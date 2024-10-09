企業強人｜尹詩沛臥底身份被揭下場曝光！做秘書受讚賞 曬曲線誘謝東閔

34歲尹詩沛（Nicole）在《企業強人》中飾演女秘書程璐，之前劇情已講到她的身份是商業間諜，曾在會議室中安裝偷聽器，並將趙愷（陳豪飾）的錄音傳給S.M.E.的丁寧（朱智賢飾），而在第18集（10月9日）的劇情中，尹詩沛更有不少戲份發揮。

