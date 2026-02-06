《聲夢2》冠軍任暟晴神隱兩年突解凍復出 2大線索疑被部署為「鍾柔美PlanB」

19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕親密片段外流後，人氣與形象急速滑坡，公眾信任度明顯受挫。與此同時，現年20歲的《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）在神隱近兩年後突然復出，低調現身將軍澳電視城錄影《唱錢》，時機惹人聯想。一直盛傳她因拒簽長約遭無綫「雪藏」，如今重返幕前，網民翻兩大線索，認為她或已被部署為「鍾柔美Plan B」！