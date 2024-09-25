企業強人｜39歲謝東閔學陶大宇29歲經典演出 離巢作扮二世祖被指捉錯用神

今年將踏入40歲的謝東閔最近於《企業強人》飾演性格狂放的「二世祖」刑啟超頗受關注，不過刑啟超的戲份在第7集就要暫時消失，由於被狠心的姜大衞教誜偽造文件，謝東閔的角色慘被老豆屈入獄，父子攤牌一幕眼淚鼻涕盡出，原來這是他在TVB最後一部長劇，難怪如此落力演出！網民對此卻評價不一，早前謝東閔受訪亦有提及為何正值上位卻決心離巢TVB。

