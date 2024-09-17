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企業強人丨張曦雯主播變女強人 獲網民勁讚身形Fit到漏

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由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！

《企業強人》張曦雯貼身皮裙 Look 獲讚身形弗爆

以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly），為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。

企業強人 Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
企業強人 其中 Kelly 的貼身皮裙打扮，獲讚身形弗爆。（圖片來源：TVB）
其中 Kelly 的貼身皮裙打扮，獲讚身形弗爆。（圖片來源：TVB）
企業強人 Kelly為演好角色出動不少私伙衫。（圖片來源：TVB）
Kelly為演好角色出動不少私伙衫。（圖片來源：TVB）
企業強人 仲有身穿全白套裝晒逆天長腿。（圖片來源：TVB）
仲有身穿全白套裝晒逆天長腿。（圖片來源：TVB）

龔嘉欣獲讚演基層員工有說服力

另外譚俊彥及龔嘉欣 Katy 昨晚的表現亦同樣出彩，阿譚飾演的徐道明首集幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架！至於 Katy 飾演的方芳，一出場便纏著趙愷要求做加盟店，最後成功打動趙愷私下借出 25 萬；Katy 亦憑藉滿腔熱誠的傻小妹角色成功入屋，網民均大讚她飾演基層別具說服力。

企業強人 網民讚龔嘉欣飾演基層別具說服力。（圖片來源：TVB）
網民讚龔嘉欣飾演基層別具說服力。（圖片來源：TVB）
企業強人 阿譚飾演的徐道明一出場便親眼目睹從商的哥哥因破產負債跳樓身亡，之後變得不信人只相信數據。（圖片來源：TVB）
阿譚飾演的徐道明一出場便親眼目睹從商的哥哥因破產負債跳樓身亡，之後變得不信人只相信數據。（圖片來源：TVB）
企業強人 第一集的時空已經跨躍至少三四個時間點，陳豪被指時間愈後個樣愈後生。（圖片來源：TVB）
第一集的時空已經跨躍至少三四個時間點，陳豪被指時間愈後個樣愈後生。（圖片來源：TVB）
企業強人 姜大衞就由有鬚變成冇鬚。（圖片來源：TVB）
姜大衞就由有鬚變成冇鬚。（圖片來源：TVB）

頭炮彩蛋：物流公司命名暗藏「強人宇宙」

首集同場還加映第一枚彩蛋！陳豪創立的世代物流，其實正是何廣沛角徐安樂在 《破毒強人》中的公司，不少網民發現這個彩蛋後，均笑指《企業強人》是《破毒強人》前轉，就連何廣沛自己看到「世代物流」四個字後，亦忍不住留言問道：「我是大老闆嗎？」「強人宇宙」亦因此順應而生。

企業強人 《破毒強人》中都曾出現一間叫世代物流的上市公司。（圖片來源：TVB）
《破毒強人》中都曾出現一間叫世代物流的上市公司。（圖片來源：TVB）
企業強人 何廣沛都忍不住留言問道：「我是大老闆嗎？」（圖片來源：TVB）
何廣沛都忍不住留言問道：「我是大老闆嗎？」（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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