新城勁爆2025｜女頒獎嘉賓背肌搶鏡 網民驚呼「仲闊過張天賦」

香港籃球代表任栩燕昨晚以運動員身分擔任《新城勁爆頒獎禮2025》頒獎嘉賓，負責頒發「勁爆歌曲」獎項時，其健碩背肌意外成為全場焦點。這位28歲女籃球員在台上展現的肌肉線條，甚至被網民形容「背肌觸目」且「仲闊過張天賦」，瞬間引爆社交媒體熱議。任栩燕事後在個人社交平台分享感想，更透露這是健身房訓練的成果，坦言自己也沒想到會有如此反響。