一周星星｜任達華罕談與琦琦情史！自爆未見真人已一見鍾情全靠一張相？

影帝任達華（華哥）近日在節目中罕有大談與太太琦琦的愛情故事，更驚爆在從未見過對方真身時，已對她一見鍾情！華哥在太太及女兒所贈的1,600呎畫室中接受訪問，大方分享藝術創作，同時親解多年來的「都市傳說」，究竟當年是甚麼令他隔空墮入愛河？他又如何抱得美人歸？