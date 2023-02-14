前電波少女任港秀息影嫁人10年再現熒光幕 昔日艷星變傳道人近況受讚賞
任港秀 98年組「電波少女」出道
任港秀在1998年加入TVB，即被安排與姚樂怡、梁雪湄、汪琳、李思蓓、梁佩盈、翟佩雲和雷晴雯組成「電波少女」，原來當年無綫仿效當年的日本人氣節目《前進！電波少年》，以一班水著美少女組成「電波少女」組合，在節目中大玩水上競技遊戲，結果大受宅男歡迎。
任港秀 入行4年爆醜聞
當年的「電波少女」成員位位的外貌身形都好高質，曾在觀眾心目中留下深刻印象，但因節目被投訴太低俗，而令這組合極速被解散，組合成員們也各散東西，其中任港秀繼續留在TVB拍劇拍節目，但3年來一直只能做閒角，2001年，任港秀開始行性感，收入即三級跳，但到2002年因爆出醜聞，令她被TVB解約，事業即時插水。
曾陪羅兆輝同遊巴黎
2002年，任港秀被踢爆陪伴富商羅兆輝一同外遊，到巴黎治療毒瘡，惹來「送外賣」疑雲，自此令她形象插水，更被無綫解約，隨後她一度過檔亞視，但在亞視她只拍了一部《法內情2002》，就在2004年離開了亞視。而在離開TVB後的兩、三年間，她更接拍了多部三級片，不過最多只係全裸不露點。
為幫媽媽醫病頂硬上
任港秀曾在訪問中講到當年接拍三級片的原因：「要交租，而且個價錢好大嚿，好吸引，不過影完好唔開心，返屋企喊，但冇得唔做，因為要幫媽媽醫病。」她直言試過在兩、三年間參與演出多達70部電影，更忙到一度患上肺炎。
出身單親家庭
現年45歲的任港秀在上海出生，7歲時爸爸因意外離世，自此她和媽媽及弟弟相依為命，後來媽媽不幸患上嚴重抑鬱症，任港秀為養家，在中學畢業後即考入無綫藝訓班，入行做藝人。初時月入只得8千元，但自轉型行性感後收入大增，有指曾半年勁賺達200萬。02年，任港秀更一擲16萬買下其家人居住的公屋，成功上車。
指當初著泳衣曾經好怕醜
任港秀曾表示行性感只是因為愈踩愈深：「當要求你著短褲，你可以嘅話，下一步就會要求你著超短褲，再下一步就會要求你著泳衣，原本初初著泳衣，我都會怕醜遮遮掩掩，但慢慢一步一步愈踩愈深，已經麻木，大家想任港秀性感，咁我就性感囉！」
2013年嫁圈外教友老公
息影後任港秀回歸平淡，與家人同住在376呎的自置公屋中，並在教會做義工及任職幹事。她表示有日受到神的感召，令她下定決心離開娛樂圈做自己。到2013年，任港秀更下嫁圈外教友老公Brice，並進修神學，擔任全職傳道人。
一齊重溫任港秀靚相：
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