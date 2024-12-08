伍仲衡回應被TVB「炒魷」 認已被飛出《中年3》拍攝

伍仲衡日前就TVB突然宣布終止與他的合作，有傳因為他搶先簽下猛料新人洪心怡而被「炒魷」。伍仲衡星期六晚（7日）出席慈善節目後接受訪問時，首次開腔回應被TVB「炒魷」一事，而洪心怡亦有透露唔簽TVB主要原因！

