17歲任晴佳情竇初開 任達華下「禁戀令」至大學畢業
早前任達華女兒任晴佳被影到與少男同行，被傳情竇初開，今年17歲身高180遺傳父母優良傳統的任晴佳，裙下之臣應該都唔少，不過阿爸任達華口裡說開通，回應時卻表示女兒要以學業為重，拍拖要讀完書先，即係一日未大學畢業都唔使諗兒女私情，任晴佳真係守得住？
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、東方新地資料庫
任晴佳 同男仔去街斷正
任達華愛女任晴佳正值花樣年華，17歲的她注定是人生勝利組，遺傳了父母標緻的五官、無敵的身高與身形，而且有機會青出於藍，女承母業成為專業的超模。最近任晴佳被影到在鬧市與一名少年登上同一座駕，之後便傳出拍拖消息。
任達華公開回應
日前任達華現身香港電台出席《2022年節目巡禮》，被問及愛女任晴佳是否有戀情，華哥極力否認：「嗰日個男同學我都識，佢哋好細個就認識.，由細玩到大，有同學生日，所以佢哋一齊去買禮物，正常社交嚟…..我好Open，但要讀書先，依家係讀書時間。」記者再追問囡囡是否讀完大學才可以拍拖？華哥再答：「係，囡囡有分寸，我唔擔心。」
強調囡囡鍾意讀書
任達華似乎對女兒情竇初開非常抗拒，甚至不想去面對，他表至囡囡經常與他分享少女心事，不過就堅決話囡囡冇人追，從來冇講過呢樣嘢，仲話父女之間互相都有信任，最後，任達華再次強調女兒任晴佳點都係鍾意讀書多啲喎！