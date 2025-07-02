伍允龍新片煞科「跟得女友」李蔓瑩低調放閃 為女友做1事獲讚sweet到爆
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47歲伍允龍早前公開認愛細13歲嘅「宅男女神」李蔓瑩，兩人戀情一直備受關注。伍允龍近日與安志杰、張建聲、何慈茵等在內地拍攝新片《怒襲》，而煞科當日伍允龍亦帶住「跟得女友」李蔓瑩齊齊現身殺科宴，再度引起網民熱議……
伍允龍帶李蔓瑩現身殺青宴引熱議
伍允龍近日出席新片《怒襲》殺科宴時被網民偶遇，而「跟得女友」李蔓瑩亦係座上客之一。雖然伍允龍事後在社交平台只曬出與安志杰嘅吳建豪的合照，但係被捕獲孖女友出行仍然引來唔少網民熱議：「殺青宴都帶上女友，真甜蜜」、「是帶家屬現身的意思嗎」、「都帶去見兄弟了，甚麼時候有好消息？」、「郎才女貌」等。
伍允龍為愛「撲飛」陪女友睇周杰倫演唱會
除咗工作場合，其實2人私下亦十分恩愛。早前台灣天王周傑倫在啟德舉行三場演唱會，李蔓瑩於社交平台曬出現場照片，盡情投入演出。雖然相片未見伍允龍身影，但同日他亦在限時動態分享睇騷畫面，並感謝好友吳建豪幫忙取得門票，被網民猜測係陪女友入場，展現「為愛碌人情卡」的貼心舉動。
撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、經理人公司提供、ig@reneebobo、ig@straightblast5資料或影片來源：原文刊於新假期