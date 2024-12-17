伍仲衡接受陳志雲訪問親解「唔戴headphone」之謎 洪心怡2大原因唔簽畀TVB
伍仲衡 直言簽約洪心怡係緣份
在接受陳志雲訪問時，伍仲衡透露是在洪心怡拒絕了TVB的合約後，他才開始與她談合作：「我遇到一個好心儀嘅歌手，你問我有冇擔心佢會簽TVB，我係有！因為如果佢簽TVB，我哋會合作唔到，因為TVB有一套方針，但我覺得係緣份嚟！我上《中年好聲音》、遇到太太、洪心怡都係一個緣份。」
伍仲衡表示一直很感激TVB讓他擔任評審，提高了他的知名度，加上他的太太曾在TVB工作，因此他自覺與TVB的關係還不錯。他強調事前曾跟TVB表示自己很想簽洪心怡，並希望跟TVB合作，看看能否一同經營洪心怡，但TVB只跟他的太太傾過一次便沒有下文。
洪心怡擔心簽畀TVB冇工開：有啲人選秀出嚟都冇資源畀佢
洪心怡在訪問就直言選擇不簽TVB最大原因首先是自由度，其次是擔心簽完約後被「擺喺度」冇工開：「我覺得有啲人可能簽完之後都係冇乜工作，雖然佢選秀出嚟，但係又唔係好畀資源佢，我唔知自己會紅定唔紅，但係如果唔紅嘅話，我就擺咗喺度，我驚呢個風險。」並表示不擔心少了TVB這個曝光平台：「對比曝光，我都係重視我嘅生活品質多啲。」又指都有考慮偶像炎明熹最近疑被TVB雪藏的新聞：「我覺得唔係佢呢個case，呢個case我上網望到新聞都有好多，咁都會係我其中一個考慮嘅。」
一早預料無得做《中年好聲音》評審
在節目中，陳志雲又詢問伍仲衡是否擔心簽下洪心怡會使TVB不悅，伍仲衡透露太太曾經提醒他，可能會因此失去《中年好聲音》的評審工作：「佢話如果你簽咗，最差係《中年好聲音》會無咗我！」但伍仲衡認為自己是音樂人，他的主要工作是幕後作曲監製，因此他選擇堅持簽下洪心怡。
自言無當TVB係敵人 陳志雲︰人哋當你係敵人呀！
陳志雲進一步詢問伍仲衡打算如何修補與TVB的關係，伍仲衡表示這是一個難題，並認為自己「跟TVB無嘢喎！」陳志雲則指出：「認真係會有條刺！」伍仲衡反問：「條刺喺我度？」他補充指修補關係的事情將由他的太太處理，並稱他們一直都很主動跟TVB聯絡，只是一直不獲回應，並指自己無當TVB係敵人︰「我冇咩敵人呀！」對此陳志雲說︰「人哋當你係敵人呀！哈哈哈哈！」
親解「唔戴headphone」之謎：我聽歌係靠耳仔
而對於疑被指控「做評審唔戴耳機」，伍仲衡在訪問中亦有親自作出解釋，他指自己不需要依賴耳機來判斷音樂的好壞：「我聽歌靠耳仔，唔係靠headphone。有時見到鏡頭影住自己，扮吓嘢，覺得幾型先戴headphone。又可能係想塞住耳仔，聽唔到外界聲音『舒服晒』，甚至係聽緊第二啲歌扮聽緊。」他強調：「（參賽者）好近個台，我哋評審就喺鏡頭後少少，佢已經喺度唱緊，二廠有幾大？唔使帶headphone都聽到。我哋做監製，我唔覺得我要靠headphones先至覺得佢唱得好唔好，佢唱得唔好，我唔會戴咗headphone就覺得好好，無可能！」
被唔開名寸爆：唱完晒成隻歌先戴headphone
睇翻早前《中年好聲音3》參賽者李玥穎指控在海選時遇到態度不專業的評審，雖然無開名，但就提及伍仲衡被TVB炒魷的風波：「見到新聞有人被炒，心裡百般知味，好似天氣一樣，有點涼。」又指：「今次新聞人物，係我唱完晒成隻歌先戴headphone。」
另一方面李玥穎大讚肥媽親民、冇架子：「肥媽的確係呢個節目嘅中軸，不時過嚟後台比（畀）鼓勵參賽者，親民、冇架子，好過其他人真係當正自己係要比（俾）人供奉，對D 參賽者理所當然。」最後李玥穎希望「餘下盲撐嘅人，終會有醒覺嘅一天。」
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