「億萬駙馬」伍富橋衰「偷食」險毀容 大呻老婆Shirley「冇良心」
伍富橋衰「偷食」引網民關注
「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）的愛情故事，總是甜蜜又不乏趣味。Alvin在過年期間不幸過敏，Shirley則是在第一時間拍下了他雙眼紅腫的樣子，並描述他：「食完急救藥，起碼唞得返氣之後。」
被要求用紅腫雙眼做出表情包
Shirley更幽默地要求Alvin做出各種表情，從兇狠到憂怨，再到精神的樣子，讓Alvin無奈地表示：「佢第一時間又係攞起部手機影咗相先，有冇良心呀你，我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我？」
伍富橋報平安兼大呻老婆「惡行」
2月13日晚上，Alvin在IG限時動態上載自拍照，報告了自己的康復進度。他感謝大家的關心，並透露眼睛已經消腫得「7788」。同時，他也不忘透露Shirley對他的「惡作劇」，讓網民們猜測Shirley給他的眼睛取了什麼有趣的名字。
情人節的甜蜜計劃
康復進度理想的Alvin，今日應該可以與Shirley過一個開心的情人節。去年的情人節，是他們婚後首個情人節，兩人曾一同快閃遊清邁，享受了一段浪漫的時光。Alvin不僅送上玫瑰花束，更帶Shirley到杳無人煙的山頂，一邊品嚐香檳，一邊享受野餐，讓人羨慕不已。
「億萬駙馬」伍富橋與太太公開豪宅細節
J2節目《2024 開運救兵》日前一集主題是「夫妻事務所」，嘉賓是有「億萬駙馬」之稱的歌手伍富橋（Alvin）及太太梁兆楹（Shirley）。在熱身的「快問快答」環節中二人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin 更被太太踢爆口頭禪是「老婆呀」，Shirley 埋怨說：「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」似在抱怨但語氣卻滿心歡喜，擺明公然放閃。
師傅建議伍富僑露台「求子」
Alvin 與 Shirley 於前年拉埋天窗，都希望開枝散葉。Depp 師傅從二人的家居風水入手，他斷言睡房特別是露台部份，是絕佳的風水位置。裸泳師傅聞言大笑，提議二人於該處「辦事」可能會有「意外收穫」，引得全場大笑。
5千呎豪宅被驚呼「迷宮」
Depp 師傅望着二人 5,000 呎大屋的平面圖及照片慨嘆說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗……」接住師傅講笑話︰「Alvin 你問我可唔可以增設籃球架，咁嘅屋企增設足球場都得呀，呢啲關個人喜好同能力事，唔關風水問題。」此外，裸泳師傅提議二人多穿啡色衣服可減少嗌霎，慧慧師傅為二人手綁紅繩促進感情。
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