17歲《星夢2》冠軍任暟晴翻唱陳卓賢《鯨落》 懶理TVB不滿惹離巢疑團

現年17歲的任暟晴（Jasmine）去年贏得《星夢傳奇2》的總冠軍後，一直都有在TVB的各個大型節目上亮相，但卻遲遲未有個人單曲推出令粉絲們十分著急。Jasmine不時在個人社交平台上分享自己翻唱的影片，日前她上載了一段自己翻唱MIRROR成員陳卓賢（Ian）經典作《鯨落》的影片，獲得Ian本專點讚之後令她興奮到不得了，馬上在限時動態上與大家分享，不過她公然向ViuTV出身的MIRROR成員「示愛」的行為，令網民猜測她是否已經離開TVB。