17歲星二代任晴佳正式出道 超誇張9頭身比例獲網民激讚

星二代任晴佳（Ella）今年生日就18歲，任晴佳遺傳咗任達華、名模琦琦優良基因，身高達180cm，16歲便登上各大時裝雜誌封面，被大眾視為「最有潛質星二代」。任晴佳媽媽琦琦近日宣布Ella正式出道，更形容佢係「新生代模特」。