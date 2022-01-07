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17歲任晴佳展現早熟美 任達華呢頭話佢愛讀書有分寸 轉頭再po低腰性感照

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撰文：東方新地

早前任達華女兒任晴佳被影到與少男同行，被傳情竇初開，今年17歲身高180遺傳父母優良傳統的任晴佳，裙下之臣應該都唔少，不過阿爸任達華口裡說開通，回應時卻指女兒要以學業為重，一日未大學畢業都唔使諗兒女私情，對於囡囡愛在社交網po性感相，任達華仲話任晴佳好乖好有分寸㖭！

撰文：東方新地 圖片：[email protected]、東方新地資料庫

任晴佳 愛做模特兒

身為愛女號的任達華，當然唔希望17歲的任晴佳咁快識男仔拍拖啦！不過女大女世界，阿爸又成日忙於拍戲，真係唔可能24小時全天候睇實囡囡，日前為任晴佳情竇初開解畫，完全睇得出任達華又幾咁緊張女兒，他多番強調任晴佳非常喜歡讀書，但從近年任晴佳在社交網所po的照片來看，其實她極為嚮往做模特兒。

任晴佳為國際品牌時裝拍廣告硬照。（圖片來源：IG@ellayamm）
任晴佳為國際品牌時裝拍廣告硬照。（圖片來源：[email protected]
任晴佳身穿低腰迷你裙露出小蠻腰。（圖片來源：IG@ellayamm）
任晴佳身穿低腰迷你裙露出小蠻腰。（圖片來源：[email protected]

著迷你裙青春逼人

任達華表示囡囡會與他分享少女心事，對於任晴佳不時在社交網上載性感的照片，任達華話對個女好有信心，相信佢會有分寸。言猶在耳，任晴佳又在社交網上載為國際品牌拍攝的一輯時裝照，照片中的她展現出17歲少女的早熟美，身穿超短低腰迷你裙，一舉手一投足都型格十足，甚有母親琦琦的名模風釆。

任晴佳走型格路線，唔笑時真係好cool。（圖片來源：IG@ellayamm）
任晴佳走型格路線，唔笑時真係好cool。（圖片來源：[email protected]
任晴佳完全遺傳母親琦琦的高顏值與無敵身高身形。（圖片來源：IG@ellayamm）
任晴佳完全遺傳母親琦琦的高顏值與無敵身高身形。（圖片來源：[email protected]

任晴佳 同男仔去街斷正

任達華愛女任晴佳正值花樣年華，17歲的她注定是人生勝利組，遺傳了父母標緻的五官、無敵的身高與身形，而且有機會青出於藍，女承母業成為專業的超模。最近任晴佳被影到在鬧市與一名少年登上同一座駕，之後便傳出拍拖消息。

今年17歲的任晴佳，早前被影到有少男陪去街。(圖片來源：IG@ellayamm)
今年17歲的任晴佳，早前被影到有少男陪去街。(圖片來源：[email protected])
任晴佳擁有超模的身高與身形。(圖片來源：IG@ellayamm)
任晴佳擁有超模的身高與身形。(圖片來源：[email protected])

任達華公開回應

日前任達華現身香港電台出席《2022年節目巡禮》，被問及愛女任晴佳是否有戀情，華哥極力否認：「嗰日個男同學我都識，佢哋好細個就認識.，由細玩到大，有同學生日，所以佢哋一齊去買禮物，正常社交嚟…..我好Open，但要讀書先，依家係讀書時間。」記者再追問囡囡是否讀完大學才可以拍拖？華哥再答：「係，囡囡有分寸，我唔擔心。」

任達華表明女兒的「禁戀令」會直至讀完大學。(圖片來源；東方新地資料庫)
任達華表明女兒的「禁戀令」會直至讀完大學。(圖片來源；東方新地資料庫)
任達華叫愛女睇多啲佢同老婆琦琦拍拖先喎！(圖片來源；東方新地資料庫)
任達華叫愛女睇多啲佢同老婆琦琦拍拖先喎！(圖片來源；東方新地資料庫)

強調囡囡鍾意讀書

任達華似乎對女兒情竇初開非常抗拒，甚至不想去面對，他表至囡囡經常與他分享少女心事，不過就堅決話囡囡冇人追，從來冇講過呢樣嘢，仲話父女之間互相都有信任，最後，任達華再次強調女兒任晴佳點都係鍾意讀書多啲喎！

任晴佳擁有無敵長腿。(圖片來源：IG@ellayamm)
任晴佳擁有無敵長腿。(圖片來源：[email protected])
任晴佳一舉手一投足都有超模風範。(圖片來源：IG@ellayamm)
任晴佳一舉手一投足都有超模風範。(圖片來源：[email protected])
任達華得一粒女，自小如珠如寶，點會捨得個女拍拖？(圖片來源：IG@ellayamm)
任達華得一粒女，自小如珠如寶，點會捨得個女拍拖？(圖片來源：[email protected])

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