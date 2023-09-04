17歲《星夢2》冠軍任暟晴翻唱陳卓賢《鯨落》 懶理TVB不滿惹離巢疑團
翻唱鏡仔歌曲 惹離巢爭議
TVB與ViuTV向來被視為競爭對手，TVB旗下藝人向來甚少公開評論ViuTV的影視作品，不過任暟晴卻高調翻唱Ian的作品，甚至標註了Ian本人，當見到Ian讚好自己的影片即小粉絲上身，展示雀躍的一面，截圖並分享到限時動態上與粉絲們分享被本專「點燈」的喜悅，因此馬上引來她是否已經離開TVB的疑團。
《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴自爆未同TVB簽約
去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，不過節目結束後一直未有作太多演出工作。任暟晴早前接受傳媒訪問時表示，因為不想忽略學業，加上要準備明年的IB國際文憑試，所以會盡量專注於學業。任暟晴更自爆自己只跟TVB簽了藝員約，唱片約方面就要再作考慮。
揚言不擔心炎明熹分薄資源
雖然炎明熹與任暟晴同為《聲夢傳奇》的冠軍，不過兩人就同人唔同命，炎明熹一奪冠之後就Job接Job，推出多首個人單曲，早前更開始北上發展頻頻吸金。當被問到會否怕公司資源全落於炎明熹身上時，任暟晴就表示不擔心，早前只是因為時間關係而未有詳細討論簽約事宜，並不代表自己會不簽約。
個人單曲未上串流平台！出道大半年得一首翻唱歌
任暟晴（Jasmine）雖然在《聲夢傳奇2》播出當時人氣高企，但可惜後勁不繼，初登場曾經推出單曲《Breath Away》，但係這首歌並無派台及登陸串流平台，今年有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱《怪你過分美麗》，但依然未能獲得太大迴響。
Jasmine任暟晴獲學校頒獎 成績驕人
除了推出出道歌，Jasmine日前更被網民發現，她獲就讀學校赤柱聖士提反書院頒發音樂獎。當日的她一改以往在電視前的歌手形象，以素顏乖巧的形象示人，小清新風格也讓網民耳目一新。
大台轉捧亞軍黃洛妍
另外，任暟晴奪冠以來一直未有出席過TVB的綜藝節目或大型籌款直播節目；相反亞軍黃洛妍就有份擔任深夜音樂節目《MUSIC BREAK》的主持，早前更與涂毓麟Oscar在籌款節目《明愛暖萬心2023》中以小提琴和鋼琴合奏表演《梁祝》。此外，黃洛妍於年初擔開始任過多個演唱會的嘉賓，包括肥媽個人演唱會和數個群星演唱會，忙過冠軍任暟晴多多聲。
同期學員全失蹤冇搞作 得「佢」有新單曲
《聲夢傳奇》成功捧紅炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等學員，其餘多位學員亦在比賽結束後推出個人原創單曲，成功躋身香港樂壇。不過《聲夢傳奇2》的學員們就冇咁幸運，除了XiX組合前成員劉芷君成功推出個人派台歌《浪漫候群症》之外，其他學員都零搞作，最多就參加吓TVB籌款節目。
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