伍仲衡回應被TVB「炒魷」 認已被飛出《中年3》拍攝
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伍仲衡日前就TVB突然宣布終止與他的合作，有傳因為他搶先簽下猛料新人洪心怡而被「炒魷」。伍仲衡星期六晚（7日）出席慈善節目後接受訪問時，首次開腔回應被TVB「炒魷」一事，而洪心怡亦有透露唔簽TVB主要原因！
伍仲衡首度開腔回應被TVB「炒魷」
伍仲衡在電視節目《中年好聲音》中以其獨到的評論和幽默感受到觀眾的喜愛，但突如其來的「炒魷」事件卻讓他感到意外。伍仲衡透露在生日會上公佈簽下洪心怡之後，就得知被TVB終止合作的消息後，本來預定今個月有錄影，但TVB就通知暫時不需要伍仲衡。伍仲衡就推測可能是因為自己在《中年好聲音》中給分太嚴格，拉低參賽者的分數，所以才被TVB要停止合作。
伍仲衡強調同TVB關係良好
儘管與TVB的合作告一段落，伍仲衡依然強調同TVB的關係良好，雙方並沒有不和。伍仲衡表示與TVB只是合作形式，並沒有合約在身，自己本業是音樂人，所以對自己沒有太大影響。
伍仲衡無奈：唔使講都大概知道啦
伍仲衡亦講返當天收到TVB電話，指TVB方面指「下次錄影唔需要我 」，伍仲衡無奈地說：「唔使講都大概知道啦。」
伍仲衡由指自己已經入行28年，想在未來將更加專注於音樂製作和培養新人，希望能夠創造出更多屬於自己品牌的音樂作品。
洪心怡幫口回應 透露唔簽TVB主要原因
洪心怡亦被問到為何不選擇同TVB簽約，洪心怡就回應自己想選擇音樂理念自由，認為伍仲衡本身是音樂監製，在音樂創作上更加容易溝通。當被問到合約是否長期合約時，伍仲衡就搶答為洪心怡解圍，笑指合約將持續到她結婚為止。
伍仲衡簽洪心怡後 傳被《中年好聲音3》即時炒魷！
近日，音樂人伍仲衡因簽約新人洪心怡而被傳出與TVB有所爭議。伍仲衡一直擔任《中年好聲音》系列的評審，但最近卻被停任《中年好聲音3》的評審工作。據悉，這與他在上月底的生日會上宣布簽約《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡有關，其妻亦將出任洪心怡的經理人。此舉似乎觸怒了TVB，因為TVB也有意將洪心怡納入旗下，伍仲衡的行為被視為「截糊」，導致TVB迅速作出反應，將他從該節目中移除。
TVB最新回應傳聞
TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧發表聲明回應媒體，表示：
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圖片來源：Facebook@伍仲衡