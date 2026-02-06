《聲夢2》冠軍任暟晴神隱兩年突解凍復出 2大線索疑被部署為「鍾柔美PlanB」

19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕親密片段外流後，人氣與形象急速滑坡，公眾信任度明顯受挫。與此同時，現年20歲的《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）在神隱近兩年後突然復出，低調現身將軍澳電視城錄影《唱錢》，時機惹人聯想。一直盛傳她因拒簽長約遭無綫「雪藏」，如今重返幕前，網民翻兩大線索，認為她或已被部署為「鍾柔美Plan B」！

任暟晴忽然解凍「復出」 自信否認被雪藏

面對外界傳聞因不願加簽長約遭無綫「雪藏」，任暟晴在受訪時坦言「唔係好清楚」，並解釋自己選擇暫時淡出的真正原因。她透露：「之前一路讀書一路比賽好大壓力，所以升讀大學就同公司溝通過，都想適應吓大學生活先。」這番話揭示了年輕藝人在學業與演藝事業之間的兩難處境，也解釋了她為何在奪冠後選擇低調處理演藝工作。任暟晴強調與公司有過溝通，顯示她的「消失」並非被動雪藏，而是主動選擇專注學業。

無綫TMG突然為Jasmine慶生 復出訊號明顯

值得注意的是，無綫唱片部TMG今年1月忽然在社交媒體為任暟晴發帖祝賀其20歲生日，這個舉動被視為她即將復出的明顯訊號。在沉寂近兩年後，公司突然高調為她慶生，明顯是為復出造勢的策略。任暟晴在受訪時也展現出十足信心，「不否認」將會有新歌推出，並透露新工作要等待公司陸續安排，希望3、4月再舉辦歌迷聚會與粉絲見面。這種自信滿滿的態度，與之前的低調形成強烈對比，顯示她已準備好重新投入演藝工作。

疑被部署為「鍾柔美Plan B」 獲網民睇好

任暟晴的復出消息在網上引發熱烈討論，不少網民都對她的「學業+演藝」雙軌發展策略表示讚賞。有網民留言：「呢個先係真正嘅Plan B，有學歷有冠軍光環，進可攻退可守」、「中大法律系唔係開玩笑，就算唔做藝人都有出路」、「比起其他小花淨係識扮靚，Jasmine有腦有實力」，更斷言她「應該醒目啲，唔會自毀前途」，認為任暟晴選擇先穩固學業基礎再復出，是更明智的策略。眼利網民更發現，她在《唱錢》錄影時顯得格外自信，完全沒有久未露面的生疏感。

中大法律系學霸身份曝光 學歷完勝聲夢3小花

最令網民驚訝的是，任暟晴竟然已是香港中文大學法律系二年級學生，這個學霸身份瞬間成為熱話。她透露現在修讀法律系第2年，經過首年大學生活適應後，終於可以分配多點時間重返演藝圈。對比起聲夢3的眾多小花，任暟晴的學歷背景明顯更加亮眼，中大法律系的入學門檻極高，足證她的學術能力絕非等閒。這個「學霸+冠軍」的雙重身份，無疑為她未來的星途發展提供了更多選擇和保障，難怪網民紛紛稱讚這就是最佳的「Plan B」策略。

任暟晴 聲夢傳奇2 任暟晴近日忽然解凍有工開，接受訪問時更自信否認被雪藏（圖片來源：YouTube@魔方傳媒 MoreForms Media）
任暟晴 聲夢傳奇2 Jasmine有氣質又有學歷，被網民一致看好！（圖片來源：IG@jasmineeyam）
任暟晴 聲夢傳奇2 去年聖誕節與劉展霆（Eden）親密片段外流，多段過去戀情更隨即曝光，令「A0」清純形象粉碎，人氣立即插水（圖片來源：IG@yumichung1221）
任暟晴 聲夢傳奇2 （圖片來源：IG@jasmineeyam）
任暟晴 聲夢傳奇2 （圖片來源：IG@jasmineeyam）
圖片來源：YouTube@魔方傳媒 MoreForms Media、IG@jasmineeyam、IG@yumichung1221資料或影片來源：原文刊於新假期

