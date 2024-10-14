「億萬駙馬」伍富橋被指偷食 富貴老婆收爆料私訊咁回應

現年30歲的伍富橋橋（Alvin）近日正陪富貴老婆梁兆楹（Shirley）展開生日之旅，兩人先到新加坡再飛馬爾代夫，全程搭商務艙又住超豪酒店，盡顯富貴。不過最近就有人向Shirley報料，聲稱擁有伍富橋出軌的證據。

