個女好有信心，相信佢會有分寸。言猶在耳，任晴佳又在社交網上載為國際品牌拍攝的一輯時裝照，照片中的她展現出少女的早熟美，身穿超短低腰迷你裙，一舉手一投足都型格十足，甚有母親琦琦的名模風釆。