Jasmine任暟晴聲夢出道一個月即出新歌 校園Look領獎自嘲「高低襪」
Jasmine任暟晴16歲快人一步出新歌日常愛沖涼唱歌
日前，Jasmine出席《歡樂滿東華2022》籌款表演記招時自爆自己喜歡邊沖涼邊高歌，更搞笑地指，自己試過工作到深夜回家邊沖涼邊唱歌，結果第二天，電梯口貼出告示警告某單位晚上製造噪音播音樂，害她再也不敢沖涼唱歌。
Jasmine任暟晴出道一個月即出歌
自從在《聲夢傳奇2》播完後，兩位總監Eric Kwok和陳奐仁便開始為Jasmine度身打造出道歌曲，終於在節目完結後一個月便順利完成所有製作，推出出道歌曲《Breath Away》。兩位總監更指，歌曲能突顯Jasmine的聲線，絕對可以一炮而紅。
而她更在《聲夢傳奇2海外踢館賽》中首次演唱出道作，不少網民都留言大讚Jasmine唱得好，同時更留言指她在《歡樂滿東華2022》的表演很精彩。
Jasmine任暟晴獲學校頒獎 成績驕人
除了推出出道歌，Jasmine日前更被網民發現，她獲就讀學校赤柱聖士提反書院頒發音樂獎。當日的她一改以往在電視前的歌手形象，以素顏乖巧的形象示人，小清新風格也讓網民耳目一新。
任暟晴Jasmine奪冠後粉絲大增
雖然，在節目時期Jasmine便多次成為「學員人氣榜」榜首，但在奪冠後，人氣依然有明顯地急升，連帶社交平台的追蹤人數也明顯上升，粉絲的like數更是以十倍數目倍增，數字上升之快足以證明她的人氣之襄。
任暟晴Jasmine外表甜美清純 被網友讚「Chantel2.0」
Jasmine雖然只有16歲，但是外形尚算高大，加上樣子甜美清純，一出場就已成為眾人焦點。有網民就大讚Jasmine外形討好，加上人靚聲甜有星味，只要再多加改造，必定能成為一粒星。加上有網民就將Jasmine與《聲夢1》師姐Chantel作比較，均指Jasmine有小公主feel，可以行Chantel的路線，有望成為「Chantel2.0」成功俘虜一班宅男。
Jasmine除了似Chantel外，更有網民指，Jasmine的面形似韓國大勢女團BLACKPINK成員Jennie，不知道大家又覺得二人似不似呢？
任暟晴Jasmine背景超猛料 3歲已經學音樂
今季《聲夢傳奇2》的學員大多數背景都十分猛料，現年只有16歲的Jasmine早在3歲時已開始學唱古典歌曲，聲樂和鋼琴更達到8級水平，整整學了13年音樂，相當厲害。
平時在學校也會參加舞台劇、校際歌唱比賽等，演出機會十分豐富。今次參加《聲夢傳奇2》的比賽目的是想進步及超越自己，為了參加比賽，Jasmine更初次學唱流行曲，為這次的比賽下了不少苦功。
常見問題
《聲夢傳奇2》有那位參賽者已晉身五強？
《聲夢傳奇2》十強「1對1即時淘汰戰」已開始，分為兩集進行，上一集已淘汰了兩位⋯⋯按此看對戰結果及十強名單
《聲夢傳奇2》觀眾如何投票選出傳奇新星嗎？
今屆《聲夢傳奇2》由十強「1對1即時淘汰戰」開始，觀眾可在網上投選自己心目中的「傳奇新星」，投票結果將於決賽當日由主持宣佈⋯⋯按此看決賽詳情
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