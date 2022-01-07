17歲任晴佳展現早熟美 任達華呢頭話佢愛讀書有分寸 轉頭再po低腰性感照

早前任達華女兒任晴佳被影到與少男同行，被傳情竇初開，今年17歲身高180遺傳父母優良傳統的任晴佳，裙下之臣應該都唔少，不過阿爸任達華口裡說開通，回應時卻指女兒要以學業為重，一日未大學畢業都唔使諗兒女私情，對於囡囡愛在社交網po性感相，任達華仲話任晴佳好乖好有分寸㖭！