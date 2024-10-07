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企業強人｜朱智賢離巢作神秘身份曝光 曾偷食斷正獲男友謝東閔不離不棄

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去年離巢的朱智賢曾多次出現在TVB「強人」系列，包括在2019年的《白色強人》中飾演康橋（Eugene），及在去年的《破毒強人》中飾演江湖大嫂沈淑賢，今次她在離巢前再演出《企業強人》，並於第16集（10月7日）登場，其神秘身份亦引起網民關注。

《企業強人》朱智賢 獲讚短髮幹練有氣質

除謝東閔（Brian）離巢前最後一擊在《企業強人》飾演「二世祖」刑啟超外，其女友朱智賢（Ashley）離巢TVB前的最後一部作品，原來亦是《企業強人》，朱智賢在《企業強人》飾演主角趙愷（陳豪飾）的前女友丁寧，是物流公司SME的代表，暗中購入世代股票。

朱智賢未出場已引起網民關注，有網民在社交網出po，貼出朱智賢的在《企業強人》中的截圖，大讚她在劇中的短髮造型幹練又有氣質，妝容也非常適合她，看著很舒服，引來朱智賢現身留言致謝，有網民更指她撞樣應采兒，又有網民大讚她一對長腿相當搶Fo。

企業強人 朱智賢在《企業強人》中飾演物流公司SME的丁寧，暗中購入世代股票。（圖片來源：TVB）
朱智賢在《企業強人》中飾演物流公司SME的丁寧，暗中購入世代股票。（圖片來源：TVB）
企業強人 有網民大讚朱智賢的短髮造型幹練又有氣質。（圖片來源：小紅書）
有網民大讚朱智賢的短髮造型幹練又有氣質。（圖片來源：小紅書）
企業強人 有網民就大讚朱智賢一對長腿好吸睛。（圖片來源：TVB）
有網民就大讚朱智賢一對長腿好吸睛。（圖片來源：TVB）
企業強人 又指她撞樣應采兒。（圖片來源：TVB）
又指她撞樣應采兒。（圖片來源：TVB）
企業強人 原來朱智賢飾演的丁寧是趙愷（陳豪飾）與張曦雯結婚之前的一任女友，三人都是在美國讀書時認識，最後陳豪卻是與張曦雯結婚。（圖片來源：TVB）
原來朱智賢飾演的丁寧是趙愷（陳豪飾）與張曦雯結婚之前的一任女友，三人都是在美國讀書時認識，最後陳豪卻是與張曦雯結婚。（圖片來源：TVB）

《企業強人》第16集預告 S.M.E.暗中購入世代股票：

世界知名物流公司S.M.E.暗中購入世代股票，S.M.E.的代表丁寧竟是趙愷和宋翹的舊相識。

朱智賢離巢TVB做KOL 零包袱拍搞笑短片

《企業強人》是朱智賢的離巢告別作，她在去年9月約滿離巢TVB，結束雙方長達10年的賓主關係，不過待12月拍完劇集《企業強人》後，她才正式告別TVB。朱智賢曾向傳媒透露，離巢是因為想外闖挑戰自己，不再留在溫室。現在朱智賢轉型做KOL，積極經營社交網，不時大派性感福利，及零包袱拍攝搞笑短片，在其IG的自我介紹中，她指自己是演員、司儀及內容創作者，此外她還有一個身份，就是已考獲證書的普拉提教練。

企業強人 《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。（圖片來源：TVB）
《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。（圖片來源：TVB）
企業強人 朱智賢在《破毒強人》中的演技曾大受網民讚賞。（圖片來源：TVB）
朱智賢在《破毒強人》中的演技曾大受網民讚賞。（圖片來源：TVB）
企業強人 朱智賢離巢後不時大派性感福利。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢離巢後不時大派性感福利。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
企業強人 呢套deep V泳衣完美展現朱智賢嘅魔鬼身材！（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
呢套deep V泳衣完美展現朱智賢嘅魔鬼身材！（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
企業強人 更密密拍無厘頭搞笑片吸粉。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
更密密拍無厘頭搞笑片吸粉。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

與男友謝東閔相繼離巢

在朱智賢離巢TVB後，其拍拖8年的男友謝東閔於今年8月亦突然宣佈離巢，離開效力了14年的TVB，令《企業強人》也成為其離巢告別作，他曾接受電台專訪，親解矢志離巢的因由：「離巢這個念頭其實已經想了一段時間，差不多一年。首先我覺得自己年齡開始大，明年就40歲，係時間要試啲新嘢。」他坦言公司有作出挽留，但他心中一直想試不同的東西，例如電影或其他電視台的工作。

企業強人 男友謝東閔一直不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。（圖片來源：IG@ashleåy_ellabel）
男友謝東閔一直不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。（圖片來源：IG@ashleåy_ellabel）
企業強人 謝東閔最近於《企業強人》飾演性格狂放的「二世祖」刑啟超頗受網民關注。（圖片來源：TVB）
謝東閔最近於《企業強人》飾演性格狂放的「二世祖」刑啟超頗受網民關注。（圖片來源：TVB）

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朱智賢曾偷食人夫黎振燁 男友謝東閔被派帽不離不棄

2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。

企業強人 朱智賢被爆與人夫黎振燁因拍新劇《食腦喪 B》而撻著，朱智賢辯稱因投入角色而未能抽離（圖片來源：TVB）
朱智賢被爆與人夫黎振燁因拍新劇《食腦喪 B》而撻著，朱智賢辯稱因投入角色而未能抽離（圖片來源：TVB）
企業強人 謝東閔陪住朱智賢現身記者會，他先發言為女友偷食解畫，更把責任攬上身，眼紅紅的謝東閔情緒有少許失控時，朱智賢伸手翹住他的手臂。（圖片來源：新傳媒照片庫）
謝東閔陪住朱智賢現身記者會，他先發言為女友偷食解畫，更把責任攬上身，眼紅紅的謝東閔情緒有少許失控時，朱智賢伸手翹住他的手臂。（圖片來源：新傳媒照片庫）
企業強人 朱智賢道歉並承諾會認真反省事件，謝東閔也表示會陪女友走過這道難關，記者會結束時謝東閔輕扶女友盡現紳士風度。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢道歉並承諾會認真反省事件，謝東閔也表示會陪女友走過這道難關，記者會結束時謝東閔輕扶女友盡現紳士風度。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱智賢師奶變女神

朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。

企業強人 當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。（圖片來源：新傳媒資料庫）
企業強人 連選兩次港姐都唔掂，朱智賢被指有身高同身材但冇樣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
連選兩次港姐都唔掂，朱智賢被指有身高同身材但冇樣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
企業強人 朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。（圖片來源：新傳媒照片庫）

《3日2夜》大騷性感身材成女神

本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神，近年更被力捧拍劇又做主持。

企業強人 簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。（圖片來源：新傳媒照片庫）
簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。（圖片來源：新傳媒照片庫）
企業強人 朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。（圖片來源：新傳媒照片庫）
企業強人 朱智賢被力捧拍劇又做主持，於《3日2夜》中登場成功搶fo。（圖片來源：TVB）
朱智賢被力捧拍劇又做主持，於《3日2夜》中登場成功搶fo。（圖片來源：TVB）
企業強人 曾被封為《3日2夜》女神。（圖片來源：TVB）
曾被封為《3日2夜》女神。（圖片來源：TVB）
企業強人 去年約滿離巢TVB後朱智賢便以自由身發展，不時大派福利。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
去年約滿離巢TVB後朱智賢便以自由身發展，不時大派福利。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
企業強人 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
企業強人 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
企業強人 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
企業強人 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

撰文：東方新地圖片來源：IG@ashley_ellable、TVB、新傳媒照片庫

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