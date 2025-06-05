伍仲衡愛將洪心怡現身ViuTV宣傳新歌上埋CHILL CLUB榜 曾揚言唔擔心冇得上TVB
伍仲衡愛將洪心怡新歌登「CHILL CLUB推介榜」
伍仲衡原本是《中年好聲音》的評審，因在去年11月尾簽下洪心怡作為旗下首位歌手，觸怒了TVB，導致他被TVB封殺至今。近日洪心怡的新歌《你是我的煩惱海》登上ViuTV的「CHILL CLUB推介榜」，她亦親身上到ViuTV音樂節目《CHILL CLUB推介》，接受主持黃奕晨（Dixon）訪問，她興奮表示：
「我上咗Chill Club推介吖，好興奮！
好開心有得宣傳自己隻歌《你是我的煩惱海》
其實我做訪問嗰陣時真係好緊張呀
不過Dixon哥哥，同所有工作人員都超級nice！
Thank youu!!」
未能上TVB《J Music》宣傳新歌
據「CHILL CLUB推介榜」最新的第22周榜單所見，洪心怡的《你是我的煩惱海》已在兩周內由第10位上升至第8位。這首歌已推出約兩個多月，洪心怡亦有四出上各大電台宣傳，但卻未曾現身過TVB，睇翻她上一次上TVB音樂節目《J Music》，已是在去年11月中，伍仲衡於生日會上正式宣布與洪心怡簽約之前。
洪心怡曾揚言唔擔心冇得上TVB
洪心怡曾在訪問中表示不擔心少了TVB這個曝光平台：「對比曝光，我都係重視我嘅生活品質多啲。」又直言選擇不簽TVB最大原因首先是自由度，其次是擔心簽完約後被「擺喺度」冇工開，又指有考慮偶像炎明熹疑被TVB雪藏的新聞：
「我覺得有啲人可能簽完之後都係冇乜工作，雖然佢選秀出嚟，但係又唔係好畀資源佢，我唔知自己會紅定唔紅，但係如果唔紅嘅話，我就擺咗喺度，我驚呢個風險。」
伍仲衡曾強調同TVB關係良好
儘管與TVB的合作告一段落，伍仲衡依然強調同TVB的關係良好，雙方並沒有不和。在接受陳志雲訪問時，伍仲衡被問到打算如何修補與TVB的關係，伍仲衡就認為自己「同TVB無嘢喎！」陳志雲則指出：「認真係會有條刺！」伍仲衡反問：「條刺喺我度？」他補充指修補關係的事情將由他的太太處理，並稱他們一直都很主動跟TVB聯絡，只是一直不獲回應，並指自己無當TVB係敵人︰「我冇咩敵人呀！」對此陳志雲說︰「人哋當你係敵人呀！哈哈哈哈！」