伍允龍激罕談與鍾嘉欣8年情 遭TVB施壓被迫地下情：變咗個傷害喺我度
伍允龍 難受被叫茄喱啡
伍允龍曾與鍾嘉欣秘戀8年，雙方一直否認拍拖，2015年，有傳鍾嘉欣為自己前途著想，飛甩事業未有成的伍允龍，主動提出分手，當年伍允龍努力箍煲不果。伍允龍在節目《諸朋好友》上，講到當年被人稱為「某某人男友」的日子，他首度開腔談及與鍾嘉欣長達8年的地下情。
伍允龍拍《賭城風雲》被車撞25次
伍允龍在節目上大吐苦水：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星，其實奀星都算好，起碼有個星字，但其實我主演過電影《惡戰》，係由袁和平擔任武術指導嘅電影，拍咗好多戲，亦都好努力去做，好似拍過套《賭城風雲》，一個鏡頭被車撞，撞咗成25次，又試過由一樓跳落嚟，差啲斷腳，但都冇人知。」
伍允龍對鍾嘉欣要求低調有微言：「變咗個傷害喺我度」
伍允龍指對方受公司施壓被迫玩地下情，他續說：「我唔係投訴，只係唔明白點解個焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。其實（我哋拍拖）係開心嘅，只係對方因為喺工作上嘅問題，要收埋我少少，相信佢各方面有啲壓力，咁我係明白㗎，因為當時佢好紅，但我係Nobody（無名小卒），冇關係，我明白呢一行係點樣嘅，不過我就覺得過分咗去做呢件事，變咗個傷害喺我度。」
伍允龍為啖氣拍TVB劇集
主持崔建邦爆伍允龍曾揚言一定要入TVB拍劇，因為想知道鍾嘉欣的工作是怎樣去運作，伍允龍直言感到不服氣：「咁啱當時TVB有幾部劇搵我，但我經理人覺得唔適合推咗。直至之後Jazz（監製文偉鴻）搵我拍《城寨英雄》，晶哥問我想唔想做，我即刻話想做，我當時已經唔係淨係話唔忿氣，而係想證實我都做得到。」
伍允龍對上一次拍拖一年 曾帶劉佩玥見好兄弟
伍允龍被指單身已久，他解釋是因為自己現階段唔想搵女朋友，只想搵老婆，所以要更小心地去選擇對象。他又提到在鍾嘉欣之後他亦有拍過拖：「我對上一個（女友）帶過出嚟同Andy（安志杰）、Jessica食飯，當時Andy話呢個女仔OK，之後我真係同呢個女仔拍咗一年拖左右。」近年伍允龍拍《城寨英雄》和《鐵拳英雄》，先後與拍檔劉佩玥及唐詩詠傳出過緋聞﹗
鍾嘉欣已成幸福少奶奶
鍾嘉欣自07年拍電影《十分愛》跟伍允龍相戀後，有傳電視台及唱片公司高層都嫌棄伍允龍知名度低，怕男方會拖累嘉欣影響人氣，因此兩人拍拖8年，一直都是地下情。2015年兩人分手後，未夠一年鍾嘉欣已搵到筍盤Jeremy，成為幸福少奶奶，至今已誕下一子一女，而伍允龍現時仍然單身。
曾指亞洲娛圈文化奇怪
其實早在2016年，伍允龍接受本刊專訪時，亦曾談及對地下情睇法，當時他相當隱晦表示：「我覺得亞洲娛樂圈文化有啲怪，女仔唔畀拍拖，男仔又唔畀拍拖，我覺得呢個文化，係要畀觀眾覺得有希望，其實我諗今時今日唔係好興呢啲，呢啲假象唔使再做，我自己個人想保密，唔係因為形象問題，而係想保持私隱。」