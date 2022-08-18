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17歲星二代任晴佳正式出道 超誇張9頭身比例獲網民激讚

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星二代任晴佳（Ella）今年生日就18歲，任晴佳遺傳咗任達華、名模琦琦優良基因，身高達180cm，16歲便登上各大時裝雜誌封面，被大眾視為「最有潛質星二代」。任晴佳媽媽琦琦近日宣布Ella正式出道，更形容佢係「新生代模特」。

任晴佳 星二代任晴佳Ella）今年生日就18歲，任晴佳媽媽名模琦琦近日宣布Ella正式出道，更形容佢係「新生代模特」。
星二代任晴佳（Ella）今年生日就18歲，任晴佳媽媽名模琦琦近日宣布Ella正式出道，更形容佢係「新生代模特」。（圖片來源：[email protected]

任晴佳超誇張9頭身比例 腿長達1xx cm

任晴佳精緻五官遺傳爸爸任達華、名模媽媽琦琦超強基因，年僅17歲身高已達1.8米，長腿足足有110cm，有超誇張9頭身比例！16歲嗰陣接時裝雜誌拍攝工作，面對鏡頭絕無怯場，眼神、表情同姿勢都差唔多達到專業模特兒水平，媽媽琦琦今次肯開綠燈，任晴佳絕對有機會青出於藍，女承母業成為專業超模。

任晴佳 任晴佳年僅17歲身高已達1.8米，長腿足足有110cm，有超誇張9頭身比例！
任晴佳年僅17歲身高已達1.8米，長腿足足有110cm，有超誇張9頭身比例！（圖片來源：[email protected]
任晴佳 任晴佳年僅17歲身高已達1.8米，長腿足足有110cm，有超誇張9頭身比例！
任晴佳年僅17歲身高已達1.8米，長腿足足有110cm，有超誇張9頭身比例！（圖片來源：[email protected]
任晴佳 任晴佳遺傳爸爸任達華、名模媽媽琦琦超強優良基因。
任晴佳遺傳爸爸任達華、名模媽媽琦琦超強優良基因。（圖片來源：微博＠琦琦是我）

任晴佳坐船出海騷長腿

任晴佳17歲時已經半隻腳踩入模特兒圈，深受廣告商歡迎，日前她上載一輯出海照，身穿白色貼身超短連身裙的她，伸直逆天長腿，在遊艇的甲板上一臉悠閒，舉手投足都散發超模風範。

任晴佳 任晴佳又有吸睛新相。
任晴佳舉手投足都散發超模風範。（圖片來源：[email protected]
任晴佳 任晴佳坐在遊艇甲板上吹海風非常寫意，雙腿非常修長，高冷表情散發超模風範。
任晴佳坐在遊艇甲板上吹海風非常寫意，雙腿非常修長，高冷表情散發超模風範。（圖片來源：[email protected]
任晴佳 任晴佳膚色健康，遺傳了母親琦琦的精緻五官好基因以及超模身材。
任晴佳膚色健康，遺傳了母親琦琦的精緻五官好基因以及超模身材。（圖片來源：[email protected]
任晴佳 早前任晴佳再po溫馨父女照。
早前任晴佳再po溫馨父女照。（圖片來源：[email protected]
任晴佳 任晴佳表示多謝父親多年的教導，二人關係就好似好朋友一樣。
任晴佳表示多謝父親多年的教導，二人關係就好似好朋友一樣。（圖片來源：[email protected]

任晴佳愛做模特兒

身為愛女號的任達華，當然唔希望任晴佳咁快識男仔拍拖啦！不過女大女世界，阿爸又成日忙於拍戲，真係唔可能24小時全天候睇實囡囡，日前為任晴佳情竇初開解畫，完全睇得出任達華又幾咁緊張女兒，他多番強調任晴佳非常喜歡讀書，但從近年任晴佳在社交網所po的照片來看，其實她極為嚮往做模特兒。

任晴佳為國際品牌時裝拍廣告硬照。
任晴佳為國際品牌時裝拍廣告硬照。（圖片來源：[email protected]
任晴佳身穿低腰迷你裙露出小蠻腰。
任晴佳身穿低腰迷你裙露出小蠻腰。（圖片來源：[email protected]

著迷你裙青春逼人

任達華表示囡囡會與他分享少女心事，對於任晴佳不時在社交網上載性感的照片，任達華話對個女好有信心，相信佢會有分寸。言猶在耳，任晴佳又在社交網上載為國際品牌拍攝的一輯時裝照，照片中的她展現出少女的早熟美，身穿超短低腰迷你裙，一舉手一投足都型格十足，甚有母親琦琦的名模風釆。

任晴佳走型格路線，唔笑時真係好cool。
任晴佳走型格路線，唔笑時真係好cool。（圖片來源：[email protected]
任晴佳完全遺傳母親琦琦的高顏值與無敵身高身形。
任晴佳完全遺傳母親琦琦的高顏值與無敵身高身形。（圖片來源：[email protected]
任晴佳擁有超模的身高與身形。
任晴佳擁有超模的身高與身形。(圖片來源：[email protected])
任晴佳 任達華叫愛女睇多啲佢同老婆琦琦拍拖先喎！(圖片來源；東方新地資料庫)
任達華叫愛女睇多啲佢同老婆琦琦拍拖先喎！(圖片來源︰新傳媒資料庫)
任晴佳擁有無敵長腿。
任晴佳擁有無敵長腿。(圖片來源：[email protected])
任晴佳一舉手一投足都有超模風範。
任晴佳一舉手一投足都有超模風範。(圖片來源：[email protected])
任晴佳 任達華得一粒女，自小如珠如寶，點會捨得個女拍拖？
任達華得一粒女，自小如珠如寶，點會捨得個女拍拖？(圖片來源：[email protected])

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博＠琦琦是我、新傳媒資料庫

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