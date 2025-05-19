伍仲衡新去向曝光！原來已投靠呢位《中年好聲音3》評審返內地開工
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伍仲衡雖然已在去年底被飛出TVB《中年好聲音3》，但仍有不少觀眾懷念他做評審的日子，認為他評分較為中肯。而在飛出節目後，伍仲衡的新去向亦備受關注，網民發現原來他已經投靠了在《中3》的另一位評審！
伍仲衡 北上曬「港普」
伍仲衡當日因搶簽洪心怡，而被飛出《中年好聲音3》，至今已有近半年，連新節目《聲秀》亦無份。不少人好奇伍仲衡的近況，原來他早已轉戰內地，不時拍片大曬「唔鹹唔淡」的港普。
網民更發現他已成功加入了陳曉東的團隊，擔任其巡迴演唱會的音樂總監。而陳曉東亦曾剛為《中3》擔任嘉賓評審，其表現一度引起網民熱議，伍仲衡曾力撐對方做得好。
為陳曉東擔任演唱會音樂總監
陳曉東的《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》，早前在佛山的國際體育文化演藝中心舉行，場面盛大，吸引了大量粉絲前來觀看。這次演唱會是繼廣州站和台北站之後的第三站，並且全場座無虛席。音樂總監伍仲衡對三十多首曲目進行了重新編排，陳曉東以全新的造型亮相，並邀請了香港天后陳慧琳作為特別嘉賓，兩人的合作將演唱會的氣氛推向高潮。
從香港到內地轉變
伍仲衡曾是《中年好聲音3》的評審之一，但因為與TVB在簽約新人洪心怡的問題上發生衝突，他被飛出節目，這次事件也讓他與TVB的關係變得緊張，不過人脈甚廣的伍仲衡，看來在音樂界完全唔憂做，連在內地發展多年的陳曉東，開騷都必定搵伍仲衡擔任音樂總監。
一文睇清伍仲衡與洪心怡簽約時間線
背景： 2024年，洪心怡參加TVB《校園好聲音》，表現亮眼，引發關注。伍仲衡對其才華欣賞有加。
- 7月8日： 《校園好聲音》TVB錄影。之前洪心怡與顏米羔等參賽者進行錄製前的準備。
- 7月20日： 《校園好聲音》在TVB播出。
- 7月31日： 洪心怡前往伍仲衡工作室試音。
- 8月22日： 伍仲衡和洪心怡開直播唱歌
- 8月22日後： 伍太開始致電TVB高層，商討合作事宜。但洪心怡和TVB沒有任何合約在身。
- 9月15日： 港姐競選前 TVB向洪心怡提供合約。 同時伍太再次與TVB高層會面，進一步洽談合作。
- 9月15日後： TVB方面似乎暫停了和伍太溝通。
- 10月16日： 洪心怡拍攝J Music前，表明拒絕簽約TVB。 伍仲衡與洪心怡開始進行多次談判，最終達成合作協議。
- 11月22日： 伍仲衡生日會上正式宣布與洪心怡簽約。
伍仲衡無奈：唔使講都大概知道啦
伍仲衡亦有講返當天收到TVB電話，指TVB方面指「下次錄影唔需要我 」，伍仲衡無奈地說：「唔使講都大概知道啦。」不過伍仲衡亦推測可能是因為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。
撰文：東方新地圖片來源：IG@harryngchunghang、FB@伍仲衡Harry Ng、IG@danielchanreal、TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期