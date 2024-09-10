《企業強人》集齊3大神劇經典元素 陳豪譚俊彥理念迴異 精彩爆點率先睇！

由騰訊視頻和TVB聯合製作的《企業強人》，即將於翡翠台隆重登場。《企業強人》由「強人」系列金牌監製羅永賢（Marco）、聯同最佳拍檔—編審黃偉強聯手打造，主要演員有陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衞、謝東閔、李芷晴、吳子冲、朱智賢、尹詩沛、李成昌、潘芳芳、余思霆、鄔嘉駿、吳兆麟、黃浩霆。

