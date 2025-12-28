新城勁爆2025｜女頒獎嘉賓背肌搶鏡 網民驚呼「仲闊過張天賦」
任栩燕台上背肌搶鏡 網民驚呼比張天賦更壯
《新城勁爆頒獎禮2025》以「我們的驕傲」為主題，邀請多位體育界運動員及精英擔任頒獎嘉賓。任栩燕在台上頒發「勁爆歌曲」獎項時，身穿露背禮服的她展現出結實的背部肌肉線條，立即成為全場矚目焦點。網民更將她的背肌與男藝人張天賦作比較，形容她的背肌「仲闊過張天賦」，可見其肌肉發達程度令人印象深刻。這次亮相不僅展現了女運動員的力量美，更打破了傳統對女性身材的刻板印象。
任栩燕IG分享感想 坦言健身房成果意外曝光
頒獎禮結束後，任栩燕在IG發文感謝新城電台的邀請，表示「好多謝新城嘅邀請，有幸以運動員身分擔任頒獎嘉賓，成個感覺好奇妙」。她更在Threads平台上幽默回應網民對其背肌的關注，寫道「係gym嘅成果，cap岀黎記錄一下先，其實我都唔知係咁㗎」。這次經歷對她來說充滿「好多好多嘅第一次」，亦感謝當晚照顧她的所有工作人員。
籃球訓練4年健身路 為提升對抗性苦練肌肉
任栩燕從小學開始接觸籃球，至今已與籃球作伴18年，現時是女甲福建的成員之一。8年前剛踏足大專聯賽時，為了提升身體對抗性而開始健身訓練。她坦言最初對女性健身有所保留，「最初都唔明點解要練，因為覺得女仔練大隻感覺好怪」，但隨著比賽水平提升，她意識到需要在各方面提升實力應付比賽。與一般女性以鍛練線條為目標不同，任栩燕希望透過健身獲取籃球訓練無法達到的效果，因此願意投入更多時間和精力，展現出運動員特有的堅持和毅力。
網民激讚背肌線條 留言區一面倒支持
任栩燕的背肌照片在社交媒體上引起熱烈討論，網民紛紛留言讚賞她的身材和努力成果。留言中可見「正喎」「有背gap」「呢個Dope」「好勁」「犀利」等讚美之詞，更有網民直接詢問「你點做的」，對她的訓練方法感到好奇。大部分網民都對她展現的力量美表示欣賞，認為她打破了傳統對女性身材的框架，展現出運動員應有的專業體態。這次意外走紅也讓更多人認識到女性運動員背後的努力和付出，為推廣女性運動帶來正面影響。