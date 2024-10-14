「億萬駙馬」伍富橋被指偷食 富貴老婆收爆料私訊咁回應
伍富橋老婆 生日旅行中收爆料私訊
伍富自2022年與富家女Shirley結婚後，不時在網上大曬奢華生活，包括入住西貢相思灣的5,000呎豪宅，及經常周遊列國、穿戴名牌等，生活質素可說十級跳。但伍富橋近日卻在旅途貼出了一張照片，相中顯示有人通過私訊向Shirley報料，指控伍富橋有出軌行為，表示：「你老公偷食」、「我有你老公偷食證據起（喺）手」。
Shirley兩字回應疑似「偷食證據」
Shirley即回應了對方一個「good」的表情符號，並表示「想睇」。伍富橋隨後解釋說：「我老婆話如果要課金先有得睇，就唔睇。」並質疑：「我噚日都影咗好多床照，係咪嗰幾張？」Shirley的淡定表現顯示出她對伍富橋非常信任，認為這只是一場詐騙。
這段爆料故事引起了網民的熱烈討論，紛紛留言寸爆：「軟飯王，一定唔會出軌」、「點會得失長期飯票」、「應該走唔出富婆手指罅」等。
「億萬駙馬」伍富橋公開與太太豪宅細節
J2節目《2024 開運救兵》有一集主題是「夫妻事務所」，嘉賓是有「億萬駙馬」之稱的歌手伍富橋（Alvin）及太太梁兆楹（Shirley）。在熱身的「快問快答」環節中二人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin 更被太太踢爆口頭禪是「老婆呀」，Shirley 埋怨說：「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」似在抱怨但語氣卻滿心歡喜，擺明公然放閃。
師傅建議伍富僑露台「求子」
Alvin 與 Shirley 於2022年拉埋天窗，都希望開枝散葉。Depp 師傅從二人的家居風水入手，他斷言睡房特別是露台部份，是絕佳的風水位置。裸泳師傅聞言大笑，提議二人於該處「辦事」可能會有「意外收穫」，引得全場大笑。
5千呎豪宅被驚呼「迷宮」
Depp 師傅望着二人 5,000 呎大屋的平面圖及照片慨嘆說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗……」接住師傅講笑話︰「Alvin 你問我可唔可以增設籃球架，咁嘅屋企增設足球場都得呀，呢啲關個人喜好同能力事，唔關風水問題。」此外，裸泳師傅提議二人多穿啡色衣服可減少嗌霎，慧慧師傅為二人手綁紅繩促進感情。