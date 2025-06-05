伍仲衡愛將洪心怡現身ViuTV宣傳新歌上埋CHILL CLUB榜 曾揚言唔擔心冇得上TVB

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伍仲衡去年尾因搶簽洪心怡而被TVB「炒魷」，無得做《中年好聲音3》的評審，之後洪心怡曾解釋唔簽TVB的原因，又直言唔擔心冇得上TVB曝光，近日她就開心表示有得上ViuTV宣傳新歌！
伍仲衡 洪心怡一直深得伍仲衡喜愛，曾經在《校園好聲音-唱響中國》獲得對方高度評價，之後更簽約成為伍仲衡旗下的首位歌手。（圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng）
洪心怡一直深得伍仲衡喜愛，曾經在《校園好聲音-唱響中國》獲得對方高度評價，之後更簽約成為伍仲衡旗下的首位歌手。（圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng）
伍仲衡 但伍仲衡就因搶簽洪心怡得罪TVB，被踢出《中年好聲音3》評審之列。（圖片來源：TVB）
但伍仲衡就因搶簽洪心怡得罪TVB，被踢出《中年好聲音3》評審之列。（圖片來源：TVB）

伍仲衡愛將洪心怡新歌登「CHILL CLUB推介榜」

伍仲衡原本是《中年好聲音》的評審，因在去年11月尾簽下洪心怡作為旗下首位歌手，觸怒了TVB，導致他被TVB封殺至今。近日洪心怡的新歌《你是我的煩惱海》登上ViuTV的「CHILL CLUB推介榜」，她亦親身上到ViuTV音樂節目《CHILL CLUB推介》，接受主持黃奕晨（Dixon）訪問，她興奮表示：

「我上咗Chill Club推介吖，好興奮！
好開心有得宣傳自己隻歌《你是我的煩惱海》
其實我做訪問嗰陣時真係好緊張呀
不過Dixon哥哥，同所有工作人員都超級nice！
Thank youu!!」

伍仲衡 洪心怡大讚黃奕晨「超級nice」。（圖片來源：IG@hungsumyee）
洪心怡大讚黃奕晨「超級nice」。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡 首次上電視台接受訪問的洪心怡直言好緊張。（圖片來源：IG@hungsumyee）
首次上電視台接受訪問的洪心怡直言好緊張。（圖片來源：IG@hungsumyee）

未能上TVB《J Music》宣傳新歌

據「CHILL CLUB推介榜」最新的第22周榜單所見，洪心怡的《你是我的煩惱海》已在兩周內由第10位上升至第8位。這首歌已推出約兩個多月，洪心怡亦有四出上各大電台宣傳，但卻未曾現身過TVB，睇翻她上一次上TVB音樂節目《J Music》，已是在去年11月中，伍仲衡於生日會上正式宣布與洪心怡簽約之前。

伍仲衡 洪心怡的《你是我的煩惱海》兩周內在「CHILL CLUB推介榜」由第10位已上升到第8位。（圖片來源：ViuTV）
洪心怡的《你是我的煩惱海》兩周內在「CHILL CLUB推介榜」由第10位已上升到第8位。（圖片來源：ViuTV）
伍仲衡 洪心怡近日四出宣傳新歌。（圖片來源：IG@hungsumyee）
洪心怡近日四出宣傳新歌。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡 密密上電台接受訪問。（圖片來源：IG@hungsumyee）
密密上電台接受訪問。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡 伍仲衡有時亦有同行。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡有時亦有同行。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡 睇翻洪心怡對上一次上TVB《J Music》，已是在去年11月中時。（圖片來源：TVB）
睇翻洪心怡對上一次上TVB《J Music》，已是在去年11月中時。（圖片來源：TVB）

洪心怡曾揚言唔擔心冇得上TVB

洪心怡曾在訪問中表示不擔心少了TVB這個曝光平台：「對比曝光，我都係重視我嘅生活品質多啲。」又直言選擇不簽TVB最大原因首先是自由度，其次是擔心簽完約後被「擺喺度」冇工開，又指有考慮偶像炎明熹疑被TVB雪藏的新聞：

「我覺得有啲人可能簽完之後都係冇乜工作，雖然佢選秀出嚟，但係又唔係好畀資源佢，我唔知自己會紅定唔紅，但係如果唔紅嘅話，我就擺咗喺度，我驚呢個風險。」

伍仲衡 洪心怡剛在本月2日慶祝23歲生日。（圖片來源：IG@hungsumyee）
洪心怡剛在本月2日慶祝23歲生日。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡 大個女開始嘗試更多不同的衣著風格。（圖片來源：IG@hungsumyee）
大個女開始嘗試更多不同的衣著風格。（圖片來源：IG@hungsumyee）
伍仲衡 網民都大讚佢好靚女！（圖片來源：IG@hungsumyee）
網民都大讚佢好靚女！（圖片來源：IG@hungsumyee）

伍仲衡曾強調同TVB關係良好

儘管與TVB的合作告一段落，伍仲衡依然強調同TVB的關係良好，雙方並沒有不和。在接受陳志雲訪問時，伍仲衡被問到打算如何修補與TVB的關係，伍仲衡就認為自己「同TVB無嘢喎！」陳志雲則指出：「認真係會有條刺！」伍仲衡反問：「條刺喺我度？」他補充指修補關係的事情將由他的太太處理，並稱他們一直都很主動跟TVB聯絡，只是一直不獲回應，並指自己無當TVB係敵人︰「我冇咩敵人呀！」對此陳志雲說︰「人哋當你係敵人呀！哈哈哈哈！」

伍仲衡 伍仲衡與洪心怡曾一同接受陳志雲的網上直播節目訪問。（圖片來源：IG@chanchiwan_stephen）
伍仲衡與洪心怡曾一同接受陳志雲的網上直播節目訪問。（圖片來源：IG@chanchiwan_stephen）
伍仲衡 伍仲衡太太徐麗芬（Ida）曾任職於無綫電視旗下唱片公司TMG（前身「星夢娛樂」）宣傳部門，伍仲衡曾透露太太在港姐決賽當晚曾主動接洽TVB音樂部門高層，希望「聯合栽培洪心怡」，但對方一直沒有回應。（圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng）
伍仲衡太太徐麗芬（Ida）曾任職於無綫電視旗下唱片公司TMG（前身「星夢娛樂」）宣傳部門，伍仲衡曾透露太太在港姐決賽當晚曾主動接洽TVB音樂部門高層，希望「聯合栽培洪心怡」，但對方一直沒有回應。（圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng）

撰文：東方新地圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng、IG@hungsumyee、ViuTV、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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