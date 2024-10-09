企業強人｜尹詩沛臥底身份被揭下場曝光！做秘書受讚賞 曬曲線誘謝東閔
《企業強人》尹詩沛 趷籮誘謝東閔
今次尹詩沛飾演女秘書程璐，經常一身斯文OL打扮，獲網民大讚充滿知性美，把聲仲要好溫柔，表現和她以往的角色反差甚大，獲得不少網民讚賞，近日劇情就講到她設局陷害謝東閔，之後更被揭破臥底身份！第18集中她彎身展示曲線美，誘惑正式加入世代做徐道明（譚俊彥飾）私人助理的邢啟超（謝東閔飾），之後就轉而將自己「表妹」介紹給他。
拍片冤枉謝東閔強姦 終被揭破臥底身份
原來一切都是尹詩沛與朱智賢合謀，借機拍片冤枉謝東閔強姦，以此威脅其父邢文浩（姜大衞飾）轉賣手上的世代股份。不過隨後尹詩沛就被譚俊彥揭破臥底身份，將她辭退。
咖啡溝可卡因屈陳豪吸毒慘被朱智賢出賣
但尹詩沛之後原來仲有機會出場，下周劇情就講到陳豪找她探聽朱智賢的消息，但卻反被尹詩沛陷害，在其咖啡中混入可卡因，冤枉他吸毒，令他醜聞纏身，被逼退下世代主席的位置。
不過最後尹詩沛卻慘被朱智賢出賣，將拍下了她在咖啡中放毒品的影片交給譚俊彥，最後在譚俊彥的說服下，尹詩沛終自首收場。
34歲尹詩沛搣甩「巴渣味」演女秘書搶鏡
近年在作品中屢見突破的尹詩沛（Nicole），繼在《再見‧枕邊人》中飾演慘遭家暴的可憐女子、及在《法證先鋒VI 倖存者的救贖》中大晒像真度極高的日式英語搶焦後，這次Nicole再次搞搞新意思，一改以往出位戲路飾演內斂實幹女秘書程璐，並再次憑在對白上的細節心思位、成功吸引內地KOL注意，大讚詩沛跳出以往的「大聲公」、長篇大論及粗魯框框，演活說話陰聲細氣、簡單中Point的實力女秘書。
由於程璐是趙愷（陳豪飾）得力助手，不少場口均能見到Nicole的身影；過往多以鮮艷造型亮相劇集的Nicole，這次改以純樸OL風現身，微曲的束髮配以貼身鉛筆裙及書卷味濃的金屬框眼鏡，以及溫柔且井然有條的語速，根本完全認不出是尹詩沛本人，難怪獲讚脫胎換骨。
刻意做2件事提升演技
Nicole受訪時笑言由於劇中角色與現實的尹詩沛實在相差太遠，令不少相熟的台前幕後同事都大呼不習慣，當中尤以譚俊彥反應最為「激烈」及搞笑：「阿Shaun（譚俊彥）每次見到我都話我扮斯文想打我。」
Nicole又謂為投入角色，她只要一埋位就死命保住陰聲細氣，並竭盡所能「自己呃自己」務求完全代入角色：「我唔畀自己講嘢太低音，同埋要勁溫柔同勁細聲，搞到收音老師成日收唔到我把聲，仲問我可唔可以大聲少少，但我都猛話唔可以，仲上晒身話自己本身真係咁細聲，情願黐番高少少個咪等收音師方便工作，我要去到咁樣自我催眠㗎。」
藝員訓練班出身做街市婆娘入型入格成代表作
尹詩沛自2010年讀無綫藝員訓練班入行，至今已有14年，一直演出閒角，曾被封為TVB「御用妓女」，在《十八年後的終極告白》飾演惡霸街市婆娘入型入格，一出場已經勁搶戲，潑辣過後，接到老公死訊後的崩潰爆喊，極之催淚，演技超班。
由「御用妓女」變「御用師奶」
尹詩沛近年出鏡率愈來愈高，一直演出閒角的她曾被封為TVB「御用妓女」，她笑言：「其實喺訓練班畢業之後來來去去都係演秘書、護士或者妓女嗰幾個職業，我試過一日走三組劇，三組都演唔同年代嘅妓女，所以我依家已經拿捏得好好！」
有網民指尹詩沛年紀輕輕已由「御用妓女」變成「御用師奶」，當時她笑說自己只在《十八年後的終極告白》和《迷網》中做過師奶：「我諗又未去到御用嘅，我都30啦，唔會介意去演咩年齡，最緊要出嚟冇違和感。」