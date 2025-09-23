俠醫大結局劇透｜丁子朗殺人綁架樣樣做齊！盧宛茵「碌樓梯擔當」
《俠醫》結局盧宛茵劇情翻炒《隱門》被封「碌樓梯擔當」
星期二晚八號風球的晚上，《俠醫》第17集劇情提到盧宛茵被診斷患上早期認知障礙，欲將股權轉讓給陳豪，陳豪最終同意。丁子朗因炒股失敗欠下巨債，欲抵押公司資產未果。父子二人逼迫盧宛茵同意變賣廠房，被盧宛茵嚴詞拒絕，丁子朗大怒結果狠下毒手……
《俠醫》結局高潮 丁子朗窮途末路綁架勒索
結局最後5集劇情峰迴路轉，鄧世鏗（丁子朗飾）為償還巨債，竟與父親鄧力圖（鄭子誠飾）密謀變賣廠房，甚至不惜將阻止他們的鄧淑歡（盧宛茵飾）推倒，導致其頭部重創昏迷。惡行敗露後，鄧世鏗變得更加瘋狂，竟綁架羅穎琛（張曦雯飾）與沈綺婷（劉佩玥飾），並向凌為民（陳豪飾）勒索1,000萬贖金，更警告他不能報警。為民與梁彥祖（馬貫東飾）心急如焚，帶同贖金前往交收地點，卻只見到綺婷一人，穎琛的下落依然成謎，情況極度危急。
馬貫東腦癌復發拒手術 陳豪一句話點醒摯友
在緊張的綁架情節外，梁彥祖的健康狀況亦牽動人心。他被揭發腦癌復發，卻一直向身邊人隱瞞病情，甚至抗拒接受手術治療，令眾人憂心忡忡。在摯友生死關頭，凌為民對他進行深情勸說，最終成功打動彥祖，讓他鼓起勇氣接受手術。然而，就在彥祖康復之際，一直陪伴在側的綺婷卻選擇不辭而別，為這段感情線留下一個充滿懸念的結局，究竟二人能否有情人終成眷屬，成為結局一大看點。
鄧世鏗惡行斷正 盧宛茵昏迷真相曝光
鄧世鏗的喪心病狂並非一朝一夕，他與父親因炒股失利而欠下天文數字的債務，早已對家族企業「任遠保健油」的資產虎視眈眈。當他們企圖抵押公司資產被拒後，便將矛頭指向持有股權的鄧淑歡。在一次激烈爭執中，淑歡被世鏗推倒，頭部嚴重受傷，一度有機會成為植物人。這驚人的一幕，竟被患有自閉症的羅穎茵（譚凱琪飾）意外目擊，成為揭發鄧世鏗罪行的關鍵證據，最終導致他走上綁架勒索的不歸路。
《俠醫》結局劇透風波一年後 陳豪事業愛情兩得意
經歷連串風波後，故事快轉至一年後。凌為民的「脈脈通」醫館運作順利，而表弟莫家俊（馮皓揚飾）亦跟隨他學習中醫，傳承家族事業。為民更成立了「向日攜行動」基金，致力幫助社會上的弱勢病患，將仁心發揚光大。在大結局的最後一幕，為民帶領一眾病童參觀農莊，展現出溫馨和諧的畫面，為整部劇集畫上一個圓滿的句號，也象徵著主角們在經歷磨難後，終於迎來了新生與希望。
第十六集 (09/22)
世鏗將昏倒的穎琛帶到酒店房間，意圖不軌……綺婷假意關心，穎琛卻懷疑是綺婷下藥，心生戒備。雁鳳與力圖得悉淑歡曾上律師樓，遂向佩霞施壓。李太因受家暴入住庇護中心，向為民坦白謙仔受傷的真相。靜芝脊柱側彎惡化，卻拒絕接受治療。為民因醫治靜芝，錯過與穎琛的晚餐約會。彥祖找綺婷對質，揭露她收買李生；此時，彥祖突然暈倒。穎琛失望離開餐廳，為民趕來解釋，並向穎琛坦白愛意……
第十七集 (09/23)
彥祖向綺婷表示只是疲勞過度而暈倒，惟綺婷發現他跌出的藥物。綺婷交還藥物時質問彥祖為何吃藥，彥祖不想多談。穎茵到醫館上班途中遇見綺婷，綺婷以幫忙買閃燈波鞋為餌接近穎茵，背後動機不明。彥祖察覺並警告綺婷，反遭冷言相向。淑歡被診斷患上早期認知障礙，欲將任遠的股權轉讓給為民，為民最終同意。力圖與世鏗因炒股失敗欠下巨債，欲抵押公司資產未果。父子二人逼迫淑歡同意變賣廠房，被淑歡嚴詞拒絕，世鏗大怒……
第十八集 (09/24)
穎琛驚見淑歡倒臥地上，頭部出血陷於昏迷。搶救後，醫生指淑歡有機會成為植物人。世鏗欲趁機變賣任遠廠房還債。彥祖隱瞞腦癌復發。綺婷被人當街掌摑，彥祖相助解圍。綺婷為償還彥祖的人情，將任遠廠房的交易地點告知穎琛。為民欲阻止世鏗變賣廠房，卻因淑歡簽署的股權轉讓書未完成雙方簽署，法律效力受質疑。穎茵意外聽到世鏗的驚人秘密後逃走，世鏗尋至欲出手傷害穎茵……為民和穎琛其後找到穎茵，並從她口中得知真相。
第十九集 (09/25)
穎茵於為民和穎琛陪同下報警，為民最終為保護穎茵，放棄起訴世鏗父子。力圖以淑歡弟弟的身分，與為民爭奪監護權。惟聽證會當日，淑歡已甦醒，但不記得受傷經過。力圖欲要世鏗認錯，世鏗不從，雁鳳制止力圖……世鏗急於逃離香港，為得到逃亡的資金，約綺婷簽賣廠房合約。綺婷欲暗中錄下世鏗親口承認犯罪，卻被世鏗發現。綺婷慌忙逃脫，穎琛趕來救綺婷上車，世鏗駕車追逐……
第二十集(大結局) (09/26)
穎琛與綺婷遭世鏗綁架，世鏗向為民勒索一千萬贖金，並警告他不得報警。為民與彥祖攜贖金前往交收地點，但只見綺婷一人。彥祖與世鏗搏鬥受傷，警方趕到拘捕世鏗，惟世鏗拒絕透露穎琛下落……彥祖抗拒做腦腫瘤手術，經為民勸說後終於接受手術，綺婷其後卻不辭而別……一年後，為民醫館運作順利，家俊學習中醫，靜芝康復良好。為民成立「向日攜行動」基金，幫助弱勢病患，並帶病童參觀農莊……