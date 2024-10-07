企業強人｜朱智賢離巢作神秘身份曝光 曾偷食斷正獲男友謝東閔不離不棄
《企業強人》朱智賢 獲讚短髮幹練有氣質
除謝東閔（Brian）離巢前最後一擊在《企業強人》飾演「二世祖」刑啟超外，其女友朱智賢（Ashley）離巢TVB前的最後一部作品，原來亦是《企業強人》，朱智賢在《企業強人》飾演主角趙愷（陳豪飾）的前女友丁寧，是物流公司SME的代表，暗中購入世代股票。
朱智賢未出場已引起網民關注，有網民在社交網出po，貼出朱智賢的在《企業強人》中的截圖，大讚她在劇中的短髮造型幹練又有氣質，妝容也非常適合她，看著很舒服，引來朱智賢現身留言致謝，有網民更指她撞樣應采兒，又有網民大讚她一對長腿相當搶Fo。
《企業強人》第16集預告 S.M.E.暗中購入世代股票：
世界知名物流公司S.M.E.暗中購入世代股票，S.M.E.的代表丁寧竟是趙愷和宋翹的舊相識。
朱智賢離巢TVB做KOL 零包袱拍搞笑短片
《企業強人》是朱智賢的離巢告別作，她在去年9月約滿離巢TVB，結束雙方長達10年的賓主關係，不過待12月拍完劇集《企業強人》後，她才正式告別TVB。朱智賢曾向傳媒透露，離巢是因為想外闖挑戰自己，不再留在溫室。現在朱智賢轉型做KOL，積極經營社交網，不時大派性感福利，及零包袱拍攝搞笑短片，在其IG的自我介紹中，她指自己是演員、司儀及內容創作者，此外她還有一個身份，就是已考獲證書的普拉提教練。
與男友謝東閔相繼離巢
在朱智賢離巢TVB後，其拍拖8年的男友謝東閔於今年8月亦突然宣佈離巢，離開效力了14年的TVB，令《企業強人》也成為其離巢告別作，他曾接受電台專訪，親解矢志離巢的因由：「離巢這個念頭其實已經想了一段時間，差不多一年。首先我覺得自己年齡開始大，明年就40歲，係時間要試啲新嘢。」他坦言公司有作出挽留，但他心中一直想試不同的東西，例如電影或其他電視台的工作。
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朱智賢曾偷食人夫黎振燁 男友謝東閔被派帽不離不棄
2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。
朱智賢師奶變女神
朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。
《3日2夜》大騷性感身材成女神
本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神，近年更被力捧拍劇又做主持。