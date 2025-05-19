伍仲衡新去向曝光！原來已投靠呢位《中年好聲音3》評審返內地開工

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伍仲衡雖然已在去年底被飛出TVB《中年好聲音3》，但仍有不少觀眾懷念他做評審的日子，認為他評分較為中肯。而在飛出節目後，伍仲衡的新去向亦備受關注，網民發現原來他已經投靠了在《中3》的另一位評審！

伍仲衡 北上曬「港普」

伍仲衡當日因搶簽洪心怡，而被飛出《中年好聲音3》，至今已有近半年，連新節目《聲秀》亦無份。不少人好奇伍仲衡的近況，原來他早已轉戰內地，不時拍片大曬「唔鹹唔淡」的港普。

網民更發現他已成功加入了陳曉東的團隊，擔任其巡迴演唱會的音樂總監。而陳曉東亦曾剛為《中3》擔任嘉賓評審，其表現一度引起網民熱議，伍仲衡曾力撐對方做得好。

伍仲衡 伍仲衡早前北上去佛山大騷「港普」。（圖片來源：IG@harryngchunghang）
伍仲衡早前北上去佛山大騷「港普」。（圖片來源：IG@harryngchunghang）
伍仲衡 更為陳曉東內地演唱會擔任音樂總監。（圖片來源：IG@harryngchunghang）
更為陳曉東內地演唱會擔任音樂總監。（圖片來源：IG@harryngchunghang）
伍仲衡 伍仲衡與陳曉東。（圖片來源：YouTube）
伍仲衡與陳曉東。（圖片來源：YouTube）
伍仲衡 今年3月，陳曉東曾為《中年好聲音3》擔任嘉賓評審，當時網民認為他在節目中的表現分心且缺乏專業性，不過亦有網民為陳曉東解話：「其實陳曉東講得中曬point」（圖片來源：TVB）
今年3月，陳曉東曾為《中年好聲音3》擔任嘉賓評審，當時網民認為他在節目中的表現分心且缺乏專業性，不過亦有網民為陳曉東解話：「其實陳曉東講得中曬point」（圖片來源：TVB）

為陳曉東擔任演唱會音樂總監

陳曉東的《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》，早前在佛山的國際體育文化演藝中心舉行，場面盛大，吸引了大量粉絲前來觀看。這次演唱會是繼廣州站和台北站之後的第三站，並且全場座無虛席。音樂總監伍仲衡對三十多首曲目進行了重新編排，陳曉東以全新的造型亮相，並邀請了香港天后陳慧琳作為特別嘉賓，兩人的合作將演唱會的氣氛推向高潮。

伍仲衡 陳曉東早前在佛山舉行《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》。（圖片來源：IG@danielchanreal）
陳曉東早前在佛山舉行《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》。（圖片來源：IG@danielchanreal）
伍仲衡 睇騷嘅網民發現伍仲衡都有出鏡。（圖片來源：小紅書）
睇騷嘅網民發現伍仲衡都有出鏡。（圖片來源：小紅書）

從香港到內地轉變

伍仲衡曾是《中年好聲音3》的評審之一，但因為與TVB在簽約新人洪心怡的問題上發生衝突，他被飛出節目，這次事件也讓他與TVB的關係變得緊張，不過人脈甚廣的伍仲衡，看來在音樂界完全唔憂做，連在內地發展多年的陳曉東，開騷都必定搵伍仲衡擔任音樂總監。

伍仲衡 伍仲衡本為《中3》常駐評審，但因搶閘TVB與《校園好聲音– 唱響中國》冠軍洪心怡簽約，導致火速被節目飛起冇得留低！（圖片來源：TVB）
伍仲衡本為《中3》常駐評審，但因搶閘TVB與《校園好聲音– 唱響中國》冠軍洪心怡簽約，導致火速被節目飛起冇得留低！（圖片來源：TVB）
伍仲衡 伍仲衡與洪心怡簽約。（圖片來源：IG@harryngchunghang）
伍仲衡與洪心怡簽約。（圖片來源：IG@harryngchunghang）

一文睇清伍仲衡與洪心怡簽約時間線

背景： 2024年，洪心怡參加TVB《校園好聲音》，表現亮眼，引發關注。伍仲衡對其才華欣賞有加。

  • 7月8日： 《校園好聲音》TVB錄影。之前洪心怡與顏米羔等參賽者進行錄製前的準備。
  • 7月20日： 《校園好聲音》在TVB播出。
  • 7月31日： 洪心怡前往伍仲衡工作室試音。
  • 8月22日： 伍仲衡和洪心怡開直播唱歌
  • 8月22日後： 伍太開始致電TVB高層，商討合作事宜。但洪心怡和TVB沒有任何合約在身。
  • 9月15日： 港姐競選前 TVB向洪心怡提供合約。 同時伍太再次與TVB高層會面，進一步洽談合作。
  • 9月15日後： TVB方面似乎暫停了和伍太溝通。
  • 10月16日： 洪心怡拍攝J Music前，表明拒絕簽約TVB。 伍仲衡與洪心怡開始進行多次談判，最終達成合作協議。
  • 11月22日： 伍仲衡生日會上正式宣布與洪心怡簽約。
伍仲衡 伍仲衡強調並非「搶人」，又指伍太在港姐決賽當晚曾主動接洽TVB音樂部門高層，希望「聯合栽培洪心怡」，但對方一直沒有回應。（圖片來源：伍仲衡Facebook）
伍仲衡強調並非「搶人」，又指伍太在港姐決賽當晚曾主動接洽TVB音樂部門高層，希望「聯合栽培洪心怡」，但對方一直沒有回應。（圖片來源：伍仲衡Facebook）

伍仲衡無奈：唔使講都大概知道啦

伍仲衡亦有講返當天收到TVB電話，指TVB方面指「下次錄影唔需要我 」，伍仲衡無奈地說：「唔使講都大概知道啦。」不過伍仲衡亦推測可能是因為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。

伍仲衡 伍仲衡曾指自己已經入行28年，想在未來將更加專注於音樂製作和培養新人，希望能夠創造出更多屬於自己品牌的音樂作品。（圖片來源：FB@伍仲衡Harry Ng）
伍仲衡曾指自己已經入行28年，想在未來將更加專注於音樂製作和培養新人，希望能夠創造出更多屬於自己品牌的音樂作品。（圖片來源：FB@伍仲衡Harry Ng）

撰文：東方新地圖片來源：IG@harryngchunghang、FB@伍仲衡Harry Ng、IG@danielchanreal、TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期

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