企業強人｜39歲謝東閔學陶大宇29歲經典演出 離巢作扮二世祖被指捉錯用神
謝東閔飾演狂放二世祖 監製建議參考《大時代》陶大宇29歲演出
喺《企業強人》刑氏一定幾兄妹之中，最搶Fo嘅，絕對係聲大大、冇貨賣嘅「二世祖」謝東閔，唔單止舉手投足夠浮誇、臉部表情夠繃緊、聲線亦夠晒吵耳，再加上角色性格自帶無能，整體頗有記憶點，有網民讚謝東閔夠火爆！據知，原來謝東閔嘅角色原型係《大時代》中浮誇衰格嘅丁益蟹，為咗增加平時講嘢斯斯文文嘅謝東閔果份火氣感，監製Marco事前著謝東閔翻煲《大時代》攞靈感，原來當時陶大宇只係29歲，就憑火爆又狂妄的丁益蟹角色寫下經典！對此，謝東閔笑言確實有助入戲：
「監製Marco係有叫我睇《大時代》，我睇完都有少少入咗一個衰衰地格二世祖嘅感覺。呢個戲都幾攰架，因為我本身唔係咁嘅人。」
觀眾對謝東閔評價不一：捉錯用神！陶大宇層次高太多！
TVB官方頻道也將陶大宇和謝東閔的演出作出比較，尤其將謝初登場口沒遮攔的演出片段合輯，用作對比陶大宇的舊片段，不過影片下面卻滿是負評，有意見認為謝東閔係捉錯用神：「演無能二世祖over咗，似有燥狂症黑社會大佬，難怪無突破，上唔到位！」、「陶大宇層次高太多，TVB仲懶得意咁拎嚟做對比，只係突顯咗謝生力有不逮，睇到好尷」、「兩個唔同級數，聽把聲、氣場都知邊個好」
由於參考陶大宇是監製的意見，有評論認為謝東閔是被整蠱：「謝東閔做有錢仔係咁嘅樣、做爛仔又係咁嘅樣，佢有冇思考過㗎？！」不過亦有評論看了了謝東閔的努力： 「啲人話佢差、話佢作狀、話佢生硬，但係點到差唔過譚俊彥掛，永遠死魚眼，無感情扮有演技」
大眼仔謝東閔《巨聲2》入行 新劇開播前宣布離巢
2010年參加選秀節目《超級巨聲2》奪得第四名入行，14年來曾演出多部劇集要角。相比起同屆林欣彤或吳業坤曾於樂壇爆紅，謝東閔及至去年才有機會推出首支非劇集個人單曲《同在》，並於今年初在劇集《本尊就位》中首度擔任男主角。當外界以為謝東閔即將上位，謝東閔卻於今年8月突然宣佈離巢加入「脫無者」大軍。
謝東閔家境不俗，爸爸是髮型屋老闆，媽媽則開設外傭介紹所。完成英國中學會考後，他與朋友在杭州合資經營時裝採購生意。其後，他有意於音樂路上發展，參加《新城+SONY國語歌唱比賽》贏得前三甲，10年參加TVB歌唱選秀節目《超級巨聲2》，獲得第四名。他決定放下時裝採購生意，13年與家人在美孚開沐足店。
離巢原因：係時間要試啲新嘢
謝東閔接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，親解矢志離巢的因由。他表示：「離巢這個念頭其實已經想了一段時間，差不多一年。首先我覺得自己年齡開始大，明年就40歲，係時間要試啲新嘢。其次我身邊啲好朋友，例如林子善、袁偉豪、陳山聰佢哋，都係喺出面一段長時間先入TVB；但我係參加歌唱比賽之後就加入，無做過其他工作，呢14年都係TVB照顧住我，所以我覺得自己係時候要嘗試下新嘅野。」
謝東閔決心「裸辭」離巢無後路
至於為何在首次獲得男主角的階段決定離巢，謝東閔解釋：「我覺得都係一個緣份，我無去諗有無得再上升機會，純粹我覺得自己響演技上有啲位置卡住咗，去到個樽頸位，一直都太過舒適，一直都係聽朋友講出面係點點點，我自己都想出去試下，想同其他新嘅人合作，想挑戰下自己。」他坦言公司有作出挽留，但他心中一直想試不同的東西，例如電影或其他電視台的工作。
冷笑回應TVB挽留條件
對於公司挽留時開出的條件譬如加薪多少？謝東閔以尷尬的冷笑聲回應：「條件就……哈哈！大家有傾過可唔可以用唔同方式合作，但我心入面一直都想試下唔同嘅野，想拍下唔同嘅野，例如電影、可能去其他電視台拍野等等，我想試下全部野一個人自己去做個感覺。」謝東閔亦坦言這次是裸辭，往後暫沒計劃，就是想跳出一直有公司庇護的舒適圈，發掘更多可能：「14年一直有穩定收入，珍姐同樂小姐都都好錫我，一路無停過拍戲，都拍咗超過30套劇集啦。決定唔續約時公司都有問我係咪有後路，我都好老實答係無！」
未有成家庭壓力 回應結婚計劃
即將踏入40歲又是家中唯一男丁的謝東閔，被問到父母有沒有壓力催促他成家立室，他說：「真係無！真係好彩屋企人從來都無逼我，完全無壓力，佢地對我結婚同生小朋友呢方面都無咩所謂。」他亦分享與女友朱自賢對於結婚抱順其自然態度，「結婚呢樣野，真係順其自然啦，一段關係需要去到結婚嘅時候咁咪結，我又無特別同佢傾呢一樣野，如果大家都想嘅話，都可以去做呢件事。」
原諒出軌女友 歡迎客戶邀情侶檔上陣
與朱自賢交往8年，謝東閔坦言已視對女友為人生伴侶：「拍得8年拖，當然適合啦，大家都太耐，而家已經變咗係好好朋友，又好似屋企人咁嘅感覺！」與女友先後離巢今天均是自由身，謝東閔更揚言歡迎外界邀約二人以情侶檔上陣工作。
17年，謝東閔與朱智賢傳出緋聞，然而女友朱智賢於20年4月被爆因拍新劇《食腦喪B》，與有「翻版古天樂」之稱的16年港男冠軍黎振燁兩度在屯門半山幽會，其中一日在車廂共享心形蛋糕，被斷正後狼狽散水，黎振燁因為趁老婆大肚出軌，形象插水，而朱智賢被追訪時更一度否認與謝東閔是情侶關係，總之關係「七國咁亂」。
孖朱智賢開記招 處處維護女方
朱智賢比黃心穎好彩，因為外遇對象只是大茄黎振燁，影響相對較小，據知事後她即向男友謝東閔與TVB認錯，把整件事的來龍去脈講清楚，知情者透露：「Ashley（朱智賢）好易畀人氹，雖然一隻手掌拍唔響，錯一定有，不過佢好命，有個上緊位嘅男友謝東閔（謝東閔），公司選擇畀機會Ashley翻身，不過都要時間洗底，依家咪順勢推謝東閔上位，而Jackson（黎振燁）前途就係咁先，嚟緊唔會再有工作喇！」 TVB很快就安排謝東閔陪住朱智賢出席記者會，兩眼通紅的謝東閔當日一臉憔悴，一夫當關先開口表示朱智賢只因一時迷失，而他更自責因為最近事忙而疏忽女友，被人有機可乘，處處維護，藉此公開戀情。之後輪到朱智賢交代事件，她神情嚴肅連環講「對唔住」，她哽咽說：「我要講嘅係對唔住，我令大家失望對唔住，（停了幾秒兼抿嘴），我知自己做錯，我對唔住錫我嘅人，我對唔住畀機會我嘅人，我辜負咗你哋，辜負咗公司，喺呢度我想同喺呢件事受傷害的人講聲對唔住，真心對唔住。」其後朱智賢接受TVB獨家訪問，更直認自己不夠專業抽離不到角色而鑄成大錯。
女方留娘家反省 謝東閔心碎孤伶入伙
朱智賢已得到謝東閔的原諒，不過她對男友卻心有愧疚，知情者透露：「發生咁大件事，雖然謝東閔話會同Ashley共渡難關，但唔係話一時三刻就可以嘻嘻哈哈當無事，圍內朋友都鬧爆Ashley唔知足，其實謝東閔早有計劃同Ashley拉埋，最近仲搬新愛巢，不過Ashley想沉澱一下，暫時留喺娘家靜吓先，佢知道謝東閔好錫佢，所以想以後做得更好，遲啲先搬去新屋一齊生活。」
謝東閔因護愛而被封「馬明2.0」，他在人前非常專業，不時與拍檔輕鬆閒聊，可是每當靜下來，他都若有所思。收工後，謝東閔返回舊居御海峰，記者見屋內已空空如也，他搬了幾箱物品上車，在屋內逗留一會傾了個電話，便駕駛其跑車前往新居海譽。
為女友隔空鬧黎振燁講大話 時間沖淡傷痛
黎振燁當時曾與懷胎八個月的太太外出，其間向傳媒稱與朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示今次的出軌事件不是他採取主動。為此，謝東閔大動肝火，在社交網出po開名鬧爆黎振燁，直指黎振燁：「用完謊言巧語之後還可以出來講大話」。2021年2月，謝東閔在節目《師父有請》中表示：「雖然當時知悉（出軌）事件後很不開心，但慢慢就用時間去沖淡這件事，和朱智賢仍會相約一起行山及做運動。」
黎振燁與大肚妻識於微時 女方選擇原諒
黎振燁與太太識於微時，多年來同甘共苦，太太為圓老公的明星夢，結婚一切從簡無擺酒，早年黎振燁當選港男，二人更當場激吻。如今挺住八個月肚的黎太，為了BB的幸福表示會原諒老公出軌，真偉大！