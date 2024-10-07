企業強人｜朱智賢離巢作神秘身份曝光 曾偷食斷正獲男友謝東閔不離不棄

去年離巢的朱智賢曾多次出現在TVB「強人」系列，包括在2019年的《白色強人》中飾演康橋（Eugene），及在去年的《破毒強人》中飾演江湖大嫂沈淑賢，今次她在離巢前再演出《企業強人》，並於第16集（10月7日）登場，其神秘身份亦引起網民關注。

