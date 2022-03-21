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伍允龍激罕談與鍾嘉欣8年情 遭TVB施壓被迫地下情：變咗個傷害喺我度

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伍允龍日前和好兄弟安志杰一同上無綫節目《諸朋好友》做嘉賓，首度談及與前度鍾嘉欣的戀情，大呻當年女方好紅，而他只是一個無名小卒，為事業被迫將他「收埋」，令他感到受傷害！

伍允龍 難受被叫茄喱啡

伍允龍曾與鍾嘉欣秘戀8年，雙方一直否認拍拖，2015年，有傳鍾嘉欣為自己前途著想，飛甩事業未有成的伍允龍，主動提出分手，當年伍允龍努力箍煲不果。伍允龍在節目《諸朋好友》上，講到當年被人稱為「某某人男友」的日子，他首度開腔談及與鍾嘉欣長達8年的地下情。

伍允龍 伍允龍指當年他曾在電影《惡戰》擔正男主角，但傳媒講到他和鍾嘉欣的戀情時，仍是繼續用「奀星」來形容他。
伍允龍和安志杰都經歷過被稱為「某某人男友」的日子，伍允龍是和鍾嘉欣（見圖）秘密拍拖8年，安志杰則是和謝婷婷拍拖4年多。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍允龍 謝婷婷和安志杰曾高調拍拖4年多，並屢傳婚訊，到2013年宣布分手。
謝婷婷和安志杰曾高調拍拖4年多，並屢傳婚訊，到2013年宣布分手。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍允龍 現在安志杰已和Jessica C結婚，並誕下一子一女。
現在安志杰已和Jessica C.結婚，並誕下一子一女。（圖片來源：[email protected]

伍允龍拍《賭城風雲》被車撞25次

伍允龍在節目上大吐苦水：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星，其實奀星都算好，起碼有個星字，但其實我主演過電影《惡戰》，係由袁和平擔任武術指導嘅電影，拍咗好多戲，亦都好努力去做，好似拍過套《賭城風雲》，一個鏡頭被車撞，撞咗成25次，又試過由一樓跳落嚟，差啲斷腳，但都冇人知。」

伍允龍 伍允龍原來好介意畀人叫茄喱啡。
伍允龍好介意畀人叫茄喱啡。（圖片來源：《諸朋好友》截圖）
伍允龍 伍允龍曾是王晶旗下藝人，他指當年王晶曾勸他不用理會外間的批評，別人叫他「奀星」，他偏要成為「大星」給人看。
伍允龍曾是王晶旗下藝人，他指當年王晶曾勸他不用理會外間的批評，別人叫他「奀星」，他偏要成為「大星」給人看。（圖片來源：《諸朋好友》截圖）
伍允龍 伍允龍指當年他曾在電影《惡戰》擔正男主角，但傳媒講到他和鍾嘉欣的戀情時，仍是繼續用「奀星」來形容他。
伍允龍指當年他曾在電影《惡戰》擔正男主角，但娛樂報道提及他和鍾嘉欣的戀情時，繼續用「奀星」來形容他，他指當時不是味兒。（圖片來源：電影《惡戰》海報）
伍允龍 伍允龍拍電影《賭城風雲》時，飾演謝霆鋒同母異父的兄長陳龍，是一名臥底探員，被反派張晉殺死。
伍允龍拍電影《賭城風雲》時，飾演謝霆鋒同母異父的兄長陳龍，是一名臥底探員，被反派張晉殺死。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍允龍對鍾嘉欣要求低調有微言：「變咗個傷害喺我度」

伍允龍指對方受公司施壓被迫玩地下情，他續說：「我唔係投訴，只係唔明白點解個焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。其實（我哋拍拖）係開心嘅，只係對方因為喺工作上嘅問題，要收埋我少少，相信佢各方面有啲壓力，咁我係明白㗎，因為當時佢好紅，但我係Nobody（無名小卒），冇關係，我明白呢一行係點樣嘅，不過我就覺得過分咗去做呢件事，變咗個傷害喺我度。」

伍允龍 伍允龍話拍拖時要被收埋，令佢曾經受到傷害。
伍允龍話拍拖時要被收埋，令佢曾經受到傷害。（圖片來源：《諸朋好友》截圖）
伍允龍 伍允龍直言當年對鍾嘉欣嘅工作方面和處理戀情嘅方法，的確有啲不滿同唔開心。
伍允龍直言當年對鍾嘉欣嘅工作方面和處理戀情嘅方法，的確有啲不滿同唔開心。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍允龍 伍允龍笑指現在時移世易，藝人的戀情都好公開，甚至可以幫到你宣傳。
伍允龍笑指現在時移世易，藝人的戀情都好公開，甚至可以有助宣傳及提升人氣。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍允龍為啖氣拍TVB劇集

主持崔建邦爆伍允龍曾揚言一定要入TVB拍劇，因為想知道鍾嘉欣的工作是怎樣去運作，伍允龍直言感到不服氣：「咁啱當時TVB有幾部劇搵我，但我經理人覺得唔適合推咗。直至之後Jazz（監製文偉鴻）搵我拍《城寨英雄》，晶哥問我想唔想做，我即刻話想做，我當時已經唔係淨係話唔忿氣，而係想證實我都做得到。」

伍允龍 在無綫劇《城寨英雄》飾演「龍成虎」一角，終令伍允龍成功入屋。
在無綫劇《城寨英雄》飾演「貓仔」龍成虎一角，令伍允龍成功入屋，但他指初時拍TVB劇曾惹來討論區不少網友負評，包括指他樣子奇怪、講對白唔清晰等，直到後來開始受到讚賞，才感覺吐氣揚眉。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）

伍允龍對上一次拍拖一年 曾帶劉佩玥見好兄弟

伍允龍被指單身已久，他解釋是因為自己現階段唔想搵女朋友，只想搵老婆，所以要更小心地去選擇對象。他又提到在鍾嘉欣之後他亦有拍過拖：「我對上一個（女友）帶過出嚟同Andy（安志杰）、Jessica食飯，當時Andy話呢個女仔OK，之後我真係同呢個女仔拍咗一年拖左右。」近年伍允龍拍《城寨英雄》和《鐵拳英雄》，先後與拍檔劉佩玥及唐詩詠傳出過緋聞﹗

伍允龍 2016年，伍允龍曾因拍《城寨英雄》，而與拍檔劉佩玥傳出緋聞，伍允龍曾在訪問中大讚阿Moon係非常好嘅女仔，話兩人拍完《城寨英雄》後變咗好朋友，做朋友有時出去食吓飯、見吓面好正常！
2016年，伍允龍曾因拍《城寨英雄》，而與拍檔劉佩玥傳出緋聞，伍允龍曾在訪問中大讚阿Moon係非常好嘅女仔，話兩人拍完《城寨英雄》後變咗好朋友，做朋友有時出去食吓飯、見吓面好正常！（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍允龍 伍允龍曾帶埋緋聞女友劉佩玥出席友人聚會，安志杰Jessica C.一家出席，劉佩玥抱住安志杰大女，完全融入當中﹗
伍允龍曾帶埋緋聞女友劉佩玥出席友人聚會，安志杰Jessica C.一家出席，劉佩玥抱住安志杰大女，完全融入當中﹗（圖片來源：新傳媒圖片庫）

鍾嘉欣已成幸福少奶奶

鍾嘉欣自07年拍電影《十分愛》跟伍允龍相戀後，有傳電視台及唱片公司高層都嫌棄伍允龍知名度低，怕男方會拖累嘉欣影響人氣，因此兩人拍拖8年，一直都是地下情。2015年兩人分手後，未夠一年鍾嘉欣已搵到筍盤Jeremy，成為幸福少奶奶，至今已誕下一子一女，而伍允龍現時仍然單身。

伍允龍 影視博覽2022 鍾嘉欣直言同老公商量過後，決定未來要休息一年，專注照顧家庭。
鍾嘉欣2015年底嫁給了醫生Jeremy，婚後誕下一子一女，移居加國。（圖片來源：[email protected]

曾指亞洲娛圈文化奇怪

其實早在2016年，伍允龍接受本刊專訪時，亦曾談及對地下情睇法，當時他相當隱晦表示：「我覺得亞洲娛樂圈文化有啲怪，女仔唔畀拍拖，男仔又唔畀拍拖，我覺得呢個文化，係要畀觀眾覺得有希望，其實我諗今時今日唔係好興呢啲，呢啲假象唔使再做，我自己個人想保密，唔係因為形象問題，而係想保持私隱。」

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伍允龍在訪問中表示和鍾嘉欣仍是朋友，對於她結婚亦有送上祝福。（圖片來源：微博@伍允龍Philip Ng）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、《諸朋好友》截圖

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