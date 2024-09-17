企業強人丨陳豪跨躍11年頭髮逆生長！姜大衞都由有鬚變成冇鬚
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由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中陳豪「逆生長」的髮型就受到網民關注！
《企業強人》陳豪頭髮逆生長年紀愈大愈濃密
網民還留意到劇集首播，第一集的時空已經跨躍至少三四個時間點，包括2010年陳豪創業、譚俊彥死阿哥、張㬢文做主播、姜大衞留鬚等，到2014至2015年，就發生了陳豪公司上市及離婚、張㬢文轉工、龔嘉欣登場等事件，最後是2021年，陳豪再上市派錢給員工、姜大衞變成冇鬚及向張㬢文求助，幾個主角都有不同造型來表達不同時期的氣場，其中陳豪卻是年紀愈大頭髮愈濃密，被網民笑指「髮再生」。
張曦雯散發知性美 龔嘉欣獲讚演基層員工有說服力
張曦雯（Kelly）為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信。另外譚俊彥及龔嘉欣 Katy 昨晚的表現亦同樣出彩，阿譚飾演的徐道明首集幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架！至於 Katy 飾演的方芳，一出場便纏著趙愷要求做加盟店，最後成功打動趙愷私下借出 25 萬；Katy 亦憑藉滿腔熱誠的傻小妹角色成功入屋，網民均大讚她飾演基層別具說服力。
撰文：東方新地圖片來源：TVB