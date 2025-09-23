俠醫大結局劇透｜丁子朗殺人綁架樣樣做齊！盧宛茵「碌樓梯擔當」

TVB劇集《俠醫》本周迎來大結局，丁子朗飾演的鄧世鏗因炒股失敗欠下巨債，星期二晚八號風球的晚上狠下毒手，盧宛茵成為遇害擔當，走投無路下竟將張曦雯與劉佩玥綁架，更向陳豪勒索高達1,000萬贖金，正邪大戰一觸即發。陳豪與腦癌復發的馬貫東將如何聯手救出人質？而眾人的最終命運又將如何收科，結局絕對令人意想不到！