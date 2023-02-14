前電波少女任港秀息影嫁人10年再現熒光幕 昔日艷星變傳道人近況受讚賞

作為前TVB性感少女組合「電波少女」的一員，任港秀拍過不少TVB劇，包括近日在深夜重播的《Loving You我愛你》，以及《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》、《談談情·練練武》等，仲拍過三級片，不過到了2013年，她卻毅然息影嫁人，仲轉埋行成為傳道人。