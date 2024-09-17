企業強人丨張曦雯主播變女強人 獲網民勁讚身形Fit到漏
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由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！
《企業強人》張曦雯貼身皮裙 Look 獲讚身形弗爆
以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly），為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。
龔嘉欣獲讚演基層員工有說服力
另外譚俊彥及龔嘉欣 Katy 昨晚的表現亦同樣出彩，阿譚飾演的徐道明首集幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架！至於 Katy 飾演的方芳，一出場便纏著趙愷要求做加盟店，最後成功打動趙愷私下借出 25 萬；Katy 亦憑藉滿腔熱誠的傻小妹角色成功入屋，網民均大讚她飾演基層別具說服力。
頭炮彩蛋：物流公司命名暗藏「強人宇宙」
首集同場還加映第一枚彩蛋！陳豪創立的世代物流，其實正是何廣沛角徐安樂在 《破毒強人》中的公司，不少網民發現這個彩蛋後，均笑指《企業強人》是《破毒強人》前轉，就連何廣沛自己看到「世代物流」四個字後，亦忍不住留言問道：「我是大老闆嗎？」「強人宇宙」亦因此順應而生。
撰文：東方新地圖片來源：TVB