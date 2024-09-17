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企業強人丨陳豪跨躍11年頭髮逆生長！姜大衞都由有鬚變成冇鬚

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由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中陳豪「逆生長」的髮型就受到網民關注！

《企業強人》陳豪頭髮逆生長年紀愈大愈濃密

網民還留意到劇集首播，第一集的時空已經跨躍至少三四個時間點，包括2010年陳豪創業、譚俊彥死阿哥、張㬢文做主播、姜大衞留鬚等，到2014至2015年，就發生了陳豪公司上市及離婚、張㬢文轉工、龔嘉欣登場等事件，最後是2021年，陳豪再上市派錢給員工、姜大衞變成冇鬚及向張㬢文求助，幾個主角都有不同造型來表達不同時期的氣場，其中陳豪卻是年紀愈大頭髮愈濃密，被網民笑指「髮再生」。

企業強人 陳豪被指時間愈後個樣愈後生。（圖片來源：TVB）
陳豪被指時間愈後個樣愈後生。（圖片來源：TVB）
企業強人 姜大衞就由有鬚變成冇鬚。（圖片來源：TVB）
姜大衞就由有鬚變成冇鬚。（圖片來源：TVB）

張曦雯散發知性美 龔嘉欣獲讚演基層員工有說服力

張曦雯（Kelly）為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信。另外譚俊彥及龔嘉欣 Katy 昨晚的表現亦同樣出彩，阿譚飾演的徐道明首集幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架！至於 Katy 飾演的方芳，一出場便纏著趙愷要求做加盟店，最後成功打動趙愷私下借出 25 萬；Katy 亦憑藉滿腔熱誠的傻小妹角色成功入屋，網民均大讚她飾演基層別具說服力。

企業強人 Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
企業強人 網民讚龔嘉欣飾演基層別具說服力。（圖片來源：TVB）
網民讚龔嘉欣飾演基層別具說服力。（圖片來源：TVB）
企業強人 阿譚飾演的徐道明一出場便親眼目睹從商的哥哥因破產負債跳樓身亡，之後變得不信人只相信數據。（圖片來源：TVB）
阿譚飾演的徐道明一出場便親眼目睹從商的哥哥因破產負債跳樓身亡，之後變得不信人只相信數據。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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