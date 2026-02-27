伍仲衡與TVB反面後 首現身《臥底嬌娃》客串Mean爆評審 背後時間線曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

音樂人伍仲衡自去年底與TVB鬧翻被踢出《中年好聲音》評審團後，螢幕曝光率大減，人氣明顯下滑。不過近日有網民發現，他竟然會在TVB新劇《臥底嬌娃》中客串演出，本色出演一個Mean爆評審角色。這次露面令人意外，因為是他與TVB反面後首次在大台節目中現身，背後原因引起熱議。

伍仲衡《臥底嬌娃》客串演Mean爆評審

據了解，伍仲衡是為鍾柔美（Yumi）有份演出的TVB新劇《臥底嬌娃》客串，劇中他將會本色出演一個Mean爆評審角色。當時伍仲衡在接受TVB娛樂新聞台訪問時，笑言拍劇好好玩，但等埋位的時間就好長。他表示「唔好以為拍劇係嚟度就即刻拍呀，係要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅時間呢，我就喺度觀察各位演員嘅演技，學到嘢喇。」伍仲衡更公開「𢯎撈」，表示「我唔使净係做音樂有關嘅嘢㗎，可以跳出comfort zone，做多啲其他唔同角色，臥底呀，甚至乎古裝，可能做下嗰啲太監呀，皇帝呀。」相當豁出去。

TVB反面前已拍攝 反面後才播出

值得注意的是，這次《臥底嬌娃》的拍攝其實是在伍仲衡與TVB反面之前已經完成，只是在雙方關係惡化後才播出。這解釋了為何他能夠在與TVB鬧翻後仍然出現在大台劇集中，不過這次客串演出，也有可能成為了伍仲衡在TVB螢幕上的「最後身影」，格外具有紀念意義。

伍仲衡與TVB反面內幕回顧

回顧伍仲衡與TVB的關係破裂，源於去年初他宣布不再擔任《中年好聲音》評審一事。他被傳因成立個人公司，並簽下歌唱比賽出身的新生代唱將洪心怡，疑與TVB「搶人才」而被飛出評審團。雖然其後他與TVB雙方均否認此說法，但伍仲衡確實從此在大台銷聲匿跡。伍仲衡早年因擔任《中年好聲音》評審而人氣急升，一句「要有穿透力」更成為網絡金句，但失去大台光環後，其知名度明顯受到影響。

網民熱議伍仲衡現況

網民對伍仲衡在《臥底嬌娃》中的客串演出反應不一，有人表示「睇到佢都覺得唏噓」「以前喺《中年好聲音》幾威風，而家要客串」。亦有網民關注他旗下藝人洪心怡的發展，指出「洪心怡去年10月推出新歌《零分重作》，MV在YouTube的點閱率僅得4.2萬，與她出道歌曲MV高達36萬的點閱率相比，成績大幅倒退」。不少歌迷質疑伍仲衡的公司是否資源不足，未盡力為旗下藝人爭取成績，令人對他離開TVB後的事業發展感到擔憂。

伍仲衡 tvb （圖片來源：IG@harryngchunghang）
（圖片來源：IG@harryngchunghang）
伍仲衡 tvb （圖片來源：IG@harryngchunghang）
（圖片來源：IG@harryngchunghang）
伍仲衡 tvb 洪心怡一直深得伍仲衡喜愛，曾經在《校園好聲音-唱響中國》獲得對方高度評價，之後更簽約成為伍仲衡旗下的首位歌手。（圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng）
洪心怡一直深得伍仲衡喜愛，曾經在《校園好聲音-唱響中國》獲得對方高度評價，之後更簽約成為伍仲衡旗下的首位歌手。（圖片來源：FB@伍仲衡 Harry Ng）
伍仲衡 tvb 伍仲衡與洪心怡曾一同接受陳志雲的網上直播節目訪問。（圖片來源：IG@chanchiwan_stephen）
伍仲衡與洪心怡曾一同接受陳志雲的網上直播節目訪問。（圖片來源：IG@chanchiwan_stephen）
伍仲衡 tvb 但伍仲衡就因搶簽洪心怡得罪TVB，被踢出《中年好聲音3》評審之列。（圖片來源：TVB）
但伍仲衡就因搶簽洪心怡得罪TVB，被踢出《中年好聲音3》評審之列。（圖片來源：TVB）
伍仲衡 tvb 伍仲衡本為《中3》常駐評審，但因搶閘TVB與《校園好聲音– 唱響中國》冠軍洪心怡簽約，導致火速被節目飛起冇得留低！（圖片來源：TVB）
伍仲衡本為《中3》常駐評審，但因搶閘TVB與《校園好聲音– 唱響中國》冠軍洪心怡簽約，導致火速被節目飛起冇得留低！（圖片來源：TVB）

圖片來源：IG@harryngchunghang、FB@伍仲衡 Harry Ng、IG@chanchiwan_stephen、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 