伍仲衡 太太

伍仲衡太太徐麗芬背景、職業公開 獲讚10個優點 盤點與洪心怡簽約時間線

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Keith

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伍仲衡日前就TVB突然宣布終止與他的合作，有傳因為他搶先簽下猛料新人洪心怡而被「炒魷」。伍仲衡星期六晚（7日）出席慈善節目後接受訪問時，首次開腔回應被TVB「炒魷」一事，而洪心怡亦有透露唔簽TVB主要原因！

伍仲衡太太ida背景成「搶人」傳聞關鍵

今年1月結婚的伍仲衡，與任職於無綫電視旗下唱片公司TMG（前身「星夢娛樂」）宣傳部門的徐麗芬（Ida）相戀，徐麗芬在唱片界中人脈甚廣，據報曾參與鄭伊健、麥浚龍等演唱會及唱片宣傳工作。伍仲衡在2023年1月6日舉行的《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會上向女方求婚，2024年1月6日（求婚一週年）舉行婚禮。Ida 答應求婚後，於2023年8月初離開TBV Music Group，專心為伍仲衡經營個人音樂教室品牌，51歲的伍仲衡透過參與無綫各式綜藝節目，在社交媒體上亦累績了不少粉絲。

伍仲衡 太太 今年1月成為伍太之前，徐麗芬已離開TVB Music Group，但她對無綫旗下歌手藝人合約運作十分熟悉，據伍仲衡說法，如果無綫與洪心怡早有合約，絕無可能「搶人」 。（圖片來源：伍仲衡IG）
今年1月成為伍太之前，徐麗芬已離開TVB Music Group，但她對無綫旗下歌手藝人合約運作十分熟悉，據伍仲衡說法，如果無綫與洪心怡早有合約，絕無可能「搶人」 。（圖片來源：伍仲衡IG）

伍仲衡首度開腔回應被TVB「炒魷」

伍仲衡在電視節目《中年好聲音》中以其獨到的評論和幽默感受到觀眾的喜愛，但突如其來的「炒魷」事件卻讓他感到意外。伍仲衡透露在生日會上公佈簽下洪心怡之後，就得知被TVB終止合作的消息後，本來預定今個月有錄影，但TVB就通知「暫時不需要伍仲衡」。

伍仲衡否認隱瞞密斟簽約！強調伍太徐麗芬曾主動接洽TVB

儘管與TVB的合作告一段落，伍仲衡依然強調同TVB的關係良好，雙方並沒有不和。伍仲衡表示與TVB只是合作形式，並沒有合約在身，自己本業是音樂人，所以對自己沒有太大影響。今年1月結婚的伍仲衡又表示，太太與TVB音樂部門管理層素來認識，為了今次簽洪心怡做旗下歌手，已經做好溝通及主動聯絡工作，但無綫一直未有給予回應！

徐麗芬背景、職業公開 曾獲伍仲衡大讚10個優點

伍仲衡與徐麗芬（Ida）於今年1月6日拉埋天窗，徐麗芬曾任職無綫電視旗下唱片公司TMG宣傳部門，作為伍仲衡嘅賢內助，伍仲衡大排筵席當天大爆老婆10個優點：

「第1靚，第2孝順，第3身材超勁，第4皮膚好靚，第5好慳家」

「第6不會貪慕虛榮，第7好能幹，可以幫我搵到好多生意，第8溫柔體貼，第9，除咗我之外其他男人都唔會望多一眼，第10，佢話我唱歌好好聽。」

伍仲衡 太太 伍仲衡強調並非「搶人」，又指伍太在港姐決賽當晚曾主動接洽TVB音樂部門高層，希望「聯合栽培洪心怡」，但對方一直沒有回應。（圖片來源：伍仲衡Facebook）
伍仲衡強調並非「搶人」，又指伍太在港姐決賽當晚曾主動接洽TVB音樂部門高層，希望「聯合栽培洪心怡」，但對方一直沒有回應。（圖片來源：伍仲衡Facebook）

盤點伍仲衡與洪心怡簽約時間線

背景： 洪心怡參加《校園好聲音》，表現亮眼，引發關注。伍仲衡對其才華欣賞有加。

  • 7月8日： 《校園好聲音》TVB錄影。之前洪心怡與顏米羔等參賽者進行錄製前的準備。
  • 7月20日： 《校園好聲音》在TVB播出。
  • 7月31日： 洪心怡前往伍仲衡工作室試音。
  • 8月22日： 伍仲衡和洪心怡開直播唱歌
  • 8月22日後： 伍太開始致電TVB高層，商討合作事宜。但洪心怡和TVB沒有任何合約在身。
  • 9月15日： 港姐競選前 TVB向洪心怡提供合約。 同時伍太再次與TVB高層會面，進一步洽談合作。
  • 9月15日後： TVB方面似乎暫停了和伍太溝通 10月16日： 洪心怡拍攝J Music前，表明拒絕簽約TVB。 伍仲衡與洪心怡開始進行多次談判，最終達成合作協議。
  • 11月22日： 伍仲衡生日會上正式宣布與洪心怡簽約。

洪心怡幫口回應 透露唔簽TVB主要原因

洪心怡亦被問到為何不選擇同TVB簽約，洪心怡就回應自己想選擇音樂理念自由，認為伍仲衡本身是音樂監製，在音樂創作上更加容易溝通。當被問到合約是否長期合約時，伍仲衡就搶答為洪心怡解圍，笑指合約將持續到她結婚為止。

伍仲衡 太太 洪心怡一直深得伍仲衡喜愛，曾經在《校園好聲音-唱響中國》獲得對方高度評價，伍仲衡又強調該節目並不是由TVB主辦，無綫只承包節目製作，因此參賽者與TVB都無合約關係。（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
洪心怡一直深得伍仲衡喜愛，曾經在《校園好聲音-唱響中國》獲得對方高度評價，伍仲衡又強調該節目並不是由TVB主辦，無綫只承包節目製作，因此參賽者與TVB都無合約關係。（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
伍仲衡 太太 伍仲衡昨晚（7日）同洪心怡、布志綸一起出席慈善騷！（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
伍仲衡昨晚（7日）同洪心怡、布志綸一起出席慈善騷！（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
伍仲衡 太太 去年網民覺得楊千嬅做評審根本唔差，有唱功有人氣，更認為評判不用識唱歌：「其實千嬅嚟做評判都要比（俾）你哋鬧？你要搵哂（晒）啲唱歌好掂嘅？仲要千嬅唱歌根本唔差，國內咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺國內開演唱會門票秒殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？難道伍仲衡識唱歌？」（圖片來源：伍仲衡@Facebook）
去年網民覺得楊千嬅做評審根本唔差，有唱功有人氣，更認為評判不用識唱歌：「其實千嬅嚟做評判都要比（俾）你哋鬧？你要搵哂（晒）啲唱歌好掂嘅？仲要千嬅唱歌根本唔差，國內咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺國內開演唱會門票秒殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？難道伍仲衡識唱歌？」（圖片來源：伍仲衡@Facebook）

伍仲衡無奈：唔使講都大概知道啦

伍仲衡亦講返當天收到TVB電話，指TVB方面指「下次錄影唔需要我 」，伍仲衡無奈地說：「唔使講都大概知道啦。」伍仲衡由指自己已經入行28年，想在未來將更加專注於音樂製作和培養新人，希望能夠創造出更多屬於自己品牌的音樂作品。

伍仲衡 太太 伍仲衡在早前播時就提及炎明熹嘅最新動向，更疑似透露炎明熹「解凍」有望，一度惹起網民熱議。（圖片來源：Facebook@伍仲衡Harry Ng）
伍仲衡在早前播時就提及炎明熹嘅最新動向，更疑似透露炎明熹「解凍」有望，一度惹起網民熱議。（圖片來源：Facebook@伍仲衡Harry Ng）

伍仲衡推測自己被《中年好聲音》淘汰真正原因

伍仲衡就推測可能是因為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。

伍仲衡 太太 伍仲衡自我檢討，認為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。（圖片來源：TVB）
伍仲衡自我檢討，認為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。（圖片來源：TVB）

伍仲衡簽洪心怡後 傳被《中年好聲音3》即時炒魷！

近日，音樂人伍仲衡因簽約新人洪心怡而被傳出與TVB有所爭議。伍仲衡一直擔任《中年好聲音》系列的評審，但最近卻被停任《中年好聲音3》的評審工作。據悉，這與他在上月底的生日會上宣布簽約《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡有關，其妻亦將出任洪心怡的經理人。此舉似乎觸怒了TVB，因為TVB也有意將洪心怡納入旗下，伍仲衡的行為被視為「截糊」，導致TVB迅速作出反應，將他從該節目中移除。

TVB最新回應傳聞

TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧發表聲明回應媒體，表示：

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圖片來源：伍仲衡IG、伍仲衡Facebook、Facebook@伍仲衡、伍仲衡@Facebook、Facebook@伍仲衡Harry Ng、TVB

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