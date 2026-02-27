伍仲衡與TVB反面後 首現身《臥底嬌娃》客串Mean爆評審 背後時間線曝光
伍仲衡《臥底嬌娃》客串演Mean爆評審
據了解，伍仲衡是為鍾柔美（Yumi）有份演出的TVB新劇《臥底嬌娃》客串，劇中他將會本色出演一個Mean爆評審角色。當時伍仲衡在接受TVB娛樂新聞台訪問時，笑言拍劇好好玩，但等埋位的時間就好長。他表示「唔好以為拍劇係嚟度就即刻拍呀，係要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅時間呢，我就喺度觀察各位演員嘅演技，學到嘢喇。」伍仲衡更公開「𢯎撈」，表示「我唔使净係做音樂有關嘅嘢㗎，可以跳出comfort zone，做多啲其他唔同角色，臥底呀，甚至乎古裝，可能做下嗰啲太監呀，皇帝呀。」相當豁出去。
TVB反面前已拍攝 反面後才播出
值得注意的是，這次《臥底嬌娃》的拍攝其實是在伍仲衡與TVB反面之前已經完成，只是在雙方關係惡化後才播出。這解釋了為何他能夠在與TVB鬧翻後仍然出現在大台劇集中，不過這次客串演出，也有可能成為了伍仲衡在TVB螢幕上的「最後身影」，格外具有紀念意義。
伍仲衡與TVB反面內幕回顧
回顧伍仲衡與TVB的關係破裂，源於去年初他宣布不再擔任《中年好聲音》評審一事。他被傳因成立個人公司，並簽下歌唱比賽出身的新生代唱將洪心怡，疑與TVB「搶人才」而被飛出評審團。雖然其後他與TVB雙方均否認此說法，但伍仲衡確實從此在大台銷聲匿跡。伍仲衡早年因擔任《中年好聲音》評審而人氣急升，一句「要有穿透力」更成為網絡金句，但失去大台光環後，其知名度明顯受到影響。
網民熱議伍仲衡現況
網民對伍仲衡在《臥底嬌娃》中的客串演出反應不一，有人表示「睇到佢都覺得唏噓」「以前喺《中年好聲音》幾威風，而家要客串」。亦有網民關注他旗下藝人洪心怡的發展，指出「洪心怡去年10月推出新歌《零分重作》，MV在YouTube的點閱率僅得4.2萬，與她出道歌曲MV高達36萬的點閱率相比，成績大幅倒退」。不少歌迷質疑伍仲衡的公司是否資源不足，未盡力為旗下藝人爭取成績，令人對他離開TVB後的事業發展感到擔憂。