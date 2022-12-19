Jasmine任暟晴聲夢出道一個月即出新歌 校園Look領獎自嘲「高低襪」

Jasmine任暟晴自《聲夢傳奇2》奪得冠軍後，甫出道一個月已經由聲夢2總監Eric Kwok和陳奐仁為她度身打造出道歌曲《Breath Away》，快人一步之餘，甚至連上屆冠軍Gigi炎明熹也望塵莫及。除了出道作，日前網民更發現，仍是學生的她獲學校頒發音樂獎，成績可謂相當不錯。