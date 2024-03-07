《聲夢2》冠軍任暟晴被質疑「走後門入U」親自回應 炎明熹「躺著也中槍」

TVB兩屆《聲夢傳奇》有很多學員仍在求學階段，粉絲都好關心她們即將入讀哪間大學，近日《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）自爆獲香港三間大學取錄，惹來外界質疑她靠「走後門」升學，更有人重提炎明熹入大學一事，指「《聲夢》保大學？」