伍仲衡太太徐麗芬背景、職業公開 獲讚10個優點 盤點與洪心怡簽約時間線
伍仲衡太太ida背景成「搶人」傳聞關鍵
今年1月結婚的伍仲衡，與任職於無綫電視旗下唱片公司TMG（前身「星夢娛樂」）宣傳部門的徐麗芬（Ida）相戀，徐麗芬在唱片界中人脈甚廣，據報曾參與鄭伊健、麥浚龍等演唱會及唱片宣傳工作。伍仲衡在2023年1月6日舉行的《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會上向女方求婚，2024年1月6日（求婚一週年）舉行婚禮。Ida 答應求婚後，於2023年8月初離開TBV Music Group，專心為伍仲衡經營個人音樂教室品牌，51歲的伍仲衡透過參與無綫各式綜藝節目，在社交媒體上亦累績了不少粉絲。
伍仲衡首度開腔回應被TVB「炒魷」
伍仲衡在電視節目《中年好聲音》中以其獨到的評論和幽默感受到觀眾的喜愛，但突如其來的「炒魷」事件卻讓他感到意外。伍仲衡透露在生日會上公佈簽下洪心怡之後，就得知被TVB終止合作的消息後，本來預定今個月有錄影，但TVB就通知「暫時不需要伍仲衡」。
伍仲衡否認隱瞞密斟簽約！強調伍太徐麗芬曾主動接洽TVB
儘管與TVB的合作告一段落，伍仲衡依然強調同TVB的關係良好，雙方並沒有不和。伍仲衡表示與TVB只是合作形式，並沒有合約在身，自己本業是音樂人，所以對自己沒有太大影響。今年1月結婚的伍仲衡又表示，太太與TVB音樂部門管理層素來認識，為了今次簽洪心怡做旗下歌手，已經做好溝通及主動聯絡工作，但無綫一直未有給予回應！
徐麗芬背景、職業公開 曾獲伍仲衡大讚10個優點
伍仲衡與徐麗芬（Ida）於今年1月6日拉埋天窗，徐麗芬曾任職無綫電視旗下唱片公司TMG宣傳部門，作為伍仲衡嘅賢內助，伍仲衡大排筵席當天大爆老婆10個優點：
「第1靚，第2孝順，第3身材超勁，第4皮膚好靚，第5好慳家」
「第6不會貪慕虛榮，第7好能幹，可以幫我搵到好多生意，第8溫柔體貼，第9，除咗我之外其他男人都唔會望多一眼，第10，佢話我唱歌好好聽。」
盤點伍仲衡與洪心怡簽約時間線
背景： 洪心怡參加《校園好聲音》，表現亮眼，引發關注。伍仲衡對其才華欣賞有加。
- 7月8日： 《校園好聲音》TVB錄影。之前洪心怡與顏米羔等參賽者進行錄製前的準備。
- 7月20日： 《校園好聲音》在TVB播出。
- 7月31日： 洪心怡前往伍仲衡工作室試音。
- 8月22日： 伍仲衡和洪心怡開直播唱歌
- 8月22日後： 伍太開始致電TVB高層，商討合作事宜。但洪心怡和TVB沒有任何合約在身。
- 9月15日： 港姐競選前 TVB向洪心怡提供合約。 同時伍太再次與TVB高層會面，進一步洽談合作。
- 9月15日後： TVB方面似乎暫停了和伍太溝通 10月16日： 洪心怡拍攝J Music前，表明拒絕簽約TVB。 伍仲衡與洪心怡開始進行多次談判，最終達成合作協議。
- 11月22日： 伍仲衡生日會上正式宣布與洪心怡簽約。
洪心怡幫口回應 透露唔簽TVB主要原因
洪心怡亦被問到為何不選擇同TVB簽約，洪心怡就回應自己想選擇音樂理念自由，認為伍仲衡本身是音樂監製，在音樂創作上更加容易溝通。當被問到合約是否長期合約時，伍仲衡就搶答為洪心怡解圍，笑指合約將持續到她結婚為止。
伍仲衡無奈：唔使講都大概知道啦
伍仲衡亦講返當天收到TVB電話，指TVB方面指「下次錄影唔需要我 」，伍仲衡無奈地說：「唔使講都大概知道啦。」伍仲衡由指自己已經入行28年，想在未來將更加專注於音樂製作和培養新人，希望能夠創造出更多屬於自己品牌的音樂作品。
伍仲衡推測自己被《中年好聲音》淘汰真正原因
伍仲衡就推測可能是因為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。
伍仲衡簽洪心怡後 傳被《中年好聲音3》即時炒魷！
近日，音樂人伍仲衡因簽約新人洪心怡而被傳出與TVB有所爭議。伍仲衡一直擔任《中年好聲音》系列的評審，但最近卻被停任《中年好聲音3》的評審工作。據悉，這與他在上月底的生日會上宣布簽約《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡有關，其妻亦將出任洪心怡的經理人。此舉似乎觸怒了TVB，因為TVB也有意將洪心怡納入旗下，伍仲衡的行為被視為「截糊」，導致TVB迅速作出反應，將他從該節目中移除。
TVB最新回應傳聞
TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧發表聲明回應媒體，表示：
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