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「億萬駙馬」伍富橋衰「偷食」險毀容 大呻老婆Shirley「冇良心」

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在農曆新年期間，「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）因為「偷食」芝士蛋糕和蘿蔔而引致嚴重過敏，卻也因此成為了太太梁兆楹（Shirley）作弄的對象。

伍富橋衰「偷食」引網民關注

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）的愛情故事，總是甜蜜又不乏趣味。Alvin在過年期間不幸過敏，Shirley則是在第一時間拍下了他雙眼紅腫的樣子，並描述他：「食完急救藥，起碼唞得返氣之後。」

伍富橋 伍富橋與老婆Shirley結婚近兩年，近日曬出賀年照之餘，更曬埋大屋中的Figure收藏。
伍富橋與老婆Shirley結婚近兩年，近日曬出賀年照之餘，更曬埋大屋中的Figure收藏。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）
伍富橋 伍富僑日前被老婆公開眼腫照。
影完賀年照後，伍富橋就被老婆公開眼腫相。（圖片來源：IG@sysleungx）

被要求用紅腫雙眼做出表情包

Shirley更幽默地要求Alvin做出各種表情，從兇狠到憂怨，再到精神的樣子，讓Alvin無奈地表示：「佢第一時間又係攞起部手機影咗相先，有冇良心呀你，我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我？」

伍富橋 伍富僑原來已非第一次敏感發作。
伍富橋原來已非第一次敏感發作。（圖片來源：IG@sysleungx）
伍富橋 伍富僑被太太狂影眼腫樣。
伍富橋被太太狂影眼腫樣。（圖片來源：IG@sysleungx）

伍富橋報平安兼大呻老婆「惡行」

2月13日晚上，Alvin在IG限時動態上載自拍照，報告了自己的康復進度。他感謝大家的關心，並透露眼睛已經消腫得「7788」。同時，他也不忘透露Shirley對他的「惡作劇」，讓網民們猜測Shirley給他的眼睛取了什麼有趣的名字。

伍富橋 伍富僑表示現在雙眼已消腫得7788。
伍富橋表示現在雙眼已消腫得7788。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）
伍富橋 重獲靚仔樣的他更出動去譚俊彥屋企拜年。
重獲靚仔樣的伍富橋更出動去譚俊彥屋企拜年。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）

情人節的甜蜜計劃

康復進度理想的Alvin，今日應該可以與Shirley過一個開心的情人節。去年的情人節，是他們婚後首個情人節，兩人曾一同快閃遊清邁，享受了一段浪漫的時光。Alvin不僅送上玫瑰花束，更帶Shirley到杳無人煙的山頂，一邊品嚐香檳，一邊享受野餐，讓人羨慕不已。

伍富橋 去年的情人節，伍富僑曾與太太一同快閃遊清邁。
去年的情人節，伍富橋曾與太太一同快閃遊清邁。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）
伍富橋 兩人更登上山頂，一邊品嚐香檳，一邊享受野餐，非常浪漫。
兩人更登上山頂，一邊品嚐香檳，一邊享受野餐，非常浪漫。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）
伍富橋 伍富僑與太太結婚近兩年，經常公開放閃。
伍富橋與太太結婚近兩年，經常公開放閃。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）
伍富橋 伍富僑曾表示不介意被封為「億萬駙馬」。
伍富橋曾表示不介意被封為「億萬駙馬」。（圖片來源：IG@alvinngfukiu）

「億萬駙馬」伍富橋與太太公開豪宅細節

J2節目《2024 開運救兵》日前一集主題是「夫妻事務所」，嘉賓是有「億萬駙馬」之稱的歌手伍富橋（Alvin）及太太梁兆楹（Shirley）。在熱身的「快問快答」環節中二人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin 更被太太踢爆口頭禪是「老婆呀」，Shirley 埋怨說：「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」似在抱怨但語氣卻滿心歡喜，擺明公然放閃。

伍富橋 伍富橋去年5月8日與Shirley在5,000呎獨立屋註冊結為夫婦，婚後與女家同住。
伍富橋前年5月8日與Shirley在5,000呎獨立屋註冊結為夫婦，婚後與女家同住。（圖片來源：IG@sysleungx）
明晚13 日）嘉賓伍富橋及太太 Shirley。
伍富橋及太太 Shirley上《2024 開運救兵》做嘉賓。（圖片來源：TVB
伍富橋 兩公婆公開放閃。
兩公婆公開放閃。（圖片來源：TVB

師傅建議伍富僑露台「求子」

Alvin 與 Shirley 於前年拉埋天窗，都希望開枝散葉。Depp 師傅從二人的家居風水入手，他斷言睡房特別是露台部份，是絕佳的風水位置。裸泳師傅聞言大笑，提議二人於該處「辦事」可能會有「意外收穫」，引得全場大笑。

伍富橋 師傅提議伍富橋與太太在睡房露台「辦事」，有助開枝散葉。
師傅提議伍富橋與太太在睡房露台「辦事」，有助開枝散葉。（圖片來源：TVB
伍富橋家居面積逾 5,000 呎
伍富橋家居面積逾 5,000 呎。（圖片來源：TVB

5千呎豪宅被驚呼「迷宮」

Depp 師傅望着二人 5,000 呎大屋的平面圖及照片慨嘆說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗……」接住師傅講笑話︰「Alvin 你問我可唔可以增設籃球架，咁嘅屋企增設足球場都得呀，呢啲關個人喜好同能力事，唔關風水問題。」此外，裸泳師傅提議二人多穿啡色衣服可減少嗌霎，慧慧師傅為二人手綁紅繩促進感情。

伍富橋
（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
伍富橋 伍富橋與太太手綁紅繩以促進感情。
伍富橋與太太手綁紅繩以促進感情。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@alvinngfukiu、IG@sysleungx、TVB

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