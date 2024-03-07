《聲夢2》冠軍任暟晴被質疑「走後門入U」親自回應 炎明熹「躺著也中槍」
《聲夢2》冠軍任暟晴 獲三間大學取錄
上月在18歲生日派對上，《聲夢傳奇2》冠軍Jasmine向傳媒透露已收到本地三間大學的有條件取錄（Conditional Offer），她當時表示：「港大、中大同科大三間都有畀offer， 起碼知自己唔會無書讀。」惟她並沒有透露相關學系。
網民質疑：《聲夢》保大學？
其後，很多網民留言表示大惑不解，指出DSE考試尚未開始，質疑她依靠名氣來升學，於是紛紛追問Jasmine為何預早會有大學取錄：「《聲夢》保大學？」、「考都未考咁快講offer？」、「其實憑乜野佢試都未考會有三大offer？因為佢係名人？」、「又係呢啲有錢仔女走後門non Jupas入」等，又有網民把她與第一屆《聲夢》學員作比較：「Yumi（鍾柔美）同Windy（詹天文）要考埋DSE先知」。
任暟晴現身社交網解釋
對於被質疑靠「走後門」升讀大學，Jasmine急急在社交網發文解釋，表示自己並非DSE考生：
「大家！唔好再問點解有大學offer了…喺呢度解答番大家，以免再有猜測。我係今年應屆考生，但係我係IB考生，唔係DSE，而我哋報大學嘅deadline（限期）同埋收offer嘅deadline，係早過DSE生的；身邊如果有考IB嘅朋友都係一樣的，我哋係喺考真正IB個公開試前，已經收到曬conditional offer（有條件取錄），知道自己有邊啲大學收（除咗澳洲大學，因為嗰邊係遲開學），所以全班同學已經逐一收到offer㗎啦，我亦都唔例外：）」
她又表示所收到的「Conditional Offer」是「有條件取錄」，未正式取錄：
「如果到時達唔到offer嘅要求，咁就冇得讀㗎啦。所以我呢幾個月還是好努力咁溫緊書的。希望大家知道，我其實都只不過係一個同大家一樣努力緊、普通不過嘅學生哥。然後就係，致每一位中六個學生，加油，好快就完了。如有疑問，我很樂意去盡量答覆你的，長氣綿先撤退。」
發文澄清後，不少網民都留言支持Jasmine，並為她打氣加油，「只係考試制度唔同，其實大家嘅努力都係一樣~ 加油，學生妹」、「作為IB過來人，為你加油」、「加油！祝你考到心儀大學」等，期間也有網民讚賞Jasmine多才多藝：「有樣有歌喉，有埋學歷就冇得輸了，努力」。
網民提及炎明熹入U是「走後門」
不過，有網民就咬住唔放，借勢指首屆《聲夢傳奇》冠軍得主Gigi炎明熹透過《學校推薦直接取錄計劃》入U是「走後門」，不斷追問Gigi 從末公開的DSE分數。
Jasmine任暟晴就讀赤柱聖士提反書院
Jasmine樣子甜美又唱得自然吸引到覲眾的目光，佢咁唱得原來係因為3、4歲就開始學唱歌，年紀輕輕已經聲樂8級。Jasmine開始上位後，就連她就讀的赤柱聖士提反書院合唱團IG都有post佢張相，直頭變成生招牌。
16歲Jasmine任暟晴成黑馬？ 網民讚：第一集最好聽係佢
當時只有16歲的Jasmine任暟晴賽前未有如趙小婷、趙頌宜、劉芷君等人般焦點，不過在首集唱過《一加一》之後卻深得網民喜愛，尤其經Johnny Yim教路升Key後，其聲線穩定度與感染力的特質更突出。節目播出後網民大讚Jasmine，留言說：「第一集最好聽係佢」、「有望做到Chantel2.0」、「得喎呢個，第一集就有話題，升key晴」等等。亦有網民談論她的外貌與韓國女團BLACKPINK成員Jennie相似，又覺得是Chantel 2.0，又讚她好聽過原唱，睇嚟有望成為黑馬喊出。
Jasmine任暟晴人靚聲甜 網民覺得似游嘉欣
每當有新面孔出現，大家都會說是「翻版XXX」、「XXX 2.0」，Jasmine任暟晴都不例外。Jasmine在《聲夢傳奇2》中表現亮眼，被網民大讚人靚聲甜，有網民說她似師姐Chantel姚焯菲，亦有說過她面似韓國女團BLACKPINK的Jennie，不過暫時呼聲最高是覺得她似22歲「A0小花」游嘉欣，有網民更好好心機砌相讓大家比較。游嘉欣在J2節目《#後生仔傾吓偈》冒起，憑青春甜美的樣子令觀眾眼前一亮，之後亦參與拍過TVB《愛回家》、《青春不要臉》等劇集，當中以她在節目《代溝關注組》的表現最為突出，她自爆「A0」（即單身又從未拍過拖），又笑言自己是「老處女」，但卻惹來同場的肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！未拍過拖唔代表佢係處女喎！」
Jasmine任暟晴來頭猛料
雖然Jasmine年僅16歲，但原來她由細細個開始已經接觸音樂，有ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級；而本身熱愛音樂，認為有音樂就快樂的Jasmine就表示今次代表自己參賽已經是一項突破，因為之前參加過的比賽，大部分都是代表學校或團體，而且近她近年更正式學習演唱流行曲，除咗樣靚之外，實力亦非同小可！
你又覺得Jasmine似邊個？即刻睇相啦！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！