伍允龍新片煞科「跟得女友」李蔓瑩低調放閃 為女友做1事獲讚sweet到爆

47歲伍允龍早前公開認愛細13歲嘅「宅男女神」李蔓瑩，兩人戀情一直備受關注。伍允龍近日與安志杰、張建聲、何慈茵等在內地拍攝新片《怒襲》，而煞科當日伍允龍亦帶住「跟得女友」李蔓瑩齊齊現身殺科宴，再度引起網民熱議……