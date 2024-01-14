伍仲衡不點名狠批新城勁爆致敬環節 矛頭直指節目總監「咁都俾佢出街」
伍仲衡斥《新城勁爆》累香港音樂醜出國際
伍仲衡早前在個人社交平台發文，狠批某頒獎禮的致敬環節。雖然伍仲衡並沒有開名，但一班網民都知道佢係講緊早前《新城勁爆頒獎禮2023》的新人致敬梅艷芳的環節。伍仲衡發文表示：
我睇完一個頒獎禮一part致敬嘅音樂，我真心覺得好心傷，俾外國人睇到只會恥笑香港音樂，點解咁都可以俾佢出街，冇Show Producer㗎咩！
該發文一出，大批網民留言批評當晚一班新人的表現，伍仲衡就馬上作補充，指希望大家不要言語攻擊任何人，更將矛頭直指節目總監：
大家不要語言攻擊任何人，我們都是喜歡音樂，為音樂發聲，希望我們的樂壇帶來好音樂，打個比喻，如果在一套電影裡有一位演技甚差的演員，責任一定是導演，不是那位演員！
網民留言表認同：一次過害死咁多人
伍仲衡的評論一出，吸引了大批網民留言，不足24小時就已經有超過五百個留言。網民們都表示頒獎典禮的安排本身就已經有問題，認同伍仲衡直指節目總監才是罪魁禍首的說法。網民指當晚致敬環節的編曲奇怪差勁不在話，一班新人歌手們連耳機都冇，缺乏經驗的新人們會唱到大炒車都好正常：「係個 arrangement 有問題」、「好明顯是製作單位的大問題，整體這個節目是 Hea 做啦」、「個編曲咁難夾，就算熟啲歌都難唱，何況啲小朋友」、「乜嘢垃圾編曲嚟，9唔搭8，key又亂咁嚟，重點係班歌手個個都冇耳機，得兩個細細舞台喇叭，擘開到鬼咁遠，但啲人就企中間，點聽音樂? 點唱呀?乜X嘢台，一次過害死咁多人」等。
網民們大讚炎明熹唱得最穩
早以個人身份出道的炎明熹，雖然今次無份參加《新城勁爆頒獎禮2023》新人致敬梅艷芳的環節，但一班炎明熹粉絲們都紛紛在伍仲衡的帖文留言大讚Gigi，指一班新人的實力都唔夠炎明熹好：「真心覺得Gigi唱歌好聽，靚女，說話有禮貌」、「睇翻Gigi唱，佢唱 live真係好聽」、「呢十年嘅樂壇，我無聽新歌好耐，聽完都唔知邊個唱，亦唔識新人，直到聲夢，gigi 就係一個好有實力可以好有感染力嘅歌手，似足梅姐當年出道咁，希望香港樂壇有得救」等。
新城勁爆頒獎禮2023｜ViuTV轉播新人致敬梅艷芳
今晚電視轉播的頒獎典禮，在首輪環節就出事，一班樂壇新人輪流唱出梅艷芳的經典金曲，為梅姐致敬。一班新人輪流唱，在電台播放時沒有旁白介紹，冇人知道邊個打邊個，來到電視版終於可以一看新人演出水準！
新人致敬梅姐大走音 網民：唔好咁侮辱梅姐
致敬環節共有27個單位分成三組演出，全長接近15分鐘，不過第一組在ViuTV播放時已被刪除，電視觀眾無緣欣賞，據知第一組頭9位歌手有人演出最失準。未知係練習不足還是會展場地問題，不少新人唱到走曬音，聽到網民都好無言：「完全唔知邊個唱緊」、「好X難聽」、「梅姐會唔會激返生」、「2023年都無畫面？係咪難聽到唔想出樣」、「咁樣侮辱梅姐d 歌好咩」、「叫花師奶嚟唱好過啦」等。
Youtuber男團表現有驚喜
N9@試當真《慾望野獸街》與Finally@小薯茄《將冰山劈開》兩個演出段落也算是準備十足，舞姿台風別樹一格，比不少女新人唱得好！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！