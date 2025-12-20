一周星星｜任達華罕談與琦琦情史！自爆未見真人已一見鍾情全靠一張相？
影帝任達華（華哥）近日在節目中罕有大談與太太琦琦的愛情故事，更驚爆在從未見過對方真身時，已對她一見鍾情！華哥在太太及女兒所贈的1,600呎畫室中接受訪問，大方分享藝術創作，同時親解多年來的「都市傳說」，究竟當年是甚麼令他隔空墮入愛河？他又如何抱得美人歸？
任達華1,600呎畫室首曝光 大晒愛妻女主題藝術品
在周日（21日）晚播出的《一周星星》中，任達華破天荒於其1,600呎藝術創作基地接受主持王鎮泉訪問。這個充滿藝術氣息的空間，原來是太太琦琦與女兒任晴佳送給他的窩心禮物。室內除了掛滿華哥無師自通的抽象畫作，更擺放著他多年來的藝術攝影集，主題圍繞著他生命中最重要的兩位女性—太太與囡囡，另外還有花卉、水墨、流水及光影等不同系列，作品琳瑯滿目，盡顯其鮮為人知的藝術才華。在充滿愛的空間裡，華哥心情大好，幾乎有問必答，分享大量家庭樂事和個人秘密，讓觀眾看見影帝的另一面。
任達華親揭暗戀真相 「未見真人已一見鍾情」
節目中，主持求證華哥是否如傳聞所指，暗戀了琦琦兩年才展開追求。對此，任達華大方坦承，在還未見到琦琦真人之前，就已經對她一見鍾情！他憶述當年只是偶然在雜誌上看到琦琦的一張照片，便瞬間被對方的氣質深深吸引。對於外界盛傳他求婚多次才成功，華哥亦笑著澄清，並分享他的求婚成功秘訣：
言談間流露對太太的愛意。談到家庭生活，他又搞笑自嘲是全家最矮的一個，更扁嘴說出金句：「總之屋企人最矮係我喇。」與螢幕上的硬漢形象形成極大反差，相當可愛。
任達華憶述入行50年辛酸 感激堅叔一席話改變一生
從影50年的任達華，在節目中亦回顧了演藝生涯的起點。他透露當年是憑著一個家鄉雞廣告，才獲得TVB賞識邀請拍劇。不過，拍攝處男劇《C.I.D.》時，他坦言自己當時演技生澀，只是一嚿「白飯」，更因為走路太有模特兒的台型而頻頻NG。幸運的是，他遇上了已故前輩何璧堅（堅叔）的提點，從此改變了他一生的工作習慣。華哥感激地說：
這個「寫日記」的習慣，華哥堅持了50年至今，他認為寫下來能加深印象，並感性表示：「好多謝好多謝何璧堅老師。」這個看似微小的習慣，無疑是他日後成為影帝的重要基石。
任達華踢爆圈中秘聞 亂點鴛鴦譜為關寶慧黃日華牽紅線
除了分享個人經歷，任達華亦不忘大放笑彈，踢爆圈中秘聞。好友關寶慧透過影片向他「逼供」，求證他是否由九十年代起已坐擁大量物業，華哥隨即以「都市謠傳」四字輕鬆否認，並拆解傳聞背後的真相。最搞笑的是，華哥更反客為主，在節目中無厘頭地為關寶慧及黃日華牽起紅線，亂點鴛鴦譜的過程相當爆笑。另外，戴祖儀亦在節目環節中驚爆，自己嬰兒時期的第一部影視作品就是與華哥合作，到底所指何事？種種秘聞為節目留下不少懸念，引人入勝。
