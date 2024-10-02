企業強人︱龔嘉欣「淚之女王」面對喪親之痛 層次式演技大爆發惹哭觀眾
龔嘉欣「淚之女王」面對喪親之痛
第13集講到，文浩提議趙愷借殼敬圖上市，趙愷看出文浩另有所圖而婉拒。宋翹為趙愷引薦新加坡「宏山基金」融資。世代佛山的集運站起火，龔嘉欣趕往佛山。龔嘉欣前一天晚上還和同事說著「爸爸跑完這趟，明天就有人接手了」沒想到佛山集運站起火，父親也在受傷列表當中，龔嘉欣馬上趕赴醫院見他最後一面。
層次式演技完美展現惹哭觀眾！
得到消息後龔嘉欣就連夜趕了過去，在醫院里穿梭的找著父親，得知死亡的兩個人裡面有爸爸時，坐在走廊上哭了起來，「淚之女王」演技再次大爆發！來到第二天，龔嘉欣面對父親死訊心情仍未平復，馬上應對公關危機，面對另一位死亡家屬的訴訟，當家屬說到「死的不是你們的家人」，龔嘉欣強忍悲傷心情，揭露了自己的傷疤說出另一位死者是自己爸爸，勸導家屬活著的人還是要好好過的，家屬撤訴也幫趙愷成功融資。一連串經歷情緒高低起伏演繹，龔嘉欣都拿捏得非常到位，惹哭觀眾！
網民激讚龔嘉欣：差個機會拿視后！
內地網民發文大讚「龔嘉欣的哭戲真的超絕！差個機會拿視后！龔嘉欣真的是差點運氣！！！！真的好戲，演技也是超絕！！！！幕後玩家裡面的哭戲真的感染力超強，希望有機會可以嗎視后！！」
網民力讚：「她的哭戲真的很揪心看了都會哭出來」「以前對她無感，甚至不喜歡，因為她都是演那些刁蠻任性女配，如我的如意狼君，從靈氣逼人開始喜歡她，到新四十二章，企業強人好多人說陳豪要是和張曦雯cp就好了」「龔嘉欣的演技一直都不錯的」「其實她好幾出戲都很厲害，就是沒被提上獎」
大結局劇透！
來到25集大結局，飾演的「集運小妹」嘅龔嘉欣憑對事業充滿熱誠及憧憬，一步一步成為 「物流女王」，氣質明顯大變，真真正正成為女強人！陳豪與龔嘉欣呢對CP，最後亦收成正果！
龔嘉欣一直與視后無緣 舊年輸畀呢位大熱門！
龔嘉欣入行16年，的確是近年肯捱肯博的花旦之一，出道後做過「路人甲」，後來參演《怒火街頭》、《幕後玩家》、《香港愛情故事》、《殺手》等劇集入屋，演技亦漸獲認同。16年龔嘉欣憑《幕後玩家》獲得「最佳女配角」，20年憑《香港愛情故事》在獲得「最受歡迎電視女角色」獎，並憑《殺手》獲得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」獎，以及首度入圍「最佳女主角」最後五強，不過一直與視后無緣。2023年，龔嘉欣憑《靈戲逼人》殺入視后5強，可惜輸畀大熱嘅《新聞女王》佘詩曼！