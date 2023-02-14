任港秀

前電波少女任港秀息影嫁人10年再現熒光幕 昔日艷星變傳道人近況受讚賞

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作為前TVB性感少女組合「電波少女」的一員，任港秀拍過不少TVB劇，包括近日在深夜重播的《Loving You我愛你》，以及《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》、《談談情·練練武》等，仲拍過三級片，不過到了2013年，她卻毅然息影嫁人，仲轉埋行成為傳道人。

任港秀 98年組「電波少女」出道

任港秀在1998年加入TVB，即被安排與姚樂怡、梁雪湄、汪琳、李思蓓、梁佩盈、翟佩雲和雷晴雯組成「電波少女」，原來當年無綫仿效當年的日本人氣節目《前進！電波少年》，以一班水著美少女組成「電波少女」組合，在節目中大玩水上競技遊戲，結果大受宅男歡迎。

任港秀 當年年僅21歲的任港秀左四）初入TVB即成為「電波少女」之一，拍攝水上競技遊戲節目《超級電波少女大激鬥》，後來因為被投訴，節目改名成為《天下無敵獎門人之水陸大激戰》。
當年年僅21歲的任港秀（左四）初入TVB即成為「電波少女」之一，拍攝水上競技遊戲節目《超級電波少女大激鬥》，後來因為被投訴，節目改名成為《天下無敵獎門人之水陸大激戰》。（圖片來源：新傳媒照片庫）

任港秀 入行4年爆醜聞

當年的「電波少女」成員位位的外貌身形都好高質，曾在觀眾心目中留下深刻印象，但因節目被投訴太低俗，而令這組合極速被解散，組合成員們也各散東西，其中任港秀繼續留在TVB拍劇拍節目，但3年來一直只能做閒角，2001年，任港秀開始行性感，收入即三級跳，但到2002年因爆出醜聞，令她被TVB解約，事業即時插水。

任港秀 任港秀在近日深夜重播的《Loving You 我愛你》中，同吳啟華有不少對手戲。
任港秀在近日深夜重播的《Loving You 我愛你》中，同吳啟華有不少對手戲，當年任港秀更曾與吳啟華大哥吳啟明傳過緋聞。（圖片來源：《Loving You 我愛你》截圖）
任港秀 《Loving You 我愛你》每集都有不同故事，男女主角由吳啟華和鄧萃雯擔任，任港秀亦在每集都有份演出，可說是女二。
《Loving You 我愛你》每集都有不同故事，男女主角由吳啟華和鄧萃雯擔任，任港秀亦在每集都有份演出，可說是女二。（圖片來源：《Loving You 我愛你》截圖）

曾陪羅兆輝同遊巴黎

2002年，任港秀被踢爆陪伴富商羅兆輝一同外遊，到巴黎治療毒瘡，惹來「送外賣」疑雲，自此令她形象插水，更被無綫解約，隨後她一度過檔亞視，但在亞視她只拍了一部《法內情2002》，就在2004年離開了亞視。而在離開TVB後的兩、三年間，她更接拍了多部三級片，不過最多只係全裸不露點。

任港秀 任港秀擁有32B、23.5、34勻稱身形。
任港秀擁有32B、23.5、34勻稱身形。（圖片來源：新傳媒照片庫）
任港秀 當年任港秀曾表示女子應該趁青春留倩影，因此不介意性感出鏡。
當年任港秀曾表示女子應該趁青春留倩影，因此不介意性感出鏡。（圖片來源：新傳媒照片庫）

為幫媽媽醫病頂硬上

任港秀曾在訪問中講到當年接拍三級片的原因：「要交租，而且個價錢好大嚿，好吸引，不過影完好唔開心，返屋企喊，但冇得唔做，因為要幫媽媽醫病。」她直言試過在兩、三年間參與演出多達70部電影，更忙到一度患上肺炎。

任港秀 2002年，任港秀曾拍過三級片《偷窺無罪》，片中她不但和吳彥祖有親密床戲，更和麥家琪有SheShe情慾戲。
2002年，任港秀曾拍過三級片《偷窺無罪》，片中她不但和吳彥祖有親密床戲，更和麥家琪有SheShe情慾戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

出身單親家庭

現年45歲的任港秀在上海出生，7歲時爸爸因意外離世，自此她和媽媽及弟弟相依為命，後來媽媽不幸患上嚴重抑鬱症，任港秀為養家，在中學畢業後即考入無綫藝訓班，入行做藝人。初時月入只得8千元，但自轉型行性感後收入大增，有指曾半年勁賺達200萬。02年，任港秀更一擲16萬買下其家人居住的公屋，成功上車。

任港秀 小時候的任港秀。
小時候的任港秀。（圖片來源：[email protected]

指當初著泳衣曾經好怕醜

任港秀曾表示行性感只是因為愈踩愈深：「當要求你著短褲，你可以嘅話，下一步就會要求你著超短褲，再下一步就會要求你著泳衣，原本初初著泳衣，我都會怕醜遮遮掩掩，但慢慢一步一步愈踩愈深，已經麻木，大家想任港秀性感，咁我就性感囉！」

任港秀 任港秀表示因為自己個性太怕醜，連訪問都怕，因而曾被誤會成態度囂張。
任港秀表示因為自己個性太怕醜，連訪問都怕，因而曾被誤會成態度囂張。（圖片來源：新傳媒照片庫）
任港秀 後來任港秀想收起性感，又被誤會是扮大牌，她因此唯命是從不敢再推job，沒想到之後全部job都要性感演出。
後來任港秀想收起性感，又被誤會是扮大牌，她因此唯命是從不敢再推job，沒想到之後全部job都要性感演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）

2013年嫁圈外教友老公

息影後任港秀回歸平淡，與家人同住在376呎的自置公屋中，並在教會做義工及任職幹事。她表示有日受到神的感召，令她下定決心離開娛樂圈做自己。到2013年，任港秀更下嫁圈外教友老公Brice，並進修神學，擔任全職傳道人。

任港秀 雖然已息影，但任港秀右）仍有不時參加圈中朋友的聚會。
雖然已息影，但任港秀（右）仍有不時參加圈中朋友的聚會。（圖片來源：[email protected]_william）
任港秀 網友都大讚已年過40的任港秀左二）依然Keep得勁Fit。
網友都大讚已年過40的任港秀（左二）依然Keep得勁Fit。（圖片來源：[email protected]_william）
任港秀 原來任港秀左一）平日除了教會的工作外，又經常同朋友去行山做運動。
原來任港秀（左一）平日除了教會的工作外，又經常同朋友去行山做運動。（圖片來源：[email protected]
任港秀 任港秀粉紅外套者）現在生活得好健康。
任港秀（粉紅外套者）現在生活得好健康。（圖片來源：[email protected]

一齊重溫任港秀靚相：

任港秀
（圖片來源：新傳媒照片庫）
任港秀
（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：《Loving You 我愛你》截圖、新傳媒照片庫、[email protected][email protected]_william、[email protected]

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