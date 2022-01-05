17歲任晴佳情竇初開 任達華下「禁戀令」至大學畢業

早前任達華女兒任晴佳被影到與少男同行，被傳情竇初開，今年17歲身高180遺傳父母優良傳統的任晴佳，裙下之臣應該都唔少，不過阿爸任達華口裡說開通，回應時卻表示女兒要以學業為重，拍拖要讀完書先，即係一日未大學畢業都唔使諗兒女私情，任晴佳真係守得住？