企業強人︱34歲尹詩沛搣甩「巴渣味」演女秘書搶鏡 刻意做2件事提升演技
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《企業強人》除了四大主角陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯，及一大老戲骨姜大衞值得留意，其他角色亦各有特色，34歲尹詩沛搣甩「巴渣味」演內斂女秘書，成功搶鏡！
34歲尹詩沛刻意做2件事提升演技
當中最令人眼前一亮的，是近年在作品中屢見突破的尹詩沛（Nicole），繼在《再見‧枕邊人》中飾演慘遭家暴的可憐女子、及在《法證先鋒VI倖存者的救贖》中大晒像真度極高的日式英語搶焦後，這次Nicole再次搞搞新意思，一改以往出位戲路飾演內斂實幹女秘書程璐，並再次憑在對白上的細節心思位、成功吸引內地KOL注意，大讚詩沛跳出以往的「大聲公」、長篇大論及粗魯框框，演活說話陰聲細氣、簡單中Point的實力女秘書。由於程璐是趙愷（陳豪飾）得力助手，不少場口均能見到Nicole的身影；過往多以鮮艷造型亮相劇集的Nicole，這次改以純樸OL風現身，微曲的束髮配以貼身鉛筆裙及書卷味濃的金屬框眼鏡，以及溫柔且井然有條的語速，根本完全認不出是尹詩沛本人，難怪獲讚脫胎換骨。
Nicole受訪時笑言由於劇中角色與現實的尹詩沛實在相差太遠，令不少相熟的台前幕後同事都大呼不習慣，當中尤以譚俊彥反應最為「激烈」及搞笑：「阿Shaun（譚俊彥）每次見到我都話我扮斯文想打我。」Nicole又謂為投入角色，她只要一埋位就死命保住陰聲細氣，並竭盡所能「自己呃自己」務求完全代入角色：「我唔畀自己講嘢太低音，同埋要勁溫柔同勁細聲，搞到收音老師成日收唔到我把聲，仲問我可唔可以大聲少少，但我都猛話唔可以，仲上晒身話自己本身真係咁細聲，情願黐番高少少個咪等收音師方便工作，我要去到咁樣自我催眠架。」
藝員訓練班出身做街市婆娘入型入格成代表作
尹詩沛自2010年讀無綫藝員訓練班入行，至今已有十年，一直演出閒角，曾被封為TVB「御用妓女」，在《十八年後的終極告白》飾演惡霸街市婆娘入型入格，一出場已經勁搶戲，潑辣過後，接到老公死訊後的崩潰爆喊，極之催淚，演技超班。
圖片來源：TVB