「蔣生」任達華荷蘭重遊經典電影場景 粉絲爆笑留言叫小心
廣告
香港電影有唔少刻骨銘心角色，而任達華飾演的「蔣生」無疑是其中之一。近日，任達華再次踏足荷蘭，重遊了《古惑仔》系列中的經典「遇害現場」，即吸引一班粉絲們爆笑留言。
「蔣生」任達華重返荷蘭粉絲爆笑留言：蔣生小心
在《古惑仔》系列中，任達華所飾演的黑社會大佬「蔣生」，其在荷蘭被槍殺的場景，已成為不少影迷心中的經典。這次，任達華重遊荷蘭，並在「遇害現場」前留下足跡，照片一出，有睇過《古惑仔》的粉絲們爆笑留言「蔣生小心」「蔣生,有人問你幾點,千祈唔好答!!」「小心踩roller嗰幾個靚仔呀」。
任達華特別想搵呢位天王
照片中，任達華戴著黑色太陽眼鏡，站在「海城大酒樓」前，並特別標註了天王周杰倫，留言「我到荷蘭飯店了，你來嗎？」這句話背後，其實隱藏著一段有趣故事。原來，周杰倫在2019年曾到訪荷蘭，並在同一地點拍照，當時他也特別標註了任達華，看來任達華沒有忘記5年前之約，到荷蘭的酒家即刻約周董。
《古惑仔》經典場景之一
在《古惑仔3之隻手遮天》中，任達華飾演的蔣天生，在荷蘭的這間酒樓門前遭遇背叛，被槍殺身亡。這一幕不僅是電影的高潮部分，也深深烙印在無數影迷的記憶中。任達華的這次重遊，無疑是對那段經典影像的致敬。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@simonyamofficial、IG@jaychou、《古惑仔3之隻手遮天》圖片