伍倩彤Gillian自揭中學時代只屬平庸未能出pool 入行後被網民狠批發姣
《不正常愛情研究所》Karen 被指最「姣」
節目開始前，各主持先為「姣婆」作出簡單定義，包括︰男仔朋友多過女仔朋友、經常同男仔稱兄道弟、對男仔態度好不同。其間Koba同Susuca分別爆其他主持人料，Koba同Karen話︰「好多身邊朋友睇完《不正常》之後，都覺Karen會最『姣』！」他解釋︰「就係呢啲咁純情外表至呃到人。」Karen即刻為自己平反話︰「姣婆要有資本，就係要大波，我就冇呢樣嘢。」
Susuca爆Jojo「沉迷」吳兆麟
之後Alan講到話覺得Jojo最姣時，身旁的Susuca就爆料話︰「Jojo behind the scenes成日摸Alan，佢知道Alan係巨蟹座之後， 又偷偷地咁講『我同巨蟹男仔都沉沉地（沉迷）囉』，識玩呀。」
Gillian視「A0阿Yeung」係friend
早兩集《CP訓練營》學員蔡浩洋（阿Yeung）擔任《不正常》嘉賓時，曾公開向Gillian示愛。今次Alan借機會問女方回應，Gillian話︰「可能佢係A0唔係好知戀愛嘅感覺，佢畀我感覺係好容易friend嗰種。」她透露要到後期，才知道阿Yeung對自己有意思。
完美示範「女人公敵」
各主持對Gillian都非常好奇，準備了大量問題發問，例如「多唔多男仔做兵對你獻殷勤」、「女仔朋友多還是男仔朋友多」、「最難聽嘅說話」等等。當中一向被指「公主」的Susuca，似乎感覺靚女地位受到威脅，言談間似乎略帶「針對性」，令Gillian完美示範「女人公敵」主題。
揭最難聽說話︰發晒姣以為自己好靚
Gillian談到入行前，未試過被人話「姣」，入行後才有類似評語，最難聽的說話大都來自網絡留言，她說︰「啲人會成人話『覺得Gillian扮晒靚，以為自己好靚，發晒姣咁』。」她透露試過有男友人的女友，得悉男友跟自己外出晚飯後而大發雷霆，Gillian只好疏遠該男友人，避免誤會。她又自爆中學母校專出女神，中學時期自己比較遲熟、平庸，只能做花生友，聽人分享拍拖經歷。
Gillian是「第四代邦民女」
現年30歲的Gillian（伍倩彤）是「第四代邦民女」之一，早前她曾上ViuTV《戀講嘢》擔任嘉賓，在節目中透露與「大叔」男友的戀情，其中她講到兩人拍拖之初好激情，親密行為的頻率曾高達一日三次，言論非常大膽！於去年9月，Gillian仲參加過開電視舉辦的水著選美《Summer Girls 2022》。
望做第二個JM
Gillian揚言入行以來的目標是要成為第二個Janice Man（文詠珊）：「我一直都好留意佢嘅工作發展，無論電影定廣告佢都兼顧得好好，再者大家都係模特兒出身，所以我希望將來可以做到佢嘅成績。」
難忘處女作「邦民女」經驗
伍倩彤自言本身個性內斂，初入行時只是抱著玩的心態，但後來卻愈做愈有自信，她笑言：「真係好有成功感，就以邦民呢個處女作嚟講，因為我所演嘅角色係位女超人，要靠後期製作效果嚟加工，所以好多時我都要對住空氣嚟演，當中嘅經驗真係令我好難忘。」
Gillian《Find Me In Praha》
Gillian平時都好鍾意戶外活動，經常在IG分享泳衣照。2018年她更推出處女寫真集，加入寫真戰場。佢唔玩青春少女風，而係遠赴布拉格用十日事間展現性感貴氣。聽聞當時布拉格凍到落雪，喺嚴寒下 Gillian 都保持專業真喺辛苦曬！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略